Bogdan Zalewski na otwarcie poniedziałkowego, porannego programu w internetowym radiu RMF24 zapyta o kraj, który ma narodowe barwy bardzo podobne do polskich. Z tego powodu dochodziło nawet do poważnych wizerunkowych wpadek.

Chodzi o Indonezję, państwo w Azji, które ma flagę niemal taką jak nasza - polska, tylko czerwień jest u nich na górze, a biel na dole. Przed pięciu laty wybuchł skandal, kiedy organizatorzy Igrzysk Południowoazjatyckich w Malezji, podczas ceremonii otwarcia rozdali VIP-om albumy, w których Indonezja została przedstawiona pod biało-czerwoną flagą Polski, zamiast własną: czerwono-białą.

Jednak to, że Bogdan Zalewski poruszy 2 maja temat indonezyjski, żadną pomyłką nie jest. O Indonezji zrobiło się ostatnio bardzo głośno na świecie. To kraj, który nie kryje swoich dużych ambicji w globalnej grze.

Przewodniczy teraz grupie najbogatszych państw. Będzie na Bali ważny szczyt G-20 w listopadzie. A na razie jest poważny... zgrzyt. Prezydent Rosji Władimir Putin przyjął zaproszenie na to światowe spotkanie od indonezyjskiego przywódcy Joko Widodo, który najwyraźniej widzi się w roli "mediatora" w wojnie w Europie. Wcześniej wystosował również zaproszenie do ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który napisał na Twitterze, że jest za nie "wdzięczny". Problem ma administracja amerykańska. Czy prezydent USA Joe Biden będzie musiał zbojkotować jesienny szczyt G-20 na Bali?

Dużą rolę Dżakarta zaczyna odgrywać również w obecnym kryzysie żywnościowym. Ten największy na świecie eksporter oleju palmowego wprowadził kilka dni temu zakaz eksportu tego surowca. W efekcie ceny olejów jadalnych poszybowały na całym globie. Nic dziwnego. Indonezja odpowiada za mniej więcej połowę światowych dostaw palmowego oleju. A jest on najczęściej stosowanym olejem roślinnym na świecie.

Na tym nie koniec. Sprawa kopalin w związku agresją Rosji na Ukrainę jest jednym z najważniejszych obecnie globalnych problemów. A Indonezja to ... największy na świecie eksporter węgla.

Indonezja, największe wyspiarskie państwo świata, położona jest mniej więcej wzdłuż równika na długości ponad pięciu tysięcy dwustu kilometrów, czyli takiej, jaką zajmuje Europa od Przylądka Roca w Portugalii do rosyjskiego Uralu, lub Ameryka Północna od Alaski do Nowego Jorku. (...) Kraj zamieszkuje ponad dwieście sześćdziesiąt milionów ludzi - co roku przybywa prawie trzy miliony- dając mu czwarte miejsce w świecie pod względem zaludnienia i pierwsze pod względem liczby wyznawców islamu - napisał podróżnik i reportażysta Tadeusz Biedzki w książce "Wyspy niepoliczone. Indonezja z bliska".

Autor tego fascynującego tomu będzie gościem Bogdana Zalewskiego w poniedziałek, drugiego maja.

