W Polsce zanotowano 13 375 przypadków koronawirusa. 664 zakażonych zmarło, a 3491 wyzdrowiało. W piątek z powodu wirusa zmarł także ratownik medyczny z Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. To trzecia ofiara epidemii wśród pracowników medycznych w regionie radomskim. Samorządowcy opowiadają o coraz większych problemach polskich miast spowodowanych pandemią. Cierpią przede wszystkim miejscowości turystyczne, które przestały być odwiedzane. W Stanach Zjednoczonych minionej doby odnotowano 32 tys. nowych zakażeń. W kraju tym jest najwięcej przypadków koronawirusa – ponad 1,1 mln. Na całym świecie patogen wykryto u ponad 3,4 mln osób.

- W Polsce koronawirusa wykryto u 13 375 osób. Zmarło 664 z nich, a wyzdrowiało 3491.



- Zmarł zarażony koronawirusem 59-letni ratownik medyczny z Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.



- Pogarsza się sytuacja finansowa polskich miast.



- Trzy czwarte rodziców mówi wprost: nauka zdalna w Polsce ograniczała się do zlecenia zadań - wynika z największego w Polsce badania przeprowadzonego wśród rodziców przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego .

- Po raz pierwszy od tygodni mieszkańcy niektórych stanów w USA będą mogli powrócić do weekendowych zajęć po tym, jak gubernatorzy zaczęli łagodzić ograniczenia wprowadzone w celu zwalczania koronawirusa.

- W USA wykryto najwięcej zakażeń na świecie - ponad 1,1 mln.



- Na całym świecie odnotowano ponad 3,4 mln przypadków koronawirusa.





13:56 ŚLĄSKIE

Ponad 200 osób straci pracę, z rynku zniknie zakład o ponad stu letniej tradycji - to efekt trudnej sytuacji w górnictwie i pandemii koronawirusa.



Grupa Famur produkująca maszyny dla górnictwa zlikwiduje oddział w Rybniku - dawną fabrykę Ryfama.



Tej decyzji sprzeciwiła się już śląsko-dąbrowska Solidarność. Szef "S" apelował o ponowne przemyślenie decyzji dotyczącej zamknięcia oddziału.





13:53 MONAKO

Charles Leclerc siedzi znowu za kierownicą. Tym razem jednak nie bolidu Formuły 1, a ciężarówki. Podczas gdy sezon wyścigowy jest zawieszony z powodu pandemii koronawirusa, Monakijczyk postanowił zostać wolontariuszem Czerwonego Krzyża i rozwozić paczka z żywnością.



22-letni kierowca Ferrari sam zgłosił się do Czerwonego Krzyża i zaproponował swoją pomoc. Specjalnie dla niego zainscenizowano procedurę startową, jak w wyścigu Formuły 1. Tam, gdzie w Monako znajduje się zawsze linia startu i mety, stanął pracownik charytatywnej instytucji i wypuścił chorągiewką ciężarówkę, którą prowadził Leclerc. Wszystko zostało nagrane i wstawione na Instagramie.





13:35 WIELKA BRYTANIA

Zdecydowany lider tabeli angielskiej ekstraklasy piłkarskiej Liverpool FC wyróżnia się także pod względem pomocy ludziom w czasie pandemii koronawirusa. Kucharze tego klubu przygotowują 650 posiłków dziennie dla osób potrzebujących.



Dania szykowane są z myślą m.in. o różnych grupach społecznych oraz ośrodkach szkolnych. Jak podano na oficjalnej stronie internetowej, posiłki są zamrażane po przygotowaniu w celu zapewnienia świeżości. Oferowany jest szereg wegetariańskich i bezglutenowych potraw, np. ryż z ciecierzycą, quorn (zamiennik mięsa), owsianka, ciasto z kremem i kruszonką itd.





13:34 WŁOCHY

O 84 miliardy euro spadnie w tym roku konsumpcja we Włoszech z powodu epidemii - taką prognozę przedstawiło w sobotę biuro badań Federacji Handlu. Oparto ją na założeniu, że po stopniowym otwieraniu kraju sytuacja powróci całkowicie do normy 1 października.



W raporcie podkreślono, że trzy czwarte strat zanotuje kilka branż - sektor produkcji i sprzedaży ubrań, butów, samochodów, hotelarstwo, a także sektor gastronomiczny.





13:11 POLSKA BILANS

Mamy 270 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort podał też informację o śmierci 13 osób z COVID-19.



13:05 WŁOCHY

13:00 USA

30 milionów Amerykanów bez pracy. To fatalne dane z rynku pracy w USA - w związku z pandemią koronawirusa.







12:47 LUBUSKIE

Prawie 16 mln - to kwota zwolnień ze składek, z których skorzystali Lubuszanie. Oddziały ZUS w tym regionie zatwierdziły pierwsze wnioski. Z ulgi na razie skorzystało ponad 12 tys. przedsiębiorców - poinformowała w sobotę regionalna rzeczniczka ZUS województwa lubuskiego Agata Muchowska.



Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalny system do rozpatrywania wniosków o pomoc z tzw. tarczy antykryzysowej. To ułatwia i przyśpiesza wypłatę świadczeń. Podobny system był już wykorzystywany przy weryfikacji wniosków o przejście na emeryturę - powiedziała Muchowska.





12:38 WŁOCHY

Setki tysięcy maseczek ochronnych skonfiskowała w sobotę we Włoszech Gwardia Finansowa podczas kilku osobnych operacji. Maseczki te, sprowadzone z Chin, nie spełniają norm bezpieczeństwa.



Największą operację funkcjonariusze Gwardii Finansowej przeprowadzili w Rzymie, gdzie znaleźli w magazynach i punktach sprzedaży ponad pół miliona maseczek i produktów dezynfekujących bez wymaganych certyfikatów bezpieczeństwa. Zarzuty oszustw w handlu postawiono ośmiu osobom.



300 tysięcy maseczek pozbawionych certyfikatów zostało skonfiskowanych z kolei w rejonie miasta Varese w Lombardii. Sprowadziły je z Chin trzy tamtejsze firmy.





12:33 POLSKA

2 maja, w Dzień Polonii i Polaków za Granicą, franciszkańska Fundacja Brat Słońce oficjalnie rozpoczyna akcję "Koronawirus - Pomóż Polakom na Ukrainie!". Organizacja prosi o włączenie się w dobie pandemii w pomoc polskim Mazurom, którzy od końca XVII w. zamieszkują Maćkowce na Kresach.



Chcemy zakupić dla mieszkańców Maćkowiec płyny dezynfekujące, maseczki, rękawice i przyłbice - ostatnie dla służb medycznych. Maseczki będziemy też wykonywać tu na miejscu, w Polsce - mówi Barbara Gosztyła, koordynator projektów w Fundacji Brat Słońce.



Jeśli mieszkasz w Krakowie, a szyjesz bawełniane maseczki, w biedronki lub gładkie, to my nie grymasimy i przyjmiemy każdą. Kupujesz rękawiczki, kup jedną paczkę więcej, my przekażemy je dalej. Zastanawiasz się nad wyborem koloru i kroju maseczki, kup więcej, my spakujemy i poślemy dalej. Produkujesz przydatne w walce z koronawirusem przyłbice, możemy je dostarczyć aż na Kresy - dodaje.







12:30 LUBUSKIE

Od poniedziałku (4 maja br.) Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. częściowo wraca do zasad standardowej obsługi klientów w swoich siedzibach, jednak z zachowaniem możliwych do zastosowania norm bezpieczeństwa - poinformowała dyr. Wydziału Promocji i Informacji UM Gorzowa Wlkp. Marta Liberkowska.



Z powodu ograniczeń sanitarnych wprowadzonych po ogłoszeniu stanu epidemii, gorzowski magistrat zawiesił osobiste załatwianie spraw urzędowych 16 marca br. Od tego czasu pracował zdalnie, a jego klienci mieli kontakt z urzędnikami głównie przez internet.





12:27 WIELKOPOLSKIE



Do 7 maja zamknięty będzie Całodobowy Dom Opieki dla Kobiet Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku (Wielkopolskie). Powodem objęcia obiektu kwarantanną jest kontakt jednej z sióstr z osobą zakażoną koronawirusem.



Jak poinformowano w sobotę w domu opieki w Buku, w obiekcie przebywa obecnie około 20 pań, osiem sióstr i dwoje pracowników. Wszyscy czują się dobrze.



12:04 Hiszpania

/ CARLOS BARBA / PAP/EPA

11:52 HISZPANIA

O 6 rano czasu lokalnego w Hiszpanii wiele osób wyszło na ulice, by biegać, jeździć na rowerze lub spacerować po siedmiu tygodniach obowiązywania bardzo rygorystycznych obostrzeń.

W ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło w Hiszpanii 276 osób. W sumie z powodu infekcji SARS-CoV-2 w kraju tym odnotowano już 25 100 zgonów - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju.



Od piątku w Hiszpanii przybyło też 1366 nowych przypadków zakażenia spowodowanego koronawirusem.



Oznacza to, że łączna liczba osób, które zostały zainfekowane, wynosi już 216 582, co stawia Hiszpanię w czołówce państw najbardziej dotkniętych pandemią.





11:51 WATYKAN

Papież Franciszek modlił się w sobotę o przezwyciężenie podziałów wśród rządzących i polityków w czasach obecnego kryzysu na tle pandemii koronawirusa. Taką intencję przedstawił we wprowadzeniu do porannej mszy w Domu Świętej Marty w Watykanie.



Módlmy się dzisiaj za rządzących, na których spoczywa odpowiedzialność otoczenia opieką ich narodów w tych momentach kryzysu - powiedział papież. Wymienił następnie w tym kontekście "głowy państw, szefów rządów, ustawodawców, burmistrzów, przewodniczących regionów".







11:42 ROSJA

W Rosji w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 zmniejszyła się, zmarło 57 osób - podał w sobotę sztab kryzysowy. Jednocześnie wykryto aż 9623 nowe zakażenia, co stanowi rekord od początku epidemii i wzrost o 21,3 proc. w porównaniu z piątkiem.



Liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2 w piątek wynosiła 7933, co również było największym dobowym przyrostem od początku epidemii. W tym dniu zmarło 96 osób.





11:39 POLSKA

Wzorce zakażeń, postęp wiedzy medycznej oraz koszty ekonomiczne poszczególnych interwencji pozwalają zmienić dzisiejszą taktykę jak najszybciej, przywracając równowagę w gospodarce - skomentował w raporcie Maciej Bukowski, prezes Instytutu WiseEuropa.







11:26 USA

Po raz pierwszy od tygodni mieszkańcy niektórych stanów w USA będą mogli powrócić do weekendowych zajęć po tym, jak gubernatorzy zaczęli łagodzić ograniczenia wprowadzone w celu zwalczania koronawirusa.

Może to oznaczać pójście do kina w stanie Georgia, trening z osobistym trenerem w Kolorado lub wpadnięcie do przychodni w Nevadzie.





11:06 POLSKA

Podchorążowie i wykładowcy Lotniczej Akademii Wojskowej wyprodukowali 40 przyłbic ochronnych dla personelu medycznego, które przekazali do Szpitala Wojskowego w Dęblinie - poinformowano na stronie uczelni.



Przyłbice produkowane są z użyciem drukarek 3D. Do tej pory w Szkole Orląt wyprodukowano 40 sztuk, które trafiły do Szpitala Wojskowego w Dęblinie. Planowany jest jeszcze wydruk ok 200 przyłbic, które w kolejnych tygodniach zostaną przekazane potrzebującym - poinformowano.







11:05 SPORT

Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym, które miały sie odbyć między 9 a 12 września w Trydencie, zostały przełożone o rok. Powodem jest szerząca się po całym świecie pandemia koronawirusa. Dokładna data przyszłorocznej imprezy zostanie ogłoszona później.



Wiadomo jedynie, że czempionat odbędzie się na pewno we wrześniu, po zaplanowanych na przełomie lipca i sierpnia igrzyskach w Tokio. Impreza w Japonii także miała pierwotnie odbyć się tego lata.







10:56 SPORT

Druga edycja światowych igrzysk w sportach plażowych została przełożona z 2021 na 2023 rok - poinformowało Stowarzyszenie Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC).



Powodem tej decyzji są zmiany w harmonogramie globalnych imprez, związane z pandemią koronawirusa. Już wcześniej z 2020 na 2021 rok przesunięto letnie igrzyska olimpijskie w Tokio. Na całym świecie zainfekowanych zostało ponad 3,29 mln ludzi, a zmarło prawie 233 tys.



ANOC rozpoczął w styczniu procedurę dot. wyłonienia gospodarza plażowych igrzysk 2021. Teraz zdecydowano o zmianie terminu, uwzględniając przygotowania narodowych komitetów olimpijskich do letnich i zimowych igrzysk w 2021 i 2022 roku.





10:55 POMORSKIE

"Myślimy oczywiście cały czas o turystyce, ale myślimy przede wszystkim o bezpieczeństwie. Zarówno naszych mieszkańców jak i gości, którzy będą mogli do nas przejeżdżać" - mówi reporterowi RMF FM Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. Majówka nad morzem zawsze była symbolicznym początkiem sezonu. Tegoroczny sezon to jednak jeden wielki znak zapytania. Nie wiadomo chociażby kiedy i jak dokładnie funkcjonować będzie mogła gastronomia, jak zorganizowany będzie mógł zostać wypoczynek na plażach. Co z działalnością klubów czy dyskotek? Jak sprawić by słynny "Monciak" nie był zatłoczony? O nadchodzący sezon pytamy w letniej stolicy Polski - Sopocie. Z wiceprezydent popularnego kurortu rozmawiał Kuba Kaługa.





Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak będzie wyglądał sezon turystyczny nad polskim morzem?





10:50 INDIE

Indie zanotowały największy dobowy wzrost zachorowań na koronawirusa. W ciągu 24 godzin odnotowano 2293 nowe przypadki zachorowań. Do tej pory patogen wykryto u 37366 osób. Zmarło 1218 z nich.







10:45 POLSKA

Pierwszego dnia długiego majowego weekendu do Polski wjechało ponad 13 tys. osób. To więcej niż średnio w poprzednich dniach tygodnia, nie licząc ubiegłego czwartku - wynika z informacji opublikowanych przez Straż Graniczną.



Według danych SG, 1 maja do Polski wjechało 13,6 tys. osób, w tym 10,5 tys. na granicy wewnętrznej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej.





10:27 POLSKA

Ostatniej doby policjanci w całym kraju sprawdzili ponad 79 tys. osób poddanych kwarantannie; tylko w ok. 170 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do wyciagnięcia konsekwencji prawnych - poinformował w sobotę rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.



Rzecznik Komendy Głównej Policji poinformował, że w ciągu ostatniej doby funkcjonariusze sprawdzili 79604 osób poddanych kwarantannie. Od początku prowadzenia kontroli sprawdzono ponad 4,6 mln. osób. Ostatniej doby tylko w ok. 170 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciagnięcia konsekwencji prawnych. W 13 przypadkach zwrócono się do nas z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci itp. - podał Ciarka.









10:25 POLSKA

10:15 SPORT



"Cały czas czekamy na jakieś konkretne wytyczne dotyczące biegów w grupach. Musimy pamiętać o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna" - powiedział wiceprezes PZLA i organizator biegów masowych w Polsce Sebastian Chmara.





10:07 OPOLSKIE

Opolski ZUS rozpatrzył pierwszą grupę wniosków o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jak informuje Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS w Opolu, wartość umorzonych składek w regionie za marzec to 11,4 mln złotych.



Według danych opolskiego ZUS, w kwietniu wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Tarczy Antykryzysowej złożyło ponad 15,8 tysiąca przedsiębiorstw. ZUS rozpatrzył pozytywnie 8662 wnioski złożone od mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. Wartość umorzonych składek to 11,4 mln złotych.





10:02 ŚWIĘTOKRZYSKIE



Sandomierz o tej porze roku witałby tłumy turystów. Tradycją było to, że w weekend majowy otwierano sezon.

Teraz w czasie epidemii, miasto filmowego "Ojca Mateusza" świeci pustkami.

Z Urzędu Miasta słychać głosy, że sytuacja finansowa jest bardzo trudna, bo ogromne wpływy do budżetu przynosili przedsiębiorcy z branży turystycznej, którzy nie mogą teraz zarabiać.

W tym roku z dużym niepokojem podchodzimy do sytuacji w mieście. Weekend majowy to był pierwszy weekend, kiedy turyści szturmowali Sandomierz. Niestety w tym roku miasto przygotowuje się na inną sytuację. Chcemy przetrwać ten trudny czas - mówi Michał Mendak, rzecznik prasowy urzędu miast w Sandomierzu.





09:59 POLSKA



Miesiąc zdalnej nauki nie był sukcesem. Tak wynika z największego w Polsce badania przeprowadzonego wśród rodziców przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego .

Internetową ankietę wypełniło ponad osiem tysięcy osób.

To co wyłania się z badań to obraz szkoły nie uczącej, ale zlecającej zadania- mówi reporterowi RMF FM Grzegorzowi Kwolkowi doktor Grzegorz Całek.

Największą porażką jest brak pracy nauczycieli z dziećmi. Trzy czwarte rodziców mówi wprost - nauka ograniczała się do zlecenia zadań.





09:52 USA



Tor wyścigowy w mieście Speedway w stanie Indiana - Indianapolis Motor Speedway - może być pierwszym ważnym miejscem na amerykańskiej mapie sportowej, gdzie już wkrótce będą rozgrywane zawody z kibicami na trybunach.



Gubernator Indiany Eric Holcomb przedstawił w piątek czasu lokalnego pięciostopniowy plan “odmrażania" stanu, zakładając w ostatniej fazie powrót do rywalizacji sportowej w dniu 4 lipca. Zaznaczył jednak, że data może zostać jednak zmieniona w zależności od sytuacji związanej z koronawirusem.







09:50 INDIE

Indie zobowiązały wszystkich pracowników sektora publicznego i prywatnego do korzystania z rządowej aplikacji do śledzenia ruchu i utrzymania dystansu społecznego w biurach. New Delhi zaczyna łagodzić niektóre ze swoich obostrzeń w obszarach, których pracownicy są mniej narażeni na zakażenie.





09:32 ROSJA



Mer Moskwy przekazał, że 2 proc. ludności miasta zostało zainfekowanych.





09:31 MAŁOPOLSKIE

Od poniedziałku hotele i pensjonaty znów będą mogły przyjmować gości. To kolejny etap "odmrażania" gospodarki ogłoszony przez rząd. To nie znaczy jednak, że wszystkie obiekty noclegowe zostaną otwarte. Największy taki kompleks w Zakopanem Nosalowy Dwór nie planuje otwarcia w poniedziałek, ani nawet w maju.





09:29 ŚLĄSKIE

Kilkudziesięciu pacjentów prywatnego ośrodka opieki w Czernichowie, którzy mają dodatni wynik badań na obecność koronawirusa, przewieziono do szpitali zakaźnych w Śląskiem. W akcji uczestniczyły karetki z Częstochowy, Katowic i Sosnowca - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.



Personel - po kilku tygodniach pracy w izolacji - w większości opuścił ośrodek. W placówce było w sumie około 180 podopiecznych.





09:20 ŚLĄSKIE

Około 100 milionow złotych strat może w tym roku ponieść Częstochowa. Z kolei władze Chorzowa szacują spadek dochodów o 50 milionów. Takie są skutki wpływu epidemii koronawirusa na miejskie budżety. Jak wyjaśnia reporter RMF FM Marcin Buczek miasta tłumaczą, że najwięcej tracą na podatkach, opłat za parkowanie czy wpływów z miejskiej komunikacji. Gminy też dużo wydają w czasie pandemii np. pakiet przedsiębiorcy w Katowicach to ok. 25 mln zł.









09:15 WĘGRY

Dwanaścioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, stwierdzono też 79 nowych zakażeń - poinformowano w sobotę na rządowej stronie internetowej poświęconej epidemii koronawirusa w tym kraju.



Liczba wszystkich pacjentów zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem wzrosła tym samym do 335, zaś liczba wszystkich wykrytych do tej pory zakażeń do 2942.



625 osób uznano za wyleczone. Obecnie w szpitalach leczonych jest 1008 chorych, przy czym 52 oddycha przy pomocy respiratora. Domowej kwarantannie podlega niecałe 11 tys. osób.





09:10 UKRAINA

550 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby na Ukrainie, zmarło kolejnych siedem osób chorych na Covid-19 - podał w sobotę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans wszystkich zakażeń SARS-CoV-2 wzrósł do 11 411, a zgonów do 279.





09:00 MAZOWIECKIE

Domagamy się od ministra Szumowskiego jasnej deklaracji, czy otwieranie przedszkoli i żłobków z tak restrykcyjnymi zasadami jest bezpieczne, czy nie - mówi w rozmowie z RMF FM prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



To reakcja na uszczegółowione wytyczne GIS-u w sprawie otwarcia takich placówek. Po apelach samorządów resort zdrowia polecił sanepidowi poprawienie zaleceń, które wcześniej były niejasne.





08:58 KANADA

Z początkiem maja kanadyjskie prowincje zaczną łagodzić ograniczenia wprowadzane w marcu br. w związku z epidemią koronawirusa. Najwięcej zmian zostanie wprowadzonych w poniedziałek 4 maja. Będą dotyczyć Ontario, Quebecu, Saskatchewanu, Manitoby i Alberty.



Według niedawnego sondażu Abacus Data aż 83 proc. Kanadyjczyków uważa, że władze powinny "postępować powoli, nawet, jeśli oznaczałoby to przesadną ostrożność. Naczelna lekarz kraju, dr Theresa Tam powtarzała ostatnio wielokrotnie, że Kanadę czeka przez długi czas "nowa normalność".







08:55 POLSKA

70 proc. wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja, świadczenia postojowego- 27 proc. wniosków, ulg w opłacaniu składek - 3 proc - mówi Gertruda Uścińska, prezes ZUS.







08:50 WHO

Dr Maria van Kerkhove z WHO pogratulowała mieszkańcom Wuhanu. Według najnowszych danych w mieście, które było najbardziej dotkniętym pandemią miejscem na świecie, nie ma już osób, które z powodu zarażenia koronawirusem są w krytycznym stanie. "Dziękujemy za niestrudzony wysiłek mieszkańców Wuhanu" - przekazała.

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w sobotę o jednym nowym przypadku zakażenia koronawirusem. Dotyczy on osoby, która przyjechała z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.

Raport z poprzedniego dnia mówił o 12 przypadkach nowych zakażeń, z których sześć zostało "zaimportowanych". Ogólna liczba osób zakażonych w Chinach wynosi 82 875.

To szósty dzień z rzędu, gdy w Chinach oficjalnie nie odnotowuje się lokalnych przypadków zakażeń.







08:42 USA

Amerykańskie organy regulacyjne zezwoliły na awaryjne stosowanie eksperymentalnego leku, który pomaga niektórym pacjentom z koronawirusem szybciej odzyskać zdrowie.





08:36 POLSKA

Dzisiaj w czasie pandemii wyjątkowo mocno odczuwamy siłę narodowej wspólnoty, jesteśmy dumni z postawy naszych rodaków, którzy organizują pomoc w walce z epidemią dla potrzebujących - podkreślił w sobotę, w Dzień Polonii i Polaków za Granicą szef MSZ Jacek Czaputowicz.



2 maja od 2002 roku obchodzony jest jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto zostało ustanowione przez Sejm z inicjatywy Senatu.



W nagraniu zamieszczonym na stronie internetowej MSZ minister Czaputowicz złożył Polonii i Polakom za graniczą najserdeczniejsze życzenia. W tym dniu Polacy w całym kraju w sposób szczególny łączą się myślami z tymi, którzy będąc częścią narodu polskiego znaleźli swój nowy dom na obczyźnie. Myślimy zwłaszcza o tych, którzy pozostali w swoich domach, ale już poza granicami współczesnej Polski - podkreślił szef polskiej dyplomacji.





08:35 PODLASKIE

W formie specjalnego filmiku, Białowieski Park Narodowy zachęca turystów do odwiedzin w Rezerwacie Pokazowym Żubrów, gdzie są nie tylko żubry, ale też inne zwierzęta. Obowiązują obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa, ale odwiedziny są możliwe.



Białowieski PN jest ponownie dostępny dla turystów od 20 kwietnia, wcześniej czasowo obowiązywał zakaz wstępu ze względu na epidemię koronawirusa.





08:24 Singapur

W przyszłym tygodniu w Singapurze rozpocznie się rozluźnianie obostrzeń związanych z pandemią. Od 5 maja możliwe będzie m.in. ćwiczenie na świeżym powietrzu. Wznowić pracę będą mogły fabryki produkujące jedzenie i np. restauracje sprzedające jedzenie na wynos.









08:17 USA

Prezydent USA Donald Trump przekazał, że liczy na to, że liczba zgonów spowodowanych COVID-19 w USA wyniesie maksymalnie 100 tysięcy. Wcześniej Trump przewidywał, że będzie 70 tys. ofiar.





07:52 NIEMCY

Mamy najświeższe dane z Niemiec. obowy wzrost zakażeń SARS-CoV-2 w Niemczech wyniósł 945 - poinformował w sobotę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Zmarły 94 osoby zakażone koronawirusem - podano. Całkowita liczba zakażonych wzrosła do 161 703 przypadków, a zmarłych do 6575.



Liczba nowych zakażeń odnotowywanych w ciągu doby utrzymuje się od połowy kwietnia na podobnym, porównywalnym poziomie, co oznacza, że szczyt zakażeń SARS-CoV-2 Niemcy mają już za sobą. Przed miesiącem, 2 kwietnia liczba wszystkich zakażonych wynosiła 84,8 tys., dwa miesiące temu - 2 marca, 165.

/ RMF FM





07:45 UKRAINA

Prowadzony przez dominikanów Dom św. Marcina de Porres w leżącym 60 km od Kijowa Fastowie pomaga potrzebującym od 15 lat. W czasie pandemii koronawirusa w ośrodku m.in. szyte są maseczki ochronne i działa kuchnia dla ubogich - mówi założyciel domu o. Michał Romaniw.



Kilka tysięcy maseczek uszytych w Domu św. Marcina otrzymali starsi mieszkańcy z okolicy; maseczki przekazano także szpitalom - powiedział o. Michał. Niedawno udało się kupić kolejne maszyny do szycia, dzięki czemu Dom w Fastowie może produkować większą liczbę maseczek.







07:30 POLSKA

Turyści oczekują nowego podejścia do bezpieczeństwa sanitarnego, blisko 60 proc. badanych chce, by powstał powszechnie obowiązujący certyfikat bezpieczeństwa - wynika z badania "Nowe oczekiwania gości hotelowych w czasach COVID-19" na zlecenie hotelarzy.



Koronawirus wbrew przypuszczeniom wcale nie zmienił nastawienia Polaków do wypoczynku. Większość ankietowanych wcale nie zamierza wypoczywać w odosobnionych miejscach. 55 proc. osób chce wyjechać do hoteli i ośrodków wypoczynkowych. To spadek o 12 p.p. w stosunku do lat ubiegłych - wynika z badania zrealizowanego z inicjatywy Blue Marine Mielno oraz eksperta rynku hotelowego Violetty Hamerskiej.



"Wyraźnie za to turyści oczekują nowego podejścia do bezpieczeństwa w kontekście zdrowia - blisko 60 proc. badanych chce, by miejsca noclegowe były certyfikowane pod tym kątem" - czytamy.





07:25 POLSKA

Osamotnienie jest w czasie epidemii dominującym problemem osób korzystających ze wsparcia psychologów dyżurujących na infolinii NFZ - zauważa prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski.



Dzwoniąc pod bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta, działającej pod numerem 800-190-590, można poprosić o przekierowanie rozmowy do dyżurującego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu psychologa.



Ta szczególna forma pomocy skierowana jest do osób w kryzysie emocjonalnym, które np. odczuwają stres lub lęk wywołany sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.





07:24 POLSKA

Pierwsza tarcza antykryzysowa ma działać do końca czerwca. I wtedy będzie dobry czas, kiedy zasiłek dla bezrobotnych powinien być podniesiony - powiedziała w sobotnim "Fakcie" Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju.







07:20 POLSKA

Wybuch pandemii koronawirusa sprawił, że w polskiej Wikipedii znacznie szybciej zaczęło przybywać nowych haseł niż miało to miejsce wcześniej - poinformowała Natalia Szafran-Kozakowska ze stowarzyszenia Wikimedia Polska. Wiele z nich wcale nie dotyczy sytuacji epidemicznej - podkreśliła.



Polskojęzyczna Wikipedia pojawiła się w 2001 r., czyli w tym samym czasie, kiedy ta encyklopedia powstała w USA. Była jedną z pierwszych wersji językowych. Obecnie Wikipedia jest uznawana za największe na świecie, ogólnodostępne i bezpłatne źródło wiedzy.



W rozmowie Natalia Szafran-Kozakowska ze stowarzyszenia Wikimedia Polska, organizacji, która promuje i wspiera Wikipedię i skupia też wielu wikipedystów poinformowała, że wyraźnie widoczny jest wpływ obostrzeń, dotyczących np. swobody poruszania się, na działalność polskich twórców haseł do tej cyfrowej encyklopedii - powstaje ich bardzo dużo w porównaniu np. do grudnia ub.r. czy stycznia br.





07:14 GRECJA, CYPR

Rządy Grecji i Cypru ogłosiły, że od 4 maja planują stopniowe złagodzenie ograniczeń, związanych z pandemią koronawirusa. Oba kraje chciałyby przyjąć pierwszych turystów już w lipcu. Nie wiadomo jednak, czy im się to uda.







07:13 HISZPANIA

Mistrz świata z 2018 r., hiszpański kolarz Alejandro Valverde przyznał, że pandemia koronawirusa krzyżuje jego plany dotyczące kariery. Jeśli cały sezon 2020 będzie stracony dla zawodowców, to nie wyklucza przedłużenia zawodowej aktywności do 2022.





07:10 USA

W mieście Nowy Jork i stolicy stanu Albany doszło w piątek do protestów pierwszomajowych. Ich uczestnicy domagali się zniesienia nakazów pozostawania w domach i innych obostrzeń, zmierzających do powstrzymania pandemii koronowirusa.

07:08 CHINY

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w sobotę o jednym nowym przypadku zakażenia koronawirusem. Dotyczy on osoby, która przyjechała z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.



Raport z poprzedniego dnia mówił o 12 przypadkach nowych zakażeń, z których sześć zostało "zaimportowanych". Ogólna liczba osób zakażonych w Chinach wynosi 82 875.







06:38

Donald Trump wyraził nadzieję, że liczba zgonów w Stanach Zjednoczonych z powodu pandemii koronawirusa nie przekroczy 100 tysięcy. Kilka dni temu amerykański prezydent szacował, że na Covid-19 w jego kraju umrze 60 - 70 tys. osób.

Mamy nadzieję, że zatrzymamy się poniżej 100 000 ofiar śmiertelnych, co jest jednak i tak okropną liczbą - powiedział Trump. Potwierdził w ten sposób przypuszczenia szefa amerykańskiego Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych Anthony'ego Fauciego, który w marcu twierdził, że w USA może umrzeć ok. 100 tys. osób.

06:20

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w sobotę o jednym nowym przypadku zakażenia koronawirusem. Dotyczy on osoby, która przyjechała z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.



Raport z poprzedniego dnia mówił o 12 przypadkach nowych zakażeń, z których sześć zostało "zaimportowanych". Ogólna liczba osób zakażonych w Chinach wynosi 82 875.

06:14

94 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w RFN do 6575.

W ostatnich 24 godzinach obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 945 osób. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w tym kraju wzrosła do 161 703.

06:00

O 1883 powiększył się w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od jej początku na Covid-19 zmarło w USA ponad 64,7 tys. osób.

W USA odnotowano w piątek spadek w dziennej liczbie zgonów. Poprzednie dobowe bilanse informowały o 2053 i 2502 ofiarach śmiertelnych.

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 1,1 mln testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym. W ciągu doby przybyło ich o ok. 32 tys. Od miesiąca liczba ta nie wykazuje dziennie większych wahań i oscyluje wokół 30 tys.