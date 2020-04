Niepokojące informacje z Chin. Narodowa Komisja poinformowała o 108 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby. To najwięcej od 25 marca. W USA ostatniej doby zmarło 1514 osób chorych na Covid-19. W Polsce - jak poinformowało wczoraj po południu Ministerstwo Zdrowia - mamy 318 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły kolejne 24 osoby. W Szkole Głównej Straży Pożarnej po przebadaniu 386 próbek potwierdzono obecność koronawirusa u 44 osób. Najważniejsze wydarzenia dotyczące pandemii znajdziecie w naszej relacji z 13 kwietnia.

126 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech z powodu Covid-19. W sumie w Niemczech na Covid-19 zmarło do tej pory 2799 osób.

O 1514 powiększył się w ciągu ostatniej dobry bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Z powodu koronawirusa w USA zmarły ponad 22 tys. osób.

108 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Chinach w ciągu ostatniej doby - to najwięcej od 25 marca.

517 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Hiszpanii w ciągu ostatniej doby . To wzrost do 17 489.

. W Polsce koronawirusem zakaziło się 6674 osób. 232 z nich zmarły - wynika z danych przekazanych w niedzielę po południu przez resort zdrowia. Kolejne informacje resort ma podać ok. godz. 17.

W Szkole Głównej Straży Pożarnej po przebadaniu 386 próbek potwierdzono obecność koronawirusa u 44 osób.







12:16

Irańskie ministerstwo zdrowia poinformowało o 111 nowych ofiarach śmiertelnych pandemii koronawirusa. Tym samym liczba zgonów z tym kraju wzrosła do 4585. Według resortu w ciągu ostatniej doby przybyło 1617 nowych przypadków zakażenia. W sumie w Iraku jest 73 303 osób zainfekowanych koronawirusem. 3977 osób jest w stanie krytycznym.

12:10

O znalezienie dróg wyjścia z pandemii modlił się w świąteczny poniedziałek papież Franciszek podczas mszy w kaplicy Domu Świętej Marty w Watykanie. Apelował o działania zawsze dla dobra ludzi i całych narodów.

11:59

517 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Hiszpanii w ciągu ostatniej doby - poinformowało hiszpańskie ministerstwo zdrowia. To wzrost do 17 489. Raport z niedzieli mówił o 619 ofiarach śmiertelnych, zatem dzienny przyrost zmniejszył się o nieco ponad sto zgonów. W sumie w Hiszpanii odnotowano 169 496 przypadków zakażenia koronawirusem. Od niedzieli nastąpił wzrost o 3477 zachorowań.





11:48

Lody i spacer nad Wisłą. Odwiedziny dziadków. Wyjście na siłownię. Spotkanie z przyjaciółmi... Zdradź nam, o czym marzysz i co planujesz zrobić w pierwszej kolejności, gdy przestanie obowiązywać "narodowa kwarantanna", zasada dystansu społecznego wprowadzona na czas walki z pandemią koronawirusa.

11:47

Można się nie widywać, a mimo to doskonale rozumieć. Górale z tzw. Beskidzkiej Piątki, czyli z Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły od wieków mają swoje sprawdzone sposoby porozumiewania się na odległość przy pomocy trombit. Przypominają o tym teraz, w czasie izolacji i kwarantanny.



11:46

Nie wiadomo, kiedy wznowione zostaną rozgrywki koszykarskiej ligi NBA, jednak według portalu ESPN przygotowany został 25-dniowy plan powrotu do gry. Zawodnicy mieliby przejść okres przygotowawczy, a po nim byliby gotowi dokończyć rywalizację w sezonie 2019/2020.



11:42

Z powodu wykrycia zakażenia u jednej z położnych Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu wstrzymał przyjęcia i wypisy na oddziale ginekologiczno-położniczym. Badania przeprowadzone u osób, które miały potencjalny kontakt z zakażoną położoną, nie wykazały u nich infekcji nowym patogenem.





11:00

Realne jest zatrzymanie przyrostu liczby zakażeń koronawirusem w Polsce na obecnym poziomie około czterystu nowych infekcji dziennie - przewidują w rozmowie z RMF FM lekarze. W Niedzielę Wielkanocną w Polsce było 318 nowych zakażeń. W sobotę - 401, w piątek - 380. "Dynamika liczby zachorowań jest u nas inna niż we Włoszech czy w Hiszpanii" - zwraca uwagę pulmonolog profesor Tadeusz Maria Zielonka.



10:47

W Rosji zarejestrowano w ciągu ostatniej doby 2558 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, łączna liczba infekcji sięgnęła 18 328 - podał sztab kryzysowy. W ciągu ostatniej doby zmarło 18 osób, a od początku pandemii - 148.



Wzrost o ponad 2 tysiące chorych nastąpił drugi dzień z rzędu - w niedzielę nowych przypadków było 2186.

10:26

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Łukasz Szumowski. Minister zdrowia odpowie na pytanie o dyscyplinę Polaków w czasie kwarantanny w okresie świąt wielkanocnych - czy grozi nam ponowny wzrost zachorowań na koronawirusa? Z naszym gościem porozmawiamy też o wprowadzeniu przez rząd obowiązkowych maseczek ochronnych na twarz w miejscach publicznych. Dodatkową osłonę będziemy musieli zakładać wychodząc z domu od czwartku. Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM i na RMF24.pl we wtorek o 8:02!

10:20

Coraz trudniejsza sytuacja w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym "Jaśmin" w Starym Goździe w powiecie białobrzeskim na Mazowszu. Jest tam już 30 zakażonych koronawirusem podopiecznych - wśród nich 24 pensjonariuszy i 6 osób z personelu. Jedna z pacjentek zmarła. 6 osób przewieziono do szpitali.

Na razie w planach nie ma ewakuacji ośrodka. Wojewoda mazowiecki oddelegował tam do pracy jednego lekarza i dwie pielęgniarki. Na miejsce dotarła tylko jedna oddelegowana pielęgniarka.

09:57

Ostatniej doby policja sprawdziła ponad 125 tys. osób na kwarantannie. W ok. 285 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny - poinformował Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Jak dodał, w związku z naruszeniem obowiązujących ograniczeń wystawiono 1004 mandaty, a w 514 przypadkach skierowano wnioski do sądu.

09:43

Kolejne 10 osób zmarło na Węgrzech z powodu koronawirusa. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 109. Liczba zakażonych wzrosła o 48 - do 1458. Do tej pory 120 osób uznano za wyleczone i już opuściły szpitale.



09:28

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 325 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 10 kolejnych osób chorych na Covid-19 zmarło - podało ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Łącznie bilans zakażeń wzrósł do 3102, a zgonów do 93.



97 osób, w tym dwoje dzieci, uznano za wyzdrowiałe - dodano.

09:26

80-latka z Żor pokonała koronawirusa - to dobre wieści, które płyną ze Śląska. Choć liczba chorych wciąż rośnie, przybywa też ozdrowieńców. Od początku pandemii w Śląskiem wyzdrowiało już 35 osób.

09:06

W Szkole Głównej Straży Pożarnej po przebadaniu 386 próbek potwierdzono obecność koronawirusa u 44 osób - poinformował rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski. Podchorążowie, u których wykryto koronawirusa, objęci są stałą opieką lekarską oraz nie kontaktują się z pozostałymi studentami.

08:01

Państwa członkowskie UE powinny nabywać udziały w firmach działających na ich terytorium, by chronić je przed przejęciem ich przez Chiny - stwierdziła w rozmowie z "Financial Times" wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager odpowiedzialna za Europę ery cyfrowej.



Vestager, która w komisji Jean-Claude Junckera, odpowiadała za politykę konkurencji i zajmowała się m.in. ochroną firm przed złowrogimi przejęciami, fuzjami i niedozwoloną pomocą państwową, oceniła, że ryzyko przejmowania europejskich firm przez Chińczyków jest obecnie bardzo wysokie.

07:50

Zdjęcia parafian przyklejone w pustych ławach kościoła - taki niecodzienny widok można zobaczyć w kościele Pokoju w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Z powodu pandemii koronawirusa kościół jest zamknięty.



06:45

Francuski tyczkarz Renaud Lavillenie, mistrz olimpijski z Londynu, pobił swój "rekord kwarantanny", pokonując w przydomowym ogrodzie poprzeczkę na wysokości 5,70 m.

Dzień 27 (kwarantanny). Celem dnia 5,70 m. Cel został osiągnięty - napisał Francuz na Twitterze, dołączając zapis wideo z udanej próby. Przed tygodniem skoczył w domowych warunkach 5,61 m.



06:42

126 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech z powodu Covid-19 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To dzienny spadek o trzy przypadki śmiertelne.



W sumie w Niemczech na Covid-19 zmarło do tej pory 2799 osób. Nowych przypadków infekcji stwierdzono 2537, to o 284 mniej niż dzień wcześniej. Ogólnie w Niemczech zakażonych jest 123 016 osób.

06:38

Ok. godz. 17 Ministerstwo Zdrowia ma podać nowe informacje nt. liczby osób zarażonych koronawirusem w Polsce. Wczoraj resort przekazał, że mamy 318 nowych, potwierdzonych przypadków. Zmarły kolejne 24 osoby. W sumie w Polsce koronawirusem zakaziło się 6674 osób. 232 z nich zmarły.



06:25

Po osiągnięciu przez kraje OPEC i innych producentów ropy zrzeszonych w tzw. grupie OPEC+ porozumienia ws. zmniejszenia wydobycia o 10 proc. cena Brent na ICE podskoczyła niemal natychmiast o 2,45 proc. do 32,25 dolarów USA - poinformowała agencja Reutera.



06:24

O 1514 powiększył się w ciągu ostatniej dobry bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii przekroczył w USA w sobotę 20 tys. Tym samym Stany Zjednoczone stały się krajem z największą liczbą zgonów z powodu Covid-19 na świecie.



06:22

Narodowa Komisja Chin poinformowała o 108 przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby. To najwięcej od 25 marca. W tej liczbie 98 przypadków dotyczy osób, które powróciły do Chin z zagranicy. Odnotowano też dwa przypadki śmiertelne. Dzień wcześniej w Chinach nie było żadnego zgonu z powodu Covid-19.