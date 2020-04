Do 9453 osób wzrósł bilans osób zarażonych koronawirusem w Polsce. 362 z nich zmarły. Rano resort zdrowia poinformował o śmierci dwóch kolejnych pacjentów -w tym 38-letniej kobiety. Najwięcej na świecie osób zarażonych Covid-19 zmarło w Stanach Zjednoczonych - 40 661 osób. Od dziś można swobodnie wchodzić do lasów i parków narodowych w całej Polsce, a w lesie nie ma obowiązku korzystania z maseczki. W naszej relacji na żywo śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

- Aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce: 9453 przypadki zakażeń, 362 ofiar śmiertelnych; wyzdrowiały dotąd 1133 zakażone osoby

- Od dziś w Polsce rozpoczyna się pierwszy etap rządowego planu zdejmowania obostrzeń. Można korzystać z parków i lasów, zwiększone zostają także limity osób przebywających w sklepach i kościołach

- W USA z powodu Covid-19 zmarło już 40 661 osób - najwięcej na świecie



- Co dalej z wyborami prezydenckimi? Sztab prezydenta Andrzeja Dudy zapowiedział, że o godz. 13 zostanie wydane specjalne oświadczenie. Borys Budka proponuje przełożenie głosowania na 16 maja przyszłego roku. Szef PO ma o godz. 13 spotkać się z Jarosławem Gowinem



/ RMF FM

11:48

Hiszpański minister ds. konsumpcji, Alberto Garzon zaapelował o "cierpliwość i ostrożność" przy planowaniu rezerwacji wakacyjnych tego lata. Chodzi o podejmowane obecnie przez rząd środki ograniczające sektor turystyki i na związaną z tym niepewność. Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa.

Niestety, jeszcze nie znamy wielu rzeczy, naukowcy nie wiedzą wielu rzeczy o wirusie i jego sposobie rozprzestrzeniania się, dlatego plany wakacyjne także muszą pozostać na kwarantannie - powiedział Garzon w wywiadzie dla telewizji TVE.

11:45

Minister zdrowia Włoch Roberto Speranza potwierdził, że kraj będzie od maja wchodził w drugą fazę walki z epidemią, czyli etap łagodzenia restrykcji. Ale chcę, żeby jedno było jasne; batalia nie jest jeszcze wygrana - powiedział wywiadzie radiowym.



W wypowiedzi dla rzymskiego Radia Capital szef resortu zdrowia oświadczył: "Zaaprobowaliśmy wszyscy razem normy po to, aby 4 maja był datą, wokół której musimy tworzyć drugą fazę".

11:44

Słowiński Park Narodowy jest znów otwarty. Obiekty, które pozostają zamknięte, to m.in. Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie i jego filie w Rowach i w Rąbce. Niedostępne są także wieża widokowa Rowokół i latarnia morska w Czołpinie.



11:43

Szlaki na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego zostały otwarte dla celów turystycznych i rekreacyjnych - podała dyrekcja OPN. Dla turystów dostępne są szlaki, a także parkingi - na Złotej Górze oraz pod zamkiem w Ojcowie. Obiekty turystyczne znajdujące się w zarządzie OPN: jaskinie Łokietka i Ciemna, zamek kazimierzowski oraz ekspozycja przyrodnicza - pozostają nadal zamknięte.





11:36

Pracownicy DPS-u w Psarach mogą wrócić do domu. Ich wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne - poinformował na swoim profilu społecznościowym starosta ostrowski Paweł Rajski.



Ich obowiązki przejmą pracownicy pozostający dotąd poza DPS-em i grupa wolontariuszy.



Dom Pomocy Społecznej w Psarach zamknięto 7 kwietnia, kiedy okazało się, że jedna z pracownic została zakażona koronawirusem. Kwarantanną objęto wówczas 200 osób, w tym 166 pensjonariuszy. Pobrane wymazy potwierdziły obecność koronawirusa u 22 osób.

11:31 HISZPANIA

399 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii. Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w tym kraju do 20 852 - poinformowało hiszpańskie ministerstwo zdrowia.



W czasie ostatnich 24 godzin odnotowano 4266 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2. Od początku pandemii zakażonych zostało 200 210 osób.

11:30

Uroczystości ślubne w szczecińskim Urzędzie Stanu Cywilnego zostaną przywrócone - poinformowało biuro prasowe magistratu. Uczestnicy będą musieli jednak zachować środki ostrożności, w tym - zasłaniać twarze maseczkami ochronnymi.



W ceremoniach będą mogli wziąć udział jedynie nowożeńcy i świadkowie. Przed wejściem do Sali Ślubów każdy uczestnik ceremonii będzie musiał zdezynfekować dłonie.



Pary, które mimo rezerwacji terminu, nie chcą brać ślubu przy takich obostrzeniach, mogą przełożyć ceremonię na inny termin.

11:14

Próbki pobrane od pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zostaną ponownie zbadane pod kątem zakażenia koronawirusem. Okazało się, że wśród uzyskanych wcześniej wyników były fałszywie dodatnie.



Placówka poinformowała wczoraj o wstrzymaniu przyjęć z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Według informacji, które dotarły do szpitala z jednego z laboratoriów po przebadaniu części próbek pobranych w szpitalu, 22 pracowników i pacjentów zostało zakażonych koronawirusem.



Przedstawiciele szpitala zdecydowali się powtórzyć badania. Już po uzyskaniu części wyników okazało się, że są wśród nich fałszywie dodatnie.

11:12

Pielęgniarki, siostra franciszkanka i pielęgniarz z Katowic stawili się do świadczenia pomocy w opiece nad pacjentami prywatnego domu opieki długoterminowej Salus w Kaliszu - poinformował rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube. Łącznie wojewoda skierował tam do pracy 17 osób.



Po zdiagnozowaniu 9 kwietnia koronawirusa u jednej z pacjentek Salusa w ośrodku zamknięto 70 pensjonariuszy i 17-osobową kadrę, których poddano kwarantannie. W sobotę 11 pensjonariuszy ośrodka, zakażonych koronawirusem, przetransportowano do szpitala w Poznaniu. Obecnie w Salusie przebywa 37 zakażonych pensjonariuszy.

11:07

Bielski szpital wojewódzki wznowił po kwarantannie działalność oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Przebywający tam pacjenci oraz lekarze i personel medyczny mają ponownie ujemne wyniki na obecność SARS-CoV-2 - poinformował szpital. Oddział objęty został kwarantanną 3 kwietnia. Jeden z pacjentów okazał się zakażony koronawirusem.

10:45

Bieszczadzki Park Narodowy od poniedziałku udostępnia szlaki piesze dla turystów. W ciągu dnia o udostępnieniu tras turystycznych poinformuje także Magurski Park Narodowy.

Położony w Bieszczadach BdPN jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce i największym w polskich górach.

10:44

Parki wchodzące w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz dwa parki narodowe na terenie województwa: Woliński i Drawieński są od dziś otwarte. Można także wejść na plaże.



W skład zespołu wchodzą Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa", Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, Cedyński Park Krajobrazowy, fragment Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" (druga część należy do województwa lubuskiego), Iński Park Krajobrazowy i Drawski Park Krajobrazowy.

10:40 ROSJA

W Rosji wykryto w ciągu ostatniej doby 4268 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował sztab do walki z epidemią. Zmarły w ciągu ostatniej doby 44 osoby. Łączna liczba zakażeń w Rosji wynosi obecnie 47 121. Od początku pandemii na Covid-19 zmarło w Rosji 405 osób.

10:39

23 pacjentów i 14 pracowników z Zakładu Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, prowadzonych przez SPZOZ w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku, jest zakażonych koronawirusem. Łącznie - jak podano - w obu zakładach opiekuńczych przebywa 70 pacjentów.



"Stan hospitalizowanych pacjentów jest stabilny, pacjenci w dalszym ciągu nie wykazują objawów choroby COVID-19" - podano w komunikacie. W zakładach pacjentami opiekuję się 11 osób z personel medycznego.

10:34 WYBORY 2020

Proponujemy bezpieczne wybory 16 maja 2021 r., w których bez zagrożenia życia i zdrowia każdy będzie mógł wziąć udział - mówi lider PO Borys Budka.



Proponujemy rozwiązanie kompromisowe, które pozwoli politykom skupić się na tym, co najważniejsze, a jednocześnie obniży temperaturę sporu politycznego - mówił Budka. Bezpieczne wybory to również mieszany sposób głosowania - przekazał szef PO.

10:31

"Zostań w domu, ale nie z zawałem serca!" - mówią kardiolodzy i apelują, by z obawy przed koronawirusem nie bagatelizować objawów i zgłaszać się do szpitala. Nawet w czasie pandemii nie wolno czekać z wezwaniem pomocy. Tymczasem statystyki pokazują, że tak niestety się dzieje.



10:27

W Krakowie powstał mobilny punkt badań w kierunku koronawirusa. Jest zlokalizowany na parkingu przy Tauron Arenie. Od dziś medycy mogą przebadać się w nim bezpłatnie, pozostałe osoby zapłacą.



Testy będzie można wykonać bez wychodzenia z samochodu. Osoba podejrzewająca u siebie zakażenie koronawirusem wjeżdża autem do specjalnego namiotu, a następnie pracownik laboratorium przez otwarte okno pobiera od niej wymazy.



10:23 WYBORY 2020

O godz. 13 prezydent Andrzej Duda i szefowa jego sztabu programowego Beata Szydło wygłoszą oświadczenie - poinformował sztab wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy na Twitterze.



10:19

Od dziś rodzice w Norwegii mogą odprowadzić swoje pociechy do żłobka. To efekt złagodzenia restrykcji nałożonych przez rząd w Oslo w walce z epidemią koronawirusa. Za tydzień w szkolnych ławkach ponownie zasiądą uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej. Norweski rząd chce także, by jeszcze przed latem uczniowie wrócili do szkoły. Okazuje się jednak, że co czwarta rodzina nie odprowadzi dziś malucha do żłobka - wynika z sondażu norweskiej telewizji NRK.



10:04 NAJNOWSZE DANE

Dwie kolejne osoby zmarły z powodu koronawirusa w Polsce - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To 38-letnia kobieta i 78-letni mężczyzna. Oboje byli leczeni w szpitalu w Poznaniu. Chorowali też na inne choroby. Resort poinformował też o 166 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej - 53 z nich - są w woj. śląskim. Do tej pory koronawirusem zaraziło się 9453 osób. 362 z nich zmarły.



10:00

Dwie stołeczne stacje pogotowia ratunkowego są wyłączone z działań - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Odizolowano 14 ratowników w związku z podejrzeniem koronawirusa u pacjentów, którym udzielano pomocy. Jeśli wyniki badań tych osób będą pozytywne, ratowników czeka kwarantanna.

09:36 UNIA EUROPEJSKA

/ RMF FM

Na walkę z kryzysem może być potrzebna pomoc w wysokości 1,5 bln euro - powiedział w wywiadzie dla tygodnika "Der Spiegel" komisarz UE ds. gospodarki Paolo Gentiloni. Według niego unijne wsparcie na zwalczanie skutków pandemii Covid-19 powinno ruszyć do lata.



09:26

Zamieszki na przedmieściach Paryża. Wściekły tłum protestował przeciwko temu, jak policja traktuje podczas kwarantanny mniejszości etniczne i religijne zamieszkujące przedmieścia francuskiej stolicy. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Sami zostali obrzuceni kamieniami.



09:24

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest obecnie 2 511 osób - podało rano Ministerstwo Zdrowia. Wyzdrowiały dotąd 1133 zakażone osoby.



Według danych MZ, kwarantanną jest objętych 111 079 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 17 266 osób.



Zakażenie potwierdzono dotąd u 9287 osób, z których 360 zmarło.

09:19 UKRAINA

/ RMF FM

Na Ukrainie w ciągu minionej doby wykryto 261 przypadków zakażenia koronawirusem, a 10 kolejnych osób chorych na Covid-19 zmarło - poinformowało ukraińskie ministerstwo ochrony zdrowia. Bilans zakażonych wzrósł do 5710, a zmarłych do 151. To trzeci dzień z rzędu, kiedy na Ukrainie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia spada.

09:17 WYBORY 2020

Jeżeli mamy rzeczywisty spór w sprawie wyborów 10 maja, to może się okazać, że konsekwencją tego sporu będzie utrata większościowego charakteru przez rząd Mateusza Morawieckiego. Nie jest to scenariusz, który chciałbym realizować, ale biorę go pod uwagę - powiedział lider Porozumienia Jarosław Gowin.



Gowin wyraził w TVN24 nadzieję, że w sprawie wyborów prezydenckich uda znaleźć się porozumienie nie tylko z partnerami ze Zjednoczonej Prawicy, ale też w obrębie całej klasy politycznej.

09:15 WĘGRY

Dziesięć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto też 68 kolejnych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej epidemii.



Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do 199, a stwierdzonych zakażeń do 1984.



Naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller mówiła w niedzielę, że epidemia wciąż jest na Węgrzech na fali wznoszącej. Premier Viktor Orban wspomniał, że zdaniem specjalistów szczytu zachorowań można spodziewać się na początku maja.

09:13

Brytyjskie puby mogą pozostać zamknięte nawet do Bożego Narodzenia. Minister Michael Gove oświadczył, że kluby i puby będą ostatnimi, jakie zostaną od rządu zielone światło na wznowienie działalności biznesowej po opanowaniu epidemii koronawirusa. Nie wykluczył, że może to nastąpić dopiero zimą.



08:26 PORANNA ROZMOWA W RMF FM

To, co proponuje premier Sasin i prezes Kaczyński, to nie są wybory. To być może można nazwać loterią pocztową Jacka Sasina, a na pewno nie wyborami - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Neumann, poseł Platformy Obywatelskiej. Nie ma wyborów 23 maja, nie ma takiego prawa, które by mówiło o tym, że wybory będą 23 maja. Takie prawo nie wejdzie w życie - dodał.



07:32

O takich wakacjach, jak sobie wyobrażamy i jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć, dlatego że nie ma żadnych danych naukowych, które by powiedziały: epidemia wygaśnie z powodu lata. (...) Nie podejrzewam, by nagle czerwiec, lipiec miał zlikwidować epidemię. Niestety będziemy się z nią borykać przez rok - ta wypowiedź ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z ubiegłotygodniowej Porannej rozmowy w RMF FM wywołała wzburzenie branży turystycznej.

Szumowski: Możemy zapomnieć o takich wakacjach jak do tej pory. Kolonie, obozy? Możemy zakładać, że ich nie będzie Michał Dukaczewski /RMF FM



Jak informuje Onet, Turystyczna Organizacja Otwarta przygotowała specjalną petycję w tej sprawie. Więcej przeczytasz >>>TUTAJ<<<.

07:30 WYBORY 2020

Bardzo chcę wierzyć, że majowe wybory się nie odbędą, że obywatele zostaną potraktowani poważnie - powiedział w rozmowie z "Newsweekiem" rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Wybory to nie tylko oddanie głosu, to jest aktywność wolontariuszy, partii politycznych, działaczy, mediów, to są spotkania z wyborcami, wiece, debaty programowe. (...) Zorganizowanie wyborów w takich jak obecnie warunkach byłoby pozbawieniem obywateli tego, co w pewnym sensie jest istotą demokracji - podkreślił Bodnar.

07:28 WYBORY 2020

Chcemy, by wybory odbyły się w maju w formie korespondencyjnej; opozycja twierdzi, że nie można ich zorganizować ze względów zdrowotnych, ale naszym zdaniem to teza nieprawdziwa - mówi w rozmowie z "Polską Times" rzecznik rządu Piotr Müller.



Müller podkreślał, że trudno przewidzieć, co się wydarzy i może okazać się, że wybory - mimo, że byłyby przeniesione np. na sierpień - "trafią na taką samą sytuację jak teraz", jeśli chodzi o zagrożenie koronawirusem.

07:27

LOT nie chce zwalniać, ale ścina pensje. Przewoźnik proponuje nawet 75 proc. obniżki wynagrodzeń. Pracownicy pytają o cięcie kosztów zarządu i siadają do stołu negocjacyjnego - pisze "Puls Biznesu".

07:26 WYBORY 2020

Moja dymisja była wyrazem dążenia do kompromisu. Liczę, że teraz gotowością do niego wykażą się nasi koalicjanci - stwierdził w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy" lider Porozumienia - Jarosław Gowin. Jedyny naprawdę stabilny rząd możliwy w tej kadencji, to rząd Zjednoczonej Prawicy - ocenił.

07:24 WYBORY 2020

Jeśli nie wybierzemy prezydenta, to kraj pogrąży się w chaosie - mówi "Gazecie Polskiej" prezydent Andrzej Duda. Portal Niezależna.pl opublikowała fragment wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą, który w całości ukaże się w środę w tygodniku "Gazeta Polska". Wszyscy ci, którzy mówią, że wybory są groźne dla Polaków, powinni zrozumieć, jak groźny jest brak wyborów, bo jego konsekwencją będzie paraliż państwa. Będą potrzebne nowe przepisy - potrzebne do walki z epidemią czy wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym, nowe rozwiązania pomocowe, ale nie będą mogły wejść w życie - podkreśla prezydent cytowany przez portal.

07:22

W tym roku w indywidualnych przypadkach wakacje na uczelniach będą najprawdopodobniej krótsze; decyzje będą podejmowali rektorzy poszczególnych uczelni - powiedział "Super Expressowi" nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.



07:20 NIEMCY

/ RMF FM

110 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w Niemczech do 4 404 przypadków. W ciągu ostatnich 24 godzin obecność koronawirusa potwierdzono u 1 775 osób. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła tym samym do 141 672.

07:02 WYBORY 2020

Będę walczył o to, żeby wybory nie odbyły się 10 maja, żeby w ogóle nie odbyły się w maju - mówi w rozmowie z RMF FM kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Liczy, że w odłożeniu wyborów pomogą posłowie Porozumienia. Choć nie we wszystkim zgadzam się z Jarosławem Gowinem, to jednak dzięki niemu jest jakaś dyskusja również w obozie Zjednoczonej Prawicy. Na pewno jego głosy mogą być bardzo ważne przy poprawkach Senatu dotyczących głosowania korespondencyjnego - mówi szef ludowców.

07:00 WYBORY 2020

Ja się nie wycofuję z wyborów, tylko nazywam rzeczy po imieniu. Nie udaję, że to jest normalna kampania i że to są normalne wybory - mówi RMF FM kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Podkreśla jednak, że wybory prezydenckie 10 maja nie powinny się odbyć i czeka na "racjonalny krok, przełożenie wyborów".

06:20 KUBA

Na Kubie potwierdzono ponad tysiąc przypadków zakażenia koronawirusem. Jak poinformowało w ministerstwo zdrowia tego kraju, z przeprowadzonych blisko 27 tys. testów, 1035 dało wynik pozytywny. Do tej pory na Covid-19 zmarły na Kubie 34 osoby.

05:50 CHINY

W Chinach potwierdzono w ciągu ostatniej doby 12 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Tak jak poprzedniego dnia nie było ani jednego nowego zgonu - poinformowała Narodowa Komisja Zdrowia. Według chińskich władz osiem przypadków zakażenia dotyczyło osób, które przyjechały z zagranicy. Chińskie służby medyczne stwierdziły także 49 nowych bezobjawowych przypadków zakażenia koronawirusem, które nie są zaliczane do bilansu osób zainfekowanych, dopóki nie wystąpią objawy choroby.



Ogólna liczba zakażonych koronawirusem w Chinach wynosi 82 747. Od początku epidemii zmarły tam 4632 osoby.



05:20

Od dziś przestał obowiązywać zakaz wstępu do lasów, nałożony 3 kwietnia w związku ze stanem epidemii koronawirusa. W lasach w niemal całym kraju panuje jednak najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Uważajmy podczas spacerów - zaapelował rzecznik Komendanta Głównego PSP Krzysztof Batorski. Od początku tego roku wybuchło ponad 2100 pożarów lasów i 23 tysiące pożarów traw.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 20 kwietnia zniesione zostają zakazy korzystania z parków, zieleńców, promenad, bulwarów, a także plaż.



05:15 USA

/ RMF FM

O 1997 powiększył się w ciągu minionych 24 godzin bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łącznie w USA na Covid-19 zmarło już 40 661 osób - najwięcej na świecie - o ok. 17 tys. więcej niż we Włoszech i o ok. 20 tys. niż w Hiszpanii. Prawie połowa zgonów w USA przypada na stan Nowy Jork (18 298).