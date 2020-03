Rząd przedstawił pakiet antykryzysowy, który ma przysłużyć się "zdrowiu gospodarki". Państwo pokryje 40 procent wynagrodzenia pracowników firm pogrążonych w kryzysie z powodu koronawirusa. Ma to pozwolić na uchronienie 3-4 milionów miejsc pracy Polaków. Unia Europejska zamyka na 30 dni swoje zewnętrzne granice. Polska uruchamia kolejne przejścia graniczne, by udrożnić ruch. Wciąż jednak kierowcy czekają przez wiele godzin w dużych kolejkach. W kraju odnotowano 251 zachorowań z powodu koronawirusa. 5 pacjentów zmarło. Zdrowy jest natomiast "pacjent zero", który dziś opuści szpital w Zielonej Górze. Najważniejsze informacje na temat rozprzestrzeniania się wirusa i skutków, jakie wywołuje dla życia setek milionów ludzi na świecie znajdziecie poniżej w naszym raporcie dnia.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w całym kraju odnotowano dotąd 251 zakażeń koronawirusem. 5 osób zmarło.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie podejmował działania mające na celu ochronę konsumentów i pożyczkobiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i opłat, np. kontrole i monitoring cen. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył szef rządu, w ramach ustawy antylichwiarskiej będzie walka z cenami, które czasami są kilkakrotnie wyższe niż jeszcze parę tygodni temu.

To jest żerowanie na obecnej sytuacji pandemii. Żeby temu zapobiegać, chcemy doprowadzić do sytuacji, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i inne urzędy regulujące ceny, będą czuwały we właściwy sposób nad rynkiem od strony cen proponowanych przez przedsiębiorców - podkreślił.





5 największych organizacji branży mięsnej zwróciło się do premiera i ministra rolnictwa o pilne podjęcie działań związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom gospodarczym w sektorze rolno-spożywczym w związku z koronawirusem.

Zdajemy sobie sprawę, że w ostatnich dniach nastąpił boom na zakupy mięsa szczególnie wieprzowego i drobiowego, co spowodowało zakłócenia w dostawach. Jesteśmy jednak przekonani, że po tej panice nastąpi radykalna zmiana sytuacji i wyhamowanie zakupów - napisano w liście.

W ocenie branży mięsnej rozwój epidemii koronawirusa może spowodować m.in. gwałtowne zmiany w zakresie popytu na wyroby mięsne, a tym samym popytu na zwierzęta gospodarskie. Mogą wystąpić utrudnienia w zapewnieniu ciągłości produkcji zakładów np. ograniczenia ilości pracowników dla zapewnienia niezbędnej skali produkcji, a tym samym dla zapewnienia odbioru wyhodowanych zwierząt od producentów.





5 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Poinformowało o nich przed chwilą Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzone przypadki dotyczą: 2 osób z woj. podkarpackiego i po 1 osobie z woj. lubuskiego, małopolskiego i podlaskiego.









Żołnierze Wojska Polskiego, którzy służą poza granicami kraju, są objęci opieką wojskowych służb odpowiedzialnych za zdrowie. Po zakończeniu rotacji żołnierze przyjeżdżający do Polski nie będą objęci kwarantanną - powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak, który wziął udział w telekonferencji z dowódcami dziewięciu kontyngentów. Dodał, że wobec stałej opieki lekarskiej nad żołnierzami podczas misji nie ma takiej potrzeby.

Czy egzaminy czekające uczniów zostaną przesunięte? Jak podkreśla w rozmowie z RMF FM szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik one - w przeciwieństwie do lekcji - nie mogą być prowadzone przez internet. Jeżeli zajęcia będą zawieszone do Wielkanocy, trzeba będzie przesunąć egzamin ósmoklasisty. Dłuższa przerwa oznacza zmianę terminów również dla matur i przesuniecie zakończenia roku szkolnego.



Najistotniejsze jest to, że egzamin jest pracą samodzielną. W przypadku pracy online bardzo trudno byłoby zadbać o to, żeby to rzeczywiście była praca samodzielna - tłumaczy Smolik w RMF FM.

O przeznaczeniu 9 mln zł na walkę ze skutkami koronawirusa zdecydowała Rada Miasta Łodzi. Dokonano też zmian w budżecie na 2020 r. m.in. przesuwając środki na potrzeby MPK. W sesji nie uczestniczyła publiczność, radnym zmierzono temperaturę i poproszono, by zachowywali 2 metry odległości od siebie.





Rządowy pakiet pomocowy dla firm przewiduje czasowe przywrócenie niedzielnego handlu - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Tym samym potwierdzają się nieoficjalne ustalenia RMF FM.





Jeśli do piątku sytuacja się nie poprawi to planujemy blokadę granic - ostrzegają zawodowi kierowcy, którzy jeżdżą na trasach międzynarodowych. Od kiedy wróciły kontrole na przejściach w związku z koronawirusem, w niektórych miejscach trzeba czekać nawet ponad 30 godzin.



Kierowcy domagają się m.in. usprawnienia ruchu na granicach. Chcieliby, żeby część przejść była otwarta tylko dla transportu ciężarowego.





Zatrudniająca ponad 41 tys. osób Polska Grupa Górnicza testuje kamery termowizyjne w ramach prewencji zakażeń koronawirusem. Docelowo takie rozwiązania pojawią się we wszystkich zakładach spółki. Obecnie górnicy mają mierzoną temperaturę termometrami zbliżeniowymi.

"Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji zobligował wojewodów z regionów przygranicznych do zorganizowania pomocy dla osób oczekujących na przekroczenie granicy" - podało biuro prasowe MSWiA. "W rejon punktów kontroli granicznej dostarczane są prowiant i woda. W zależności od województwa w rozdawanie produktów zaangażowana jest Straż Graniczna, Policja, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozstawiane są również przenośne toalety. Wojewodowie współpracują z samorządami z miast przygranicznych" - wyjaśniono.

Chciałbym zaapelować do wszystkich mieszkańców, aby nie korzystali z naszych placów zabaw. Nie lekceważmy zagrożenia - powiedział burmistrz warszawskiej Woli Krzysztof Strzałkowski. Wszystkie place zabaw, siłownie plenerowe i boiska przyszkolne w tej dzielnicy zostały zamknięte. Apel o unikanie tego typu miejsc pojawił się również na profilach społecznościowych Miasta Stołecznego Warszawy.

Każdy dorosły Amerykanin powinien natychmiast otrzymać od państwa jednorazową pomoc w wysokości 1000 dolarów - zaproponował senator ze stanu Utah Mitt Romney. Chęć wysyłania Amerykanon czeków jako formę pomocy na czas pandemii koronawirusa potwierdził prezydent USA Donald Trump. Pojawiły się też inne propozycje wsparcia obywateli.

W Rosji odnotowano wzrost zakażeń koronawirusem do 147 przypadków. Niemal wszystkie spośród 33 nowych przypadków wykryto w Moskwie, gdzie liczba zakażonych wynosi teraz 87.





Koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 nie został sztucznie stworzony w laboratorium, ma naturalne pochodzenie - przekonuje na łamach czasopisma "Nature Medicine" międzynarodowy zespół naukowców. Wyniki przeprowadzonych przez nich badań genomu wirusa nie wykazały żadnych nienaturalnych zmian, które mogłyby wskazywać, że doszło do genetycznej manipulacji.





Lider SLD Włodzimierz Czarzasty postuluje przeprowadzenie szybkich testów na obecność koronawirusa u wszystkich posłów przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu. Obecnie posiedzenie jest zaplanowane na przyszłą środę. Władze Prawa i Sprawiedliwości rozważają, czy w związku z pakietem antykryzysowym konieczne będzie szybsze zwołanie posiedzenia izba niższej. Jak dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski, w tej sprawie trwa narada z udziałem marszałek Sejmu.

Szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk poinformował, że odwołuje spotkanie liderów Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli, a zamiast niego odbędzie się wideokonferencja. "Pandemia ma charakter globalny, a wirus nie zna granic, dlatego nasza odpowiedź musi być skoordynowana" - podkreślił. "To czas testów w wielu wymiarach. Jednym z najważniejszych jest test naszej solidarności. Musimy go zdać" - zaapelował.

Minister finansów USA Steven Mnuchin powiedział Republikanom w Senacie, że jeśli nie przegłosują pakietu pomocowego dla gospodarki, to na skutek pandemii koronawirusa bezrobocie w kraju może sięgnąć 20 proc. - podaje agencja Bloomberg.

Europejska Agencja Leków stwierdziła, że obecnie nie ma dowodów naukowych potwierdzających związek między stosowaniem ibuprofenu a pogorszeniem się stanu zdrowia chorych na COVID-19 - dowiedziała się korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. To ocena opublikowana po tym, jak francuski minister zdrowia w ostatnią sobotę stwierdził, że ibuprofen może nasilać przebieg infekcji wywołanej nowym koronawirusem i zalecił, by w przypadku wystąpienia gorączki w związku z koronawirusem stosować środki zawierające paracetamol.

Społeczna Narodowa Zbiórka na sprzęt medyczny do walki z koronawirusem, który ma pomóc polskiej służbie zdrowia, ruszyła na portalu zrzutka.pl. Jej organizatorem jest wrocławska Fundacja Sensoria, która od 2016 roku prowadzi ogólnopolską kampanię BohaterON - włącz historię! wspierającą między innymi Powstańców Warszawskich.

Premier Mateusz Morawiecki ostrzega, że epidemia koronawirusa bardzo mocno uderzy w gospodarkę. "Co najmniej tak mocno, jak paręnaście lat temu" - powiedział po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Dlatego też - jak podkreślał - w czasie epidemii koronawirusa musimy się troszczyć nie tylko o zdrowie własne i publiczne, ale też o "zdrowie gospodarki".

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Iranie zwiększyła się w ciągu doby o 147 i jest to największy wzrost liczby zgonów od początku epidemii. W sumie w kraju odnotowano 1135 przypadków śmiertelnych, zakażonych jest 17 361.



Belgijski lekarz, który zajmuje się pacjentami zainfekowanymi koronawirusem, powiedział, że młodzi ludzie również poważnie chorują. Doktor Ignace Demeyer, który pracuje w szpitalu w Aalst, powiedział, że skany płuc u młodych przyjętych na oddział ratunkowy są przerażające.

Lekarz podkreślił, że wielu wykazywało bardzo niskie poziomy nasycenia krwi tlenem.

Wskazał też, że szpital coraz częściej przyjmuje pacjentów w wieku od 30 do 50 lat, mimo że z ich karotek nie wynika, żeby przechodzili wcześniej chorowali.

9515 próbek zbadano do tej pory na obecność koronawirusa; w ciągu doby wykonano ponad 1,6 tys. testów - podało Ministerstwo Zdrowia.

Spośród 9515 zbadanych próbek 9269 dało wynik negatywny, a 246 - pozytywny, co znaczy, że w tylu przypadkach potwierdzono zarażenie koronawirusem. Pięć osób zakażonych zmarło.

Osoby potrzebujące, które przebywają na kwarantannie, mają już możliwość uzyskania pomocy żywnościowej z unijnego programu prowadzonego między innymi przez Banki Żywności. Sanepid ma informować lokalne ośrodki pomocy społecznej o osobach objętych kwarantanną. Ośrodki weryfikują, które osoby takiej pomocy potrzebują. Następnie na podstawie listy organizacji deklarującej pomoc żywnościową ośrodki pomocy zwracają do jednej z takich organizacji o konkretne produkty. Pomoc w dystrybucji można uzyskać od policji, jednostek straży pożarnej, czy żołnierzy obrony terytorialnej.

Na praskim lotnisku wojskowym wylądował czeski wojskowy samolot transportowy Airbus A319, który przywiózł specjalnym rejsem z Chin 150 tys. szybkich testów na koronawirusa.

Testy te, które pokazują wynik badania po upływie 20-25 minut, będą wykorzystane w objętych kwarantanną miejscowościach oraz do kontrolowania stanu zdrowia funkcjonariuszy policji, strażaków, celników i żołnierzy. Normalna laboratoryjna procedura testowa trwa sześć godzin.

95-letnia kobieta jest pierwszą pacjentką wyleczoną z koronawirusa w Modenie na północy Włoch. Do zdrowia powróciła tam także 27-latka.

We Włoszech dotychczas wyleczono prawie 3 tysiące chorych.

Mimo pandemii koronawirusa w rosyjskiej armii trwają przygotowania do defilady, jaka ma odbyć się na Placu Czerwonym w Moskwie 9 maja z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej; udział w przygotowaniach biorą tysiące żołnierzy - pisze "Niezawisimaja Gazieta".

Interpol ostrzega przed oszustami wykorzystującymi strach związany z pandemią koronawirusa. Wykorzystują metody fałszywych stron internetowych służących do handlu, oszustw na krewnego w potrzebie z powodu choroby. Rozsyłają też linki ze złośliwym oprogramowaniem - relacjonuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

Potrzeba dużej rozwagi na przykład przy zakupach środków ochrony przed wirusem oferowanych w sieci. Światowe policje zanotowały mnóstwo wyłudzeń na przykład w fikcyjnym handlu maseczkami na twarz. Sprzedający pobierali opłaty, a towaru nie dostarczali. Wystrzegać trzeba się telefonów od nieznajomych, podających się za krewnych, czy lekarzy, którzy chcą pieniędzy albo wypytują nas o dane bankowe. Usuwajmy też ze skrzynek maile z nieznanych adresów, z informacjami jak chronić się przed koronawirusem. To może być próba włamania na nasze konta. Oszuści najczęściej podają się za WHO.

Osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych mają dostać jednorazowe świadczenie finansowe od państwa. Dotyczy to pracujących na umowach zlecenia, umowach o dzieło oraz osób samozatrudnionych. To jedno z proponowanych przez rząd rozwiązań antykryzysowych na czas pandemii koronawirusa. Państwo ma też sfinansować nawet połowę pensji pracowników firm na tzw. postojowym. Nad pakietem ratunkowym dla gospodarki pracuje właśnie Rada Gabinetowa - donosi reporter RMF FM Mariusz Piekarski.

Zarząd województwa śląskiego - za wyjątkiem wicemarszałka Wojciecha Kałuży - został objęty kwarantanną. W ostatnich dniach marszałek Jakub Chełstowski i troje jego zastępców miało bezpośredni kontakt z ministrem środowiska Michałem Wosiem, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem.



2629 pracowników służby zdrowia we Włoszech jest zakażonych koronawirusem - wynika z raportu opublikowanego na podstawie analiz krajowego Instytutu Zdrowia. Lekarze i cały personel medyczny stanowią 8,3 proc. wszystkich zakażonych.

Dotychczasowy bilans w całych Włoszech to 2503 osoby zmarłe wśród zakażonych i ponad 31 tysięcy potwierdzonych przypadków koronawirusa.





Jeden policjant z Pruszcza Gdańskiego zaraził się koronawirusem od najbliższej rodziny; 75 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji musi poddać się kwarantannie. Już ich zastąpili funkcjonariusze z innych jednostek w Pomorskiem.

W internecie coraz popularniejsza staje się akcja "Nie Kłam Medyka". Użytkownicy portali społecznościowych we wpisach opatrzonych takim właśnie hasztagiem apelują do wszystkich, by nie ukrywali przed służbami medycznymi, że mogli zostać narażeni na kontakt z koronawirusem. Stwarza to bowiem zagrożenie dla personelu.



Rosyjskie media wykorzystują rozprzestrzenianie się koronawirusa do tworzenia "dużej kampanii dezinformacyjnej" na Zachodzie - to teza z wewnętrznego dokumentu Komisji Europejskiej, do którego dotarł Reuters. Rosyjska kampania ma zaostrzyć panikę w zgodzie z szerszym podejściem działań Kremla nakierowanych na podważenie funkcjonowania europejskiego społeczeństwa.





Rząd rozważa czasowe przywrócenie handlu w niedziele, by ograniczyć skutki kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. To jedna z rządowych propozycji, którą zajmie się Rada Gabinetowa - informuje reporter RMF FM Mariusz Piekarski. Rząd pod przewodnictwem prezydenta ma właśnie omawiać pakiet pomocowy dla gospodarki, przedsiębiorców i pracowników.





Ważny apel ratowników medycznych skierowany do kierowców, którzy utknęli na autostradzie w kierunku przejścia granicznego w Jędrzychowicach. Ratownicy proszą o jak najszybsze stworzenie korytarza życia dla ratowników z niemieckiego Czerwonego Krzyża. Rozwożą oni wodę i jedzenie dla kierowców, którzy utknęli w prawie 70 kilometrowym korku prowadzącym do przejścia.

Koronawirus we Włoszech wciąż zbiera ogromne żniwo. Niestety w okolicach Pinzolo w rejonie Trydenckim zakażeni są podopieczni dwóch domów spokojnej starości. Jedna osoba zmarła. Reporter RMF FM Krzysztof Kot rozmawia z Małgorzatą Banach - pochodzącą z Lublina menadżerką jednego z hoteli w tym górskim rejonie.



W środę odnotowano cztery nowe przypadki zarażenia koronawirusem na Warmii i Mazurach; 3 pacjenci to osoby z jednostki wojskowej w Elblągu: dwaj mężczyźni i kobieta. Trafią oni do Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Władze Mołdawii poinformowały o pierwszym w tym państwie zgonie osoby zainfekowanej koronawirusem. Zmarła 61-letnia kobieta zaraziła się we Włoszech i po powrocie zbyt późno zaczęła szukać pomocy medycznej.

Szef KPRM Michał Dworczyk był pytany w Porannej rozmowie w RMF FM o to, czy PiS poprze senacką poprawkę przyznającą zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 15. Dworczyk dystansował się od tego pomysłu. "Zawsze tego rodzaju rozwiązania są kompromisem między chęciami a możliwościami budżetu, państwa. Do tej pory nikt nie podnosił tego rodzaju argumentów" - stwierdził. Podkreślał, że obecna propozycja (zasiłek dla rodziców dzieci do 8. roku życia) jest przedłużeniem obowiązywania systemowych przepisów. Krytykował projekt opozycji. "Czy to nie są pomysły czysto polityczne? Populistyczne?" - pytał. "Jest pewna odpowiedzialność za przedstawiane polityczne propozycje" - dodał.

Ministerstwo Zdrowia informuje o 8 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. To oznacza, że w Polsce jest takich przypadków łącznie 246. 5 pacjentów zmarło.





Na granicy z Ukrainą tiry czekają na Lubelszczyźnie 2 godziny w Dorohusku i 9 w Hrebennem. Na jedynym czynnym na Podkarpaciu przejściu w Korczowej nawet 22 godziny. W kolejce czeka 400 ciężarówek. W Korczowej udało się wczoraj rozwiązać problem Ukraińców, którzy pieszo nie mogli wyjść z Polski - bo jedyne piesze przejście w Medyce jest zamknięte. Na polską stronę do Korczowej kursuje specjalny ukraiński autobus, który wczoraj jeździł aż 17 razy wywożąc od nas ponad 1000 osób. Samochodami osobowymi wyjechało ponad 2600. Do Polski wjechało niespełna 400.

Do około 20 godzin wzrósł w środę rano czas oczekiwania na wjazd do Polski z Czech drogą 48/S52 w Cieszynie. Znacząco krócej - około 4,5 godziny - czekali kierowcy przekraczający granicę autostradą D1/A1 w Gorzyczkach - wynika z danych Straży Granicznej.

Pogranicznicy apelują do kierowców, aby w miarę możliwości korzystali z przejść, przy których są mniejsze kolejki: na przejściu drogowym na drodze nr 78 w Chałupkach, gdzie w środę rano czas oczekiwania na odprawę wynosił kilkanaście minut, a także na otwarte w poniedziałek wieczorem - dla udrożnienia ruchu - przejście w Gołkowicach, gdzie w środę wjazd do kraju odbywał się na bieżąco.

Na drodze nr 41 w miejscowości Trzebina w woj. opolskim kierowcy czekali w środę rano ok. 3,5 godziny.





"Jest kilku wiceministrów i kilkunastu urzędników, którzy są objęci kwarantanną i czekają na przeprowadzenie badań. To są osoby, które potencjalnie mogły zetknąć się z ministrem Michałem Wosiem" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. “W kancelarii premiera jest jeszcze około 25 osób, które nie przeszły badań i które w związku z tym są objęte kwarantanną. Te badania i kwarantanna trwały dla części osób kilkadziesiąt godzin, dla części osób skończyły się wczoraj, po tym, jak testy zostały zrealizowane" - stwierdził gość Roberta Mazurka.

Od północy zamknięty będzie węzeł Gorzyce na autostradzie A1 przy granicy z Czechami - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tę decyzję podjęto na wniosek straży granicznej, która zaobserwowała, że przez ten węzeł przejeżdżają kierowcy chcąc uniknąć kontroli granicznej. Najbliższy czynny zjazd z autostrady to oddalony o 8 kilometrów węzeł Mszana.



Bez jedzenia, wody, toalet i od kilkudziesięciu godzin na nogach - tak wygląda sytuacja kierowców, którzy utknęli w gigantycznym korku do przejścia granicznego w Jędrzychowicach. Korek w ciągu ostatniej godziny zwiększył się tam o 8 kilometrów i teraz kierowcy, którzy jadą w kierunku przejścia mają do pokonania prawie 70 kilometrów. Kierowcy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Mateusz Czmiel poinformowali nas, że niemieckie służby karetkami zaczęły rozwozić wodę i jedzenie.

Ponad 14 tysięcy osób w Polsce jest objętych kwarantanną w związku z koronawirusem. Tymczasem w najbliższy weekend nawet kilka tysięcy Polaków może pójść... do lokali wyborczych! Wybory odbędą się w 5 gminach w Łódzkiem, Świętokrzyskim, Małopolsce oraz Warmii i Mazurach. W czterech przypadkach to wybory uzupełniające do rad gminy, gdzie może głosować po kilkaset osób, ale w gminie Wierzch Las niedaleko Sieradza mieszkańcy wybiorą wójta - i tam uprawnionych do głosowania jest prawie 5 i pół tysiąca osób.

Dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski pytał tę sprawę w Państwowej Komisji Wyborczej. Usłyszał, że nie ma żadnych podstaw prawnych, by przełożyć wybory. Jedyna opcja to stan wyjątkowy, który musiałby wprowadzić prezydent.

Chińska Republika Ludowa zadeklarowała pomoc Polsce w walce z koronawirusem. Państwo Środka ma przekazać nam kilkadziesiąt tysięcy sztuk środków ochronnych i 10 tys. testów wykrywających COVID-19.





Instytut Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej opracował trzy scenariusze przebiegu epidemii koronawirusa u naszych południowych sąsiadów. Najlepszy zakłada, że zakażonych będzie 10 procent Słowaków. Najgorszy, że 45 procent.









W Świecku ponad 30 godzin czekania na wjazd do Polski. Sytuacja jest patowa bo ci, którzy 8 km przed przejściem skierowani przez niemiecką policję wjechali na parking, teraz nie mogą włączyć się do ruchu.

W Jędrzychowicach kierowcy na wjazd do kraju czekają po 30 godzin.

Bayern Monachium postanowił wszystkim swoim piłkarzom, w tym Robertowi Lewanodowskiemu, kupić niezbędny sprzęt do wykonywania treningów w domu. To efekt pandemii koronawirusa, która uniemożliwia sportowcom wspólne zajęcia.

Robert Lewandowski niemal codziennie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcie z treningu. Kapitan polskiej reprezentacji dochodzi do siebie po kontuzji i jeszcze nie mógłby uczestniczyć w normalnych zajęciach. W domu pomaga mu... córka Klara. Widać bowiem, że często ćwiczy razem ze swoim tatą.

Z aptek znikają środki przeciwbólowe, przeciwwirusowe i suplementy diety. A w hurtowniach zaczyna brakować leków - informuje "Rzeczpospolita". Jak podaje gazeta, choć pierwszy szał zakupów spożywczych nieco minął, kolejki do aptek tylko rosną. Powszechnie kupowane są leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, a także przeciwkaszlowe.

Przypadek zakażenia Covid-19 potwierdzono w Wirginii Zachodniej. Oznacza to, że koronawirus dotarł już do wszystkich 50 amerykańskich stanów. Łącznie w USA zmarło z tego powodu już ponad 100 osób.



Koronawirus dotarł już do wszystkich regionów kraju - ostatnie poddało się Podlasie. Dziś ze szpitala wyjdzie polski "pacjent zero", czyli pierwszy Polak zarażony nowym wirusem z Chin. To mężczyzna, który wrócił z Niemiec, do szpitala w Zielonej Górze trafił 2 marca, a dwa dni później poinformowano, że jest chory.

Trzy największe koncerny samochodowe USA - General Motors, Ford i Fiat Chrysler - uzgodniły ze związkiem zawodowym UAW częściowe zamknięcie fabryk, dłuższe przerwy między zmianami i inne posunięcia mające zapobiec całkowitemu wstrzymaniu produkcji z powodu zagrożenia koronawirusem.

Uzgodniono też kroki mające zapobiec, lub ograniczyć do minimum, bezpośrednie kontakty między pracownikami.

Obywatele Ukrainy masowo opuszczają Polskę w obawie przed epidemią koronawirusa. Ponadto dla wielu pracujących w Polsce Ukraińców środki zarządzone przez polski rząd oznaczają przynajmniej czasową utratę pracy, a dla studentów - odwołanie zajęć na uczelniach.

Konieczność zahamowania szybkiego rozprzestrzeniania koronawirusa w Nowym Jorku sprawia, że burmistrz Bill de Blasio ostrzegł przed koniecznością wprowadzenia zakazu wychodzenia z domów. W mieście potwierdzono wieczorem 814 przypadków SARS-Cov-2.





Brytyjska służba zdrowia ogłosiła plan odwołania na okres trzech miesięcy wszystkich rutynowych operacji i wysłania do domu jak największej liczby pacjentów, aby zwolnić personel i łóżka potrzebne do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Tamtejsze władze medyczne spodziewają się, że szczyt zachorowań na Covid-19 zacznie się za trzy-cztery tygodnie.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźne dla życia zapalenie płuc (Covid-19), objęła do tej pory swoim zasięgiem ponad 130 krajów. Od 31 grudnia 2019 r. do 17 marca 2020 r. odnotowano na świecie 180 tys. 159 potwierdzonych przypadków Covid-19; ponad 7 tys. osób zmarło, najwięcej w Chinach. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w Regionie Europejskim jest już 36 państw, w których dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie zmarło już ponad 2,5 tys. osób.