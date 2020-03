Potwierdzono kolejne trzy przypadki zakażenia koronawirusem w kraju - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Nowe przypadki wykryto u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet - w Łańcucie (Podkarpacie) i w Lublinie. Łącznie chorych jest 25 osób.

08:18

Potwierdzono kolejne trzy przypadki zakażenia koronawirusem w kraju - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Nowe przypadki wykryto u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet w sile wieku - w Łańcucie (Podkarpacie) i w Lublinie. Łącznie chorych jest 25 osób.





08:01

Nie zmienia się stan trzech pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy są hospitalizowani w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W najcięższym stanie jest 73-letni mężczyzna. Trafił do szpitala w piątek. Zaraził się koronawirusem od osoby z rodziny, która przejechała z USA. Później do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznych im. J. Gromkowskiego trafiła 74-letnia kobieta związana rodzinnie ze starszym mężczyzną. Potwierdzono u niej zakażenie koronawirusem. Stan zdrowia kobiety jest poważny - podała Małecka.



Z kolei 26-letni mężczyzna, który jest pierwszym na Dolnym Śląsku pacjentem ze stwierdzonym zakażeniem nowym patogenem, jest w stanie bardzo dobrym. Wkrótce mają mu zostać wykonane ponowne badania na obecność koronawirusa.



We wtorek resort zdrowia poinformował, że we Wrocławiu stwierdzono czwarty przypadek zakażenia koronawirusem. To młoda kobieta z tego samego ogniska epidemicznego co 73-letni pacjent zarażony koronawirusem, który jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu - mówi państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr n. med. Jacek Klakočar. Stan tej pacjentki - według Klakočara - jest dobry.

07:23

Uczniowie ponad dwustu szkół i przedszkoli w Poznaniu mają dziś przymusowe wolne. Po wczorajszej rekomendacji władz miasta, dyrektorzy podjęli decyzję o ich zamknięciu. Powód: zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



Zajęcia odwołały też dwie uczelnie: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny. Miasto zamknęło też m.in. Centrum Kultury Zamek, teatry - Muzyczny i Polski, oraz wszystkie filie biblioteki Raczyńskich.





07:15

Odwołane wizyty, zabiegi i operacje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. To jeden znajwiększych szpitali w kraju.

Jak twierdzi dyrekcja placówki to dla bezpieczeństwa i pacjentów i personelu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

W szpitalu brakuje tak zwanych pakietów osobistych chodzi m.in. o maseczki i fartuchy dla pracowników.



07:00

Mer Moskwy Siergiej Sobianin w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa zakazał organizowania w stolicy imprez masowych z udziałem powyżej 5 tys. uczestników. Zakaz obowiązuje do 10 kwietnia. Oznacza m.in., że nie będą się mogły odbywać demonstracje.



Rozporządzenie mera, wydane we wtorek wieczorem, dotyczy imprez "sportowych, widowiskowych, publicznych i innych wydarzeń masowych". Decyzję tę Sobianin podjął w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W Rosji potwierdzono dotąd 20 przypadków zakażenia.



Władze rosyjskiej ekstraklasy zapowiedziały, że naradzą się z Rosyjskim Związkiem Piłki Nożnej, jak realizować zakaz dużych imprez.



W związku z rozporządzeniem mera nie odbędzie się m.in. zaplanowany na 15 marca w Moskwie festyn związany z kolejną rocznicą anektowania przez Rosję Krymu w 2014 roku.

06:55

Badania wykluczyły obecność koronawirusa u 23-letniego obywatela Turcji, który wieczorem we wtorek jechał autokarem z Berlina do Poznania. Polskie służby medyczne zatrzymały pojazd na przejściu granicznym w Świecku. Mężczyzna miał 40 stopni gorączki. Trafił do szpitala w Zielonej Górze.

W tym czasie kilkudziesięciu pasażerów czekając na wyniki - kilka godzin spędziło w podgrzewanych namiotach ustawionych przez straż pożarną. Tuż przed godziną trzecią nad ranem autokar ruszył w dalszą drogę.

06:40

W Turcji potwierdzono pierwszy w tym kraju przypadek koronawirusa. Jak poinformował w nocy z wtorku na środę minister zdrowia Fahrettin Koca, wirusa zdiagnozowano u mężczyzny, który niedawno podróżował do Europy.



To pierwszy przypadek w naszym kraju. Ogólny stan zdrowia pacjenta jest jednak dobry - powiedział minister. Dodał, że mężczyzna przebywa w szpitalu, ale nie ujawnił, w jakim mieście. Rodzina pacjenta znajduje się pod obserwacją.





06:26

O 95 proc. wzrosła sprzedaż ryżu, o 84 proc. mąki - wynika z najnowszych danych firmy Nielsen. Sklepy reagują spokojnie. Towar jest, a braki na półkach są regularnie uzupełniane - podaje w środę "Gazeta Wyborcza". Nielsen przeanalizował zakupy Polaków w ostatnim tygodniu lutego (24 lutego - 1 marca), czyli już po tym, gdy stwierdzono pierwsze zarażenie koronawirusem w kraju.





06:10

Władze kościelne zwróciły się do pielgrzymów o zaprzestanie obejmowania figury św. Jakuba Apostoła, która znajduje się w katedrze w Santiago de Compostela. Związane jest to z tradycją pątników, którzy przechodzą tak zwaną Drogę do Santiago.





05:40

LOT do 3 kwietnia przedłuża zawieszenie połączeń z Warszawy do Mediolanu i Wenecji. Dodatkowo do 25 kwietnia zawiesza rejsy z Warszawy do Pekinu, a do 8 kwietnia z Budapesztu do Seulu. Ogranicza też loty do Tel Awiwu.



05:20

Brytyjska wiceminister zdrowia Nadine Dorries, która w zeszłym tygodniu była m.in na przyjęciu wydanym przez premiera Borisa Johnsona z okazji Dnia Kobiet, ma koronawirusa - twierdzi dziennik "The Times".