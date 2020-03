Kolejny, potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce, to mężczyzna z województwa lubelskiego. To 22. osoba, u której badania wykazały obecność wirusa. 1055 osób jest objętych kwarantanną, a 9366 nadzorem epidemiologicznym. 22 pacjent z koronawirusem trafił do szpitala w Bełżycach. Zaraził się członka rodziny, który przebywał we Włoszech. Stan mężczyzny jest ciężki.

