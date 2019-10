W Borównie niedaleko Wałbrzycha na Dolnym Śląsku doszło do potrącenia 11-letniej dziewczynki. Prawdopodobnie kierowca busa wjechał na przejście dla pieszych, na którym znajdowała się grupka dzieci. Nie udzieliwszy pierwszej pomocy poszkodowanej dziewczynce, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Sprawca zdarzenia uciekł z miejsca wypadku / RMF FM

W Borównie doszło do potrącenia 11-latki na przejściu dla pieszych. Dziewczynka w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Nadkom. Magdalena Korościk z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu poinformowała, że do zdarzenia doszło po godz. 19 w miejscowości Borówno w powiecie wałbrzyskim.



"Doszło do potrącenia 11-letniej dziewczynki, która przechodziła przez pasy. Dziewczynka została w stanie ciężkim przewieziona do szpitala. Na chwilę obecną wiemy, że czuje się lepiej, jest przytomna" - przekazała.



Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. Jak poinformowała Korościk, policja zatrzymała w tej sprawie jedną osobę. "W tej chwili trwają czynności sprawdzające" - dodała.