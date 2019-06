10-letnia Kristina z Dolnego Śląska została prawdopodobnie uprowadzona i przewieziona w miejsce zbrodni samochodem. Dziecko zginęło od ciosu ostrym narzędziem, najpewniej nożem – to najnowsze ustalenia reporterów RMF FM. Wyniki sekcji zwłok mamy poznać po południu. Częściowo roznegliżowane ciało dziewczynki znaleziono w czwartek w lesie niedaleko Imbramowic. Kristinę 200 metrów od domu ostatni raz widziała nauczycielka. 10-latka została znaleziona 6 kilometrów dalej.

Niewielka miejscowość na Dolnym Śląsku - Mrowiny / Mateusz Czmiel / RMF FM

Miejsce, gdzie znaleziono ciało dziewczynki, jest pilnowane przez policję. W lesie wciąż pracują technicy. W okolicach Imbramowic ustawiono blokady dróg.

Okoliczni mieszkańcy są przerażeni, tym co się wydarzyło. Mówią, że to mała wieś. Dzieci same chodzą tu do szkoły, same wracają, razem się bawią - usłyszał nasz reporter od jednego z mieszkanek. Twierdzi ona, że ktoś widział we wsi obcy bus w kolorze zielonym.

10-letnia Kristina wyszła ze szkoły około godziny 13:00 i wracała do domu oddalonego o niecały kilometr. Jednak tam nie dotarła. Jej zaginięcie rodzice zgłosili na policję.

Szkoła, do której chodziła zamordowana Kristina / Mateusz Czmiel / RMF FM

Ruszyły poszukiwania. Opublikowano zdjęcie oraz rysopis dziewczynki - w akcji brali udział mieszkańcy wsi, a nad okolicą krążył policyjny śmigłowiec.

Ostatni raz nauczycielka widziała Kristinę, kiedy ta była 200 metrów od domu. Częściowo roznegliżowane ciało 10-latki zostało odnalezione w kompleksie leśnym 6 kilometrów dalej.

Ciało znalazły osoby, które przypadkowo tam przechodziły - oświadczył prokurator rejonowy ze Świdnicy Marek Rusin.

Prokuratura potwierdza, że dziewczynka została zamordowana. Reporterzy RMF FM ustalili nieoficjalnie, że zginęła od ciosu ostrym narzędziem. Wszystko wskazuje na to, że bandyta zadał jej cios nożem.

Dziś w zakładzie medycyny sądowej we Wrocławiu zostanie przeprowadzona sekcja zwłok dziewczynki. Wyniki mamy poznać po południu.