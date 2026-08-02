Zrezygnuj z tego przed 2. urodzinami dziecka. Wyniki nowych badań

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Chcesz chronić mózg swojego dziecka w dorosłości? Kluczem może być to, co podajesz mu do jedzenia przed ukończeniem 2. roku życia. Nowe badanie brytyjskiej populacji pokazuje, że mniejsze spożycie cukru we wczesnym dzieciństwie drastycznie obniża ryzyko groźnych chorób neurodegeneracyjnych wiele dekad później.

Lekcja z powojennej historii

Nowe badanie naukowców z Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Hongkongu analizowało wpływ zakończenia reglamentacji cukru w Wielkiej Brytanii na zdrowie mózgu mieszkańców tego kraju. Po II wojnie światowej, przez wiele lat, Brytyjczycy mieli ograniczony dostęp do cukru, a spożycie tej substancji było ściśle kontrolowane. Sytuacja zmieniła się we wrześniu 1953 roku, kiedy to reglamentacja została zniesiona. W efekcie średnie dzienne spożycie cukru wzrosło niemal dwukrotnie – z około 41 gramów (10 kostek cukru) do 80 gramów (20 kostek cukru).

Badacze wykorzystali tę historyczną zmianę jako „naturalny eksperyment”, aby sprawdzić, jak dieta w pierwszych latach życia wpływa na zdrowie w późniejszym wieku. Analizą objęto prawie 65 000 osób z brytyjskiego projektu UK BioBank, które urodziły się tuż przed lub tuż po zakończeniu reglamentacji.

Mniej słodyczy, sprawniejszy mózg

Rezultaty analizy okazały się zaskakujące. Osoby, które w pierwszych 2 latach życia miały ograniczony dostęp do cukru, wykazywały aż o 23 proc. niższe ryzyko rozwoju demencji w późniejszym wieku. Co więcej, diagnoza tej choroby była u nich stawiana średnio o dwa i pół roku później niż u osób, które w dzieciństwie spożywały więcej cukru.

Nasze wyniki sugerują, że ograniczenie cukru w najwcześniejszych etapach życia może mieć trwałe korzyści dla zdrowia mózgu – powiedział badacz Jiazhen Zheng, cytowany w czasopiśmie Neurology, gdzie opublikowano wyniki badania.

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To odkrycie wpisuje się w szerszy kontekst badań naukowych podkreślających wagę pierwszych 1000 dni życia dla kształtowania przyszłego zdrowia człowieka. Wcześniejsze analizy wykazały, że powojenny wzrost spożycia cukru wiązał się także z większą częstością występowania cukrzycy typu 2 i nadciśnienia wiele lat później.

Ograniczenia metodologiczne badania

Choć wyniki wydają się bardzo obiecujące, naukowcy podkreślają, że badanie ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim, nie da się precyzyjnie określić, ile cukru rzeczywiście spożywały osoby objęte analizą – wiadomo jedynie, kiedy się urodziły i jaki był wtedy dostęp do cukru. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć, czy cukier rzeczywiście wywiera taki efekt – zaznaczył Jiazhen Zheng.

Zacznij od pierwszych lat życia

Eksperci są zgodni, że niezależnie od ostatecznych wniosków dotyczących wpływu cukru w niemowlęctwie, zdrowa i zrównoważona dieta jest jednym z kluczowych czynników wspierających zdrowie mózgu.

Wyniki najnowszych badań stanowią kolejny argument za ograniczeniem spożycia cukru, zwłaszcza wśród najmłodszych. Choć potrzeba dalszych analiz, już teraz warto pamiętać o roli, jaką odgrywa dieta w pierwszych latach życia dla zdrowia w dorosłości.