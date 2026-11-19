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Ziemniaki wyhodowane w symulowanym księżycowym gruncie okazały się bezpieczne do spożycia i równie wydajne jak te rosnące w ziemskiej glebie, pod warunkiem dodania odpowiedniej ilości materii organicznej - poinformowała agencja Reutera. Badanie, wspierane przez NASA, ma znaczenie dla planowanych stałych baz na Księżycu.

Ziemniaki z Księżyca to już nie jest fikcja

Ziemniaki z Księżyca to już nie jest fikcja / Shutterstock

Długotrwałe misje i przyszłe bazy na powierzchni Księżyca będą wymagały lokalnej produkcji żywności. Transport wszystkich zapasów z Ziemi byłby kosztowny i logistycznie trudny.

Naukowcy z Oregon State University zbadali, czy w warunkach przypominających księżycowe można uprawiać ziemniaki. W eksperymencie wykorzystali odmianę Modoc – wcześnie dojrzewającego ziemniaka o czerwonej skórce i białym miąższu.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „npj Microgravity”.

Księżycowy regolit potrzebuje dodatków

Sprawa, jak to w kosmosie bywa, jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Powierzchnię Księżyca pokrywa regolit, czyli rozdrobniona skała i pył powstałe wskutek miliardów lat uderzeń meteorytów. Taki materiał nie przypomina żyznej ziemi: nie zawiera materii organicznej ani azotu potrzebnego roślinom do wzrostu. Może też zawierać metale ciężkie, m.in. miedź.

Badacze użyli symulowanego regolitu, wzbogacając go wermikompostem – substancją powstającą w wyniku rozkładu odpadów organicznych przez dżdżownice.

Rośliny zasadzone w samym regolicie niemal nie wytworzyły korzeni ani bulw. Dodanie już 5 proc. wermikompostu pozwoliło na rozwój korzeni i ziemniaków. Najlepszy efekt osiągnięto przy mieszance zawierającej 30 proc. materii organicznej – plon był wtedy taki sam jak w przypadku ziemniaków uprawianych równolegle w glebie z Oregonu.

Małe bulwy, ale obiecujące wyniki

Eksperyment prowadzono w szklarni, przy świetle słonecznym i sztucznym, w temperaturze około 22 stopni Celsjusza w dzień oraz 18 stopni w nocy.

Ziemniaki uzyskane w pierwszym badaniu były niewielkie – zwykle ważyły mniej niż 10 gramów. Wynikało to z rozmiaru doniczek. Naukowcy prowadzą już kolejne badania w większych pojemnikach; jak przekazali, udało im się uzyskać bulwy o wielkości znanej ze sklepowych półek.

Uprawa z dodatkiem materii organicznej może mieć jeszcze jedną zaletę. Ogranicza pobieranie przez rośliny metali ciężkich z regolitu, które w nadmiarze mogą być dla nich toksyczne.

Ziemniaki są rozważane jako ważny element żywienia astronautów, ponieważ dostarczają dużo kalorii na niewielkiej powierzchni uprawnej. Są również źródłem skrobi, błonnika, witaminy C, potasu i białka.

Naukowcy badają także możliwość uprawy w warunkach pozaziemskich m.in. ciecierzycy, pomidorów, sałaty, lucerny i innych roślin strączkowych.

Autorzy projektu podkreślają, że podobne technologie mogą znaleźć zastosowanie również na Ziemi – np. w regionach o słabych glebach, na terenach pustynnych, w dużych miastach oraz przy rekultywacji zanieczyszczonych gruntów.