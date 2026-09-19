Ziemia nie zapomniała. Naukowcy odkrywają niepokojące skutki testów nuklearnych

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W 2017 roku Korea Północna zaprzestała przeprowadzania testów broni jądrowej. Jak ujawniają najnowsze badania opublikowane w magazynie „Science” – od tego czasu doszło do blisko 1400 trzęsień ziemi w regionie. Geolodzy odkryli, że nawet lata po ostatniej eksplozji ziemia w tym rejonie nie przestaje drżeć.

Między 2006 a 2017 rokiem Korea Północna przeprowadziła sześć podziemnych testów nuklearnych w tunelach wydrążonych pod górą Mantap, położoną w północno-wschodniej części kraju. To miejsce, oddalone od cywilizacji, wybrano nieprzypadkowo – masywna warstwa skał miała skutecznie tłumić skutki eksplozji i ograniczyć rozprzestrzenianie się promieniowania.

Ostatni test, przeprowadzony 3 września 2017 roku, był najsilniejszy – jego moc szacuje się na 100 do 250 kiloton, czyli nawet kilkanaście razy więcej niż bomba zrzucona na Hiroszimę. Eksplozja wywołała wstrząs odpowiadający trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,3. Już kilka minut po detonacji zarejestrowano wtórny wstrząs o sile 4,1, który naukowcy interpretują jako zawalenie się powstałej w wyniku eksplozji podziemnej komory.

Zaskakująca sekwencja trzęsień ziemi

Chociaż bezpośrednie skutki wybuchów były spodziewane, prawdziwe zaskoczenie przyniosły wydarzenia, które nastąpiły później. Zamiast stopniowego wygaszania aktywności sejsmicznej, jak to zwykle bywa po tego typu eksplozjach, region pod górą Mantap zaczął doświadczać coraz liczniejszych i silniejszych trzęsień ziemi – i to przez kolejne lata.

Geolodzy z Korei Południowej i Chin przeanalizowali dane sejsmiczne z lat 2008–2025, wykorzystując zaawansowane techniki pozwalające wykryć nawet najmniejsze wstrząsy, które wcześniej umykały uwadze. Wyniki były szokujące – zidentyfikowano aż 1 399 trzęsień ziemi, z czego większość miała miejsce po ostatnim teście z 2017 roku.

Region, który dotąd był niemal całkowicie spokojny

Analiza historycznych danych sejsmicznych pokazała, że okolice Mount Mantap przez setki lat były niemal wolne od poważnych trzęsień ziemi. W promieniu 50 kilometrów od miejsca testów nie odnotowano żadnych istotnych wstrząsów od początku XX wieku aż do 2017 roku. Dopiero po trzecim teście nuklearnym w 2013 roku pojawiły się pierwsze, bardzo słabe sygnały aktywności sejsmicznej.

Sytuacja diametralnie zmieniła się po szóstej, największej eksplozji. Już trzy tygodnie po detonacji region zaczął regularnie drżeć, a liczba i siła wstrząsów nie tylko nie malała, ale wręcz rosła z każdym rokiem.

Uśpione uskoki budzą się do życia

Szczegółowa analiza lokalizacji trzęsień ziemi ujawniła, że nie były one przypadkowo rozproszone. Większość z nich układała się w dwa równoległe pasma, które odpowiadają przebiegowi znanych i nieznanych wcześniej uskoków tektonicznych. To sugeruje, że eksplozje nuklearne naruszyły delikatną równowagę w skorupie ziemskiej, aktywując uśpione dotąd struktury geologiczne.

Naukowcy porównują ten proces do stosu klocków, który już wcześniej był bliski przewrócenia. Seria silnych wstrząsów – w tym przypadku wywołanych przez eksplozje – mogła przesunąć rozkład sił w taki sposób, że nawet po zakończeniu testów kolejne fragmenty skorupy zaczęły się przemieszczać, wywołując trzęsienia ziemi.

Groźba dużego trzęsienia ziemi

Jedno z odkrytych pasm uskoków rozciąga się na długości około 24 kilometrów. Gdyby doszło do jego jednoczesnego przesunięcia, mogłoby to wywołać trzęsienie ziemi o sile nawet 6,4 w skali Richtera. Na razie jednak nie ma dowodów, by taki scenariusz był nieuchronny – równie dobrze struktura ta może składać się z wielu mniejszych segmentów, które będą się przesuwać stopniowo.

Niemniej jednak badania pokazują, że skutki podziemnych testów nuklearnych mogą być znacznie bardziej długotrwałe i nieprzewidywalne, niż dotychczas sądzono. To także poważne wyzwanie dla naukowców monitorujących aktywność sejsmiczną – rozróżnienie między naturalnymi trzęsieniami ziemi a tymi wywołanymi działalnością człowieka staje się coraz trudniejsze.

Długofalowe konsekwencje dla bezpieczeństwa i nauki

Odkrycia geologów rzucają nowe światło na ryzyka związane z podziemnymi testami broni jądrowej. Okazuje się, że nawet po wielu latach od ostatniej eksplozji, regiony takie jak Mount Mantap mogą pozostawać aktywne sejsmicznie, a liczba i siła trzęsień ziemi mogą rosnąć. To nie tylko wyzwanie dla lokalnych społeczności i infrastruktury, ale także dla międzynarodowych systemów monitorowania prób jądrowych.

Naukowcy podkreślają, że nie da się jednoznacznie udowodnić, iż wszystkie trzęsienia ziemi zostały wywołane wyłącznie przez testy nuklearne. Jednak zbieżność czasowa, lokalizacja i nietypowy przebieg aktywności sejsmicznej wskazują, że działalność człowieka mogła znacząco przyspieszyć lub ułatwić powstanie tych zjawisk.