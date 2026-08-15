Zamiast windy wybierz schody. To najprostszy sposób na zdrowe serce

RMF24

Przeanalizowali dane niemal pół miliona ludzi i doszli do uderzających wniosków. Regularne wchodzenie po schodach zmniejsza ryzyko śmierci z powodu chorób serca aż o 39 procent. Naukowcy udowodnili, że nie potrzebujesz drogich karnetów na siłownię ani godzin wolnego czasu, aby realnie zmniejszyć ryzyko zawału i udaru.

Winda czy schody? Twój codzienny wybór ma ogromne znaczenie

Wyniki obszernego badania przeprowadzonego przez naukowców z University of East Anglia oraz Norfolk and Norwich University Hospital nie pozostawiają wątpliwości – wchodzenie po schodach to skuteczny i dostępny sposób na poprawę zdrowia serca.

Analizując dane ponad 480 tysięcy osób w wieku od 35 do 84 lat, badacze doszli do wniosku, że osoby regularnie korzystające ze schodów mają aż o 39 proc. mniejsze ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych oraz o 24 proc. niższe ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z tymi, którzy rzadziej decydują się na tę formę ruchu.

Regularne pokonywanie stopni zmniejsza również szansę rozwoju poważnych schorzeń, takich jak zawały serca, udary czy niewydolność serca.

Eksperci podkreślają, że wchodzenie po schodach to „praktyczny i często niedoceniany sposób na włączenie aktywności fizycznej do codziennego życia”.

Zapomnij o 10 tys. kroków. Ta japońska metoda daje lepsze efekty w krótszym czasie Przez lata wmawiano nam, że magiczną granicą zdrowia jest 10 000 kroków dziennie. Okazuje się, że byliśmy w błędzie. Badania naukowe dowodzą, że od morderczych dystansów znacznie ważniejsza jest jakość naszego ruchu. Z Japonii nadchodzi właśnie nowa…

Brak czasu na siłownię? To już nie jest wymówka

Współczesny styl życia sprawia, że ponad jedna czwarta dorosłych na świecie nie spełnia podstawowych zaleceń dotyczących aktywności fizycznej. Wiele osób tłumaczy się brakiem czasu lub trudnością w dostępie do siłowni. Jednak, jak zauważa Sophie Paddock z Norwich Medical School:

Wchodzenie po schodach to coś, co łatwo można wpleść w codzienny dzień – w domu, w pracy czy podczas wyjścia.

To rozwiązanie idealne dla zabieganych, którzy nie mogą pozwolić sobie na regularne wizyty na siłowni.

To dobra opcja dla osób, które nie mają dużo czasu lub łatwego dostępu do ćwiczeń. Więc jeśli masz wybór między schodami a windą, wybierz schody, ponieważ to pomoże twojemu sercu – przekonuje Paddock.

Wystarczy kilka minut. Jak małe kroki zmieniają zdrowie?

Badania pokazują, że nawet kilka minut wchodzenia po schodach kilka razy w tygodniu może poprawić wydolność krążeniowo-oddechową oraz obniżyć poziom cholesterolu.

Co istotne, jak podkreślają autorzy analizy, korzyści zdrowotne rosną wraz z liczbą pokonanych schodów, jednak nawet niewielka zmiana codziennych nawyków przynosi wymierne efekty.

Jak długo musisz ćwiczyć, by chronić serce? Zaskakujące wyniki badań Regularna aktywność fizyczna to jeden z najważniejszych filarów zdrowego stylu życia - o tym wiemy nie od dziś, a lekarze codziennie nam o tym przypominają. Jednak wyniki najnowszych badań, opublikowane w czasopiśmie "Nature Cardiovascular…

Kardiolodzy apelują: Czas zmienić nasze nawyki w pracy i w domu

Badacze zwracają uwagę na konieczność promowania codziennej aktywności fizycznej, szczególnie w miejscach pracy i domach. Zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z tak prostej czynności, jak wchodzenie po schodach, może przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego i zmniejszenia liczby przypadków chorób sercowo-naczyniowych.

Wyniki tych przełomowych badań zostały po raz pierwszy zaprezentowane na kongresie naukowym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), podkreślając wagę codziennych wyborów i ich wpływ na zdrowie serca. Warto więc pamiętać, że nawet najmniejszy wysiłek fizyczny, taki jak wejście po schodach, może być inwestycją w długie i zdrowe życie.