Zakopali tysiące par majtek w całej Szwajcarii. Powód okazał się niezwykle ważny

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Czy zwykła para bawełnianych majtek może stać się kluczem do rozwiązania wielkich zagadek ekologii? Szwajcarscy naukowcy udowodnili, że tak. W ramach niezwykłego eksperymentu zakopano w ziemi ponad 2000 par bielizny na terenie całego kraju. Wyniki tej nietypowej akcji nie tylko zaskoczyły samych badaczy, ale przede wszystkim obnażyły brutalną prawdę o kondycji gleby, od której zależy nasza przyszłość.

Nietypowy pomysł naukowców: Dlaczego akurat majtki?

Pięć lat temu w Szwajcarii rozpoczął się projekt, który zaskoczył zarówno naukowców, jak i lokalną społeczność. W ramach inicjatywy nauki obywatelskiej, prowadzonej przez Uniwersytet w Zurychu oraz centrum Agroscope, około tysiąca ochotników zakopało w ziemi bawełnianą bieliznę oraz torebki herbaty. Przedmioty te trafiły do gleby w ponad tysiącu miejsc na terenie całego kraju.

Po dwóch miesiącach ochotnicy wykopywali je, dokumentowali stan rozkładu i przesyłali próbki do szczegółowej analizy.

Celem eksperymentu było zbadanie aktywności organizmów glebowych i identyfikacja czynników, które mają największy wpływ na rozkład materii organicznej.

Jak się okazało, tempo rozkładu zakopanej bielizny dostarczyło cennych informacji o kondycji i „życiu” gleby w różnych środowiskach.

Zaskakujący werdykt. Gdzie bawełna znikała najszybciej?

Wyniki projektu „Proof by Underpants” (Beweisstück Unterhose) są niezwykle interesujące. Naukowcy stwierdzili, że tempo rozkładu bawełny zależało przede wszystkim od sposobu użytkowania ziemi.

Najszybciej bielizna rozkładała się w prywatnych ogródkach, gdzie gleba była bogata w materię organiczną i sprzyjała rozwojowi dżdżownic, bakterii oraz grzybów. Z kolei na trawnikach proces ten przebiegał najwolniej. Pola uprawne i łąki zajmowały pozycję pośrednią.

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Jak podkreślają badacze, gleba odgrywa kluczową rolę nie tylko w produkcji żywności, ale również w magazynowaniu wody, węgla i składników odżywczych. Jest także domem dla ponad połowy światowej bioróżnorodności, która niestety jest coraz bardziej zagrożona.

Chemia to nie wszystko. Liczy się to, co robisz z ziemią

Zdaniem zespołu badawczego, różnice w rozkładzie bielizny były lepiej wyjaśniane przez sposób użytkowania terenu niż przez same właściwości chemiczne gleby.

Nasze wyniki pokazują, że sposób zarządzania glebą może znacząco wpływać zarówno na życie glebowe, jak i jakość gleby - mówi Marcel van der Heijden, profesor agroekologii.

Szybki rozkład wskazywał na wysoką aktywność biologiczną, która sprzyja żyzności i obiegowi składników odżywczych, a tym samym – lepszym plonom.

Badacze podkreślają, że do poprawy stanu gleby przyczyniają się takie działania jak stałe okrywanie powierzchni ziemi, stosowanie kompostu, urozmaicanie płodozmianu oraz ograniczanie nawozów mineralnych i pestycydów.

Jednak, jak zauważa Franz Bender z Agroscope, należy zachować ostrożność:

„Maksymalny rozkład nie jest pożądany w każdym ekosystemie. W siedliskach bliskich naturalnym, takich jak lasy, bardzo wysokie poziomy składników odżywczych mogą świadczyć o zaburzeniach naturalnej równowagi. Także w ogrodach szybki rozkład bielizny może wskazywać na nadmiar składników odżywczych.”

Klimat rządzi podziemnym światem

Aktywność organizmów glebowych jest również silnie uzależniona od warunków klimatycznych, takich jak temperatura i wilgotność. W zbyt zimnych lub suchych warunkach procesy biologiczne mogą niemal całkowicie zanikać, co wpływa na zdolność gleby do rozkładu materii organicznej i dostarczania składników odżywczych.

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Zrób to sam: Jak działa „indeks bielizny”?

Naukowcy zaproponowali, aby prosty eksperyment z zakopywaniem bawełnianej bielizny stał się powszechnie dostępną metodą oceny aktywności biologicznej gleby. Tak zwany „indeks bielizny” pozwala w przystępny sposób zobaczyć, jak bardzo żyzna i biologicznie aktywna jest ziemia w danym miejscu. Może to również zwiększyć społeczną świadomość na temat potrzeby ochrony zdrowia gleby.