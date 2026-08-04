Zabieg oczyszczania krwi z cholesterolu obniża poziom "wiecznych chemikaliów" i mikroplastiku. Naukowcy nie wiedzą jak

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W najnowszej publikacji na łamach czasopisma "Brain Health" lekarze z największego na świecie ośrodka aferezy, czyli oczyszczania krwi, działającego przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, donoszą o nieoczekiwanym odkryciu. Terapia, której celem jest usuwanie z krwi nadmiaru cholesterolu u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, prowadzi równocześnie do istotnego obniżenia poziomu tzw. "wiecznych chemikaliów" (PFAS) oraz mikroplastików. Mechanizm tego efektu pozostaje jednak nieznany.

Afereza to zaawansowana procedura medyczna, stosowana od lat 80. XX wieku, polegająca na pobraniu krwi od pacjenta, oddzieleniu osocza i jego oczyszczeniu za pomocą specjalnych filtrów lub adsorberów, a następnie zwróceniu oczyszczonej krwi do organizmu. W Dreźnie rocznie wykonuje się nawet 10 tysięcy takich zabiegów, głównie u osób, u których tradycyjne metody obniżania cholesterolu zawodzą.

Dotychczas skupiano się na skuteczności tej metody w redukcji poziomu lipoprotein LDL oraz innych frakcji lipidowych. Jednak zespół badawczy postanowił sprawdzić z pomocą różnych metod spektroskopowych, co jeszcze oprócz tłuszczów jest usuwane z krwi podczas zabiegu. Wyniki okazały się zaskakujące.

PFAS, czyli per- i polifluoroalkilowe substancje, to grupa ponad 4700 związków chemicznych powszechnie stosowanych w przemyśle i codziennych produktach. Charakteryzują się one niezwykłą trwałością, ich biologiczny okres półtrwania w organizmie człowieka wynosi od 4,8 do 8,5 roku. Badania wykazują, że ponad 99 proc. populacji Stanów Zjednoczonych ma wykrywalne stężenia PFAS we krwi, a szacuje się, że nawet 200 milionów Amerykanów było narażonych na te substancje poprzez wodę pitną.

Mikroplastiki i nanoplastiki to kolejny, narastający problem zdrowotny. Przeciętny człowiek spożywa rocznie od 39 do 52 tysięcy cząstek plastiku, a liczba ta wzrasta do nawet 121 tysięcy, jeśli uwzględnić także inhalację. Cząstki te wykryto już w krwi, łożysku, płucach, a nawet w mózgu człowieka.

Naukowcy z Drezna wysunęli hipotezę, że zarówno PFAS, jak i mikroplastiki mogą być transportowane w organizmie na powierzchni lipoprotein, tych samych cząstek, które są usuwane podczas aferezy. Jeśli zanieczyszczenia te „podróżują” razem z tłuszczami, to usuwanie lipoprotein z krwi powinno prowadzić także do usuwania części tych szkodliwych substancji.

Badania przeprowadzono na grupie 34 pacjentów poddanych podwójnej filtracji plazmaferezy. Oczekiwane efekty, spadek poziomu LDL i lipoproteiny(a), zostały potwierdzone. Jednak największą niespodzianką były wyniki analiz wykonanych w certyfikowanych laboratoriach środowiskowych. U 14 pacjentów odnotowano spadek stężenia czterech głównych PFAS nawet o 25 proc., a w niezależnych pomiarach u czterech innych osób, w przypadku niektórych związków nawet o 75 proc.

Jeszcze trudniejsze okazało się precyzyjne zmierzenie poziomu mikroplastików. Analizy wykazały spadek ilości polietylenu i polichlorku winylu w większości przypadków, jednak wyniki dla innych rodzajów plastiku były mniej jednoznaczne. Najbardziej spektakularne efekty uzyskano u dwóch pacjentów, u których zastosowano dodatkowo selektywny adsorber kwasów nukleinowych, w ich krwi nie wykryto już żadnych cząstek polistyrenu, polipropylenu ani politereftalanu etylenu.

Autorzy badań podkreślają, że wyniki należy traktować ostrożnie. Próbki były niewielkie, a metody oznaczania mikroplastików wymagają dalszej standaryzacji. Nie wiadomo także, czy powtarzane zabiegi aferezy mogą prowadzić do trwałego obniżenia poziomu tych zanieczyszczeń w organizmie, czy też efekt jest jedynie chwilowy, a zanieczyszczenia mogą być ponownie ściągane z tkanek.

Odkrycie zespołu z Drezna otwiera nowe możliwości w walce z narastającym problemem zanieczyszczenia organizmu człowieka PFAS i mikroplastikami. Zabieg aferezy jest uznawany za bezpieczny, a działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające, najczęściej są to spadki ciśnienia, zmęczenie, nudności czy objawy związane z obniżeniem poziomu wapnia. Jednak, jak podkreślają naukowcy, najważniejszym krokiem pozostaje ograniczenie ekspozycji na te związki. Usuwanie ich z organizmu to proces kosztowny i trudny.

Kolejne etapy badań będą obejmować eksperymenty na dużych zwierzętach, którym podawane będą znakowane mikro- i nanoplastiki, a następnie oceniany będzie ich poziom przed i po zabiegu aferezy. Kluczowe pytanie brzmi, czy można skutecznie usuwać z organizmu nie tylko zanieczyszczenia krążące we krwi, ale także te zgromadzone już w tkankach.