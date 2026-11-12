Za krótki sen może cię słono kosztować! Ciekawe ustalenia naukowców

Jak przebiegało badanie?
Neurobiolodzy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine postanowili sprawdzić, czy nawet nieduże i krótkotrwałe niewyspanie może wpływać na podejmowanie codziennych decyzji, w tym zdolność rozpoznawania zagrożeń w internecie. Swoje badanie przeprowadzili przy okazji zmiany czasu.
Naukowcy przyjrzeli się kampanii dotyczącej cyberbezpieczeństwa, prowadzonej w jednej z dużych amerykańskich instytucji, zatrudniającej ponad 11 tys. osób. Co kilka miesięcy jej dział informatyczny rozsyła pracownikom wiadomości e-mail przypominające próby phishingu, czyli oszustwa polegającego na podszywaniu się pod wiarygodne osoby lub instytucje, m.in. w celu wyłudzenia danych. Chodzi o sprawdzenie, ilu pracowników daje się nabrać na próbę oszustwa.
Po zmianie czasu więcej kliknięć w fałszywe linki
Naukowcy porównali wyniki uzyskane w poniedziałek poprzedzający wiosenną zmianę czasu oraz w pierwszy poniedziałek po przestawieniu zegarków. Okazało się, że przed zmianą czasu w linki zawarte w fałszywych wiadomościach klikało 15,6 proc. osób, a tydzień później odsetek ten wzrósł do 17,8 proc.
Badacze nie mierzyli dokładnie długości snu odbiorców maili, wiec ich ustalenia trzeba traktować z pewną ostrożnością. Można jednak uznać, że wskazują związek pomiędzy długością snu a czujnością w korzystaniu z poczty elektronicznej.
Według danych FBI szacowane straty związane z cyberprzestępczością w USA przekroczyły w 2025 r. 20 mld dolarów.