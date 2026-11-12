Za krótki sen może cię słono kosztować! Ciekawe ustalenia naukowców

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Nie od dziś wiadomo, że długość i jakość snu ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Nowe badanie pokazuje, że to, czy jesteśmy wyspani, może też istotnie wpływać na naszą podatność na internetowe oszustwa. Szczegóły opisuje czasopismo naukowe „PNAS”.

Jak przebiegało badanie?

Neurobiolodzy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine postanowili sprawdzić, czy nawet nieduże i krótkotrwałe niewyspanie może wpływać na podejmowanie codziennych decyzji, w tym zdolność rozpoznawania zagrożeń w internecie. Swoje badanie przeprowadzili przy okazji zmiany czasu.

Naukowcy przyjrzeli się kampanii dotyczącej cyberbezpieczeństwa, prowadzonej w jednej z dużych amerykańskich instytucji, zatrudniającej ponad 11 tys. osób. Co kilka miesięcy jej dział informatyczny rozsyła pracownikom wiadomości e-mail przypominające próby phishingu, czyli oszustwa polegającego na podszywaniu się pod wiarygodne osoby lub instytucje, m.in. w celu wyłudzenia danych. Chodzi o sprawdzenie, ilu pracowników daje się nabrać na próbę oszustwa.

Po zmianie czasu więcej kliknięć w fałszywe linki

Naukowcy porównali wyniki uzyskane w poniedziałek poprzedzający wiosenną zmianę czasu oraz w pierwszy poniedziałek po przestawieniu zegarków. Okazało się, że przed zmianą czasu w linki zawarte w fałszywych wiadomościach klikało 15,6 proc. osób, a tydzień później odsetek ten wzrósł do 17,8 proc.

Badacze nie mierzyli dokładnie długości snu odbiorców maili, wiec ich ustalenia trzeba traktować z pewną ostrożnością. Można jednak uznać, że wskazują związek pomiędzy długością snu a czujnością w korzystaniu z poczty elektronicznej.

Według danych FBI szacowane straty związane z cyberprzestępczością w USA przekroczyły w 2025 r. 20 mld dolarów.