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Wyjątkowe widowisko na niebie. Warto było zarwać noc

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 sierpnia (08:14)

W piątek nad ranem z terenu Polski można było obserwować częściowe zaćmienie Księżyca. Cień Ziemi zakrył znaczną część jego tarczy.

Wyjątkowe widowisko na niebie. Warto było zarwać noc
Częściowe zaćmienie księżyca widziane z Brazylii (fot. Andre Borges) /PAP/EPA

Zaćmienie Księżyca występuje, kiedy Ziemia znajdzie się między nim a Słońcem, a jej cień pada na powierzchnię naszego satelity. Astronomowie wyróżniają zaćmienia półcieniowe, częściowe i całkowite.

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Faza częściowa zaćmienia rozpoczęła się ok. godz. 4.30, a o 5.00 cień Ziemi zasłaniał już prawie połowę tarczy. Maksimum całego zjawiska nastąpiło ok. 6.12, ale z Polski nie było to już widoczne, ponieważ księżyc wcześniej zaszedł za horyzont.

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Do obserwacji zaćmienia Księżyca, inaczej niż w przypadku zaćmienia Słońca, nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu ani filtrów ochronnych. Patrzenie na nie gołym okiem jest całkowicie bezpieczne dla wzroku.

 Lornetka lub niewielki teleskop pozwalają jednak lepiej śledzić przesuwającą się po powierzchni Księżyca granicę ziemskiego cienia.

 

Podczas zaćmienia Księżyc przyjmuje czerwonawy, pomarańczowy lub miedziany odcień. Część docierających do niego promieni słonecznych przechodzi wcześniej przez atmosferę Ziemi.


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