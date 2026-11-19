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Wyniki najnowszych badań naukowców z Ohio State University wskazują, że wspólna aktywność fizyczna wspiera nie tylko zdrowie ciała, ale też jakość naszych relacji społecznych. Doniesienia, oparte na badaniach prowadzonych na myszach, ogłoszono podczas dorocznego spotkania Society for Neuroscience w Waszyngtonie. W dobie rosnącej popularności klubów biegowych, marszowych i wspinaczkowych naukowcy z Ohio State University dostarczają kolejnych dowodów na to, że warto dołączyć do sportowej społeczności. Wspólne ćwiczenia nie tylko poprawiają kondycję fizyczną, ale także mogą łagodzić konflikty i wzmacniać więzi międzyludzkie.

Sześć tygodni obserwacji i test kołowrotka

Zespół badawczy pod kierownictwem prof. Liz Kirby z OSU postanowił sprawdzić, jak wspólna aktywność fizyczna wpływa na zachowania społeczne. Przez sześć tygodni obserwowano pary myszy tej samej płci - zarówno samców, jak i samic - które mieszkały razem w klatkach. Część z nich miała całodobowy dostęp do kołowrotków, inne korzystały z nich tylko w określonych godzinach, a jeszcze inne nie miały możliwości biegania wcale.

Mniej kłótni przy jedzeniu, więcej życzliwości

Po zakończeniu eksperymentu naukowcy przeprowadzili testy, w których myszy rywalizowały o pożądane zasoby: smakowity kąsek oraz ciepłe miejsce do spania, dostępne tylko dla jednego osobnika. Wyniki były jednoznaczne: myszy, które regularnie ćwiczyły razem, znacznie rzadziej wdawały się w spory o jedzenie czy miejsce do odpoczynku. Zamiast tego częściej dzieliły się przysmakami i wykazywały większą tolerancję wobec współlokatorów.

Gdy myszy ćwiczyły razem, były bardziej skłonne do dzielenia się jedzeniem. Te, które nie miały dostępu do kołowrotka, wyrywały sobie kąski i goniły się po klatce. To naprawdę niegrzeczne zachowanie przy stole - komentowała prof. Kirby.

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Podobne efekty obserwowano także u myszy, które miały dostęp do kołowrotka tylko przez sześć godzin dziennie pięć dni w tygodniu. Wspólne treningi i u nich wyraźnie redukowały agresję i rywalizację o ograniczone zasoby.

Trening, który zmienia pracę mózgu

Aby zrozumieć mechanizmy stojące za tym zjawiskiem, naukowcy przeanalizowali aktywność mózgu myszy po okresie wspólnych ćwiczeń. Okazało się, że u aktywnych gryzoni wzrosła aktywność w tych obszarach mózgu, które odpowiadają za zachowania społeczne. Co ważne, nie był to ogólny wzrost aktywności w całym mózgu, lecz specyficzne pobudzenie wybranych struktur.

To sugeruje, że ćwiczenia nie tylko poprawiają zdrowie fizyczne, ale także bezpośrednio wpływają na nasze relacje społeczne - tłumaczy pierwszy autor badania, Will Butke.

Ludzie często myślą o korzyściach fizjologicznych: lepsza kondycja serca, płuc, wyższa jakość życia. Ale nie można zapominać o aspekcie społecznym. Wspólne bieganie czy ćwiczenia to nie tylko okazja do ruchu, ale także do budowania więzi i redukcji stresu - dodaje.

Nie tylko zdrowe serce, ale i lepsze więzi

Choć bezpośrednie porównania między zachowaniami myszy a ludzi są trudne, badacze podkreślają, że mechanizmy społeczne są w dużej mierze uniwersalne. Prof. Kirby zwraca uwagę, że ćwiczenia mogą przynosić korzyści wykraczające poza zdrowie fizyczne. To nie tylko zdrowsze serce, mniejsze ryzyko nowotworów, otyłości czy udaru. Wspólna aktywność może też wzmacniać relacje społeczne.

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Naukowcy z Ohio State University zachęcają, by nie ograniczać się do samotnych treningów. Wspólne bieganie, marsz czy jazda na rowerze mogą być nie tylko przyjemnością, ale i skutecznym sposobem na budowanie lepszych relacji z innymi.