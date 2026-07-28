WHO ostrzega przed groźną bakterią. Krąży między ludźmi a naszymi zwierzętami

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Bakteria z listy najgroźniejszych patogenów Światowej Organizacji Zdrowia może przenosić się między zwierzętami domowymi a ludźmi – wynika z badania chińskich naukowców opublikowanego w czasopiśmie „Applied and Environmental Microbiology". Chodzi o niebezpieczny patogen wywołujący poważne choroby.

Acinetobacter baumannii to bakteria, którą od lat WHO umieszcza w najwyższej, krytycznej kategorii patogenów. Jest to kategoria uwzględniająca drobnoustroje, wobec których pilnie potrzeba nowych antybiotyków, bo te stosowane dotychczas przestały działać.

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U ludzi A. baumannii wywołuje między innymi zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc i sepsę. Szczególnie narażone są osoby osłabione, po ciężkich operacjach czy na intensywnej terapii. Podobne objawy patogen wywołuje u kotów, psów i koni.

Dotąd zakładano, że jeśli wyjątkowo oporne na leki bakterie wędrują między człowiekiem a zwierzętami, to głównie za sprawą zwierząt hodowlanych. Sprawdzić to postanowił zespół naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Nankinie.

Badacze zestawili dane genetyczne 509 bakterii zebranych od zwierząt w 17 krajach z tysiącami próbek klinicznych pobranych od ludzi. Pod lupę wzięto aż 33 gatunki zwierząt. Znaczna część materiału zwierzęcego pochodziła z Polski, a dokładnie od polskich bocianów.

Analiza podzieliła bakterie na dwie grupy

Ta pierwsza pochodziła od zwierząt hodowlanych, drobiu i dzikich zwierząt. Patogen występujący w tych zwierzętach okazał się genetycznie oddalony od bakterii krążących wśród ludzi. Główna różnica polegała na słabszej oporności tej grupy na antybiotyki.

Druga grupa, znaleziona u psów, kotów i koni, okazała się niemal identyczna z tą występującą u ludzi. Podobieństwo genomów przekraczało 99 proc., a w części przypadków 99,5 proc..

„Nasze badanie sugeruje, że Acinetobacter baumannii ma wyższy potencjał wzajemnego przenoszenia się między zwierzętami domowymi, a ludźmi niż w przypadku zwierząt hodowlanych, drobiu i dzikich zwierząt" - napisali autorzy badania. Ich zdaniem jest to wynik bliskiego kontaktu tych zwierząt z człowiekiem.

Bakterie pochodzące od zwierząt domowych mają dwa konkretne geny, które powodują, że są oporne na antybiotyki ostatniej szansy – karbapenemy. W próbkach od zwierząt hodowlanych, drobiu i dzikich zwierząt nie znaleziono ich ani razu.

Na ten moment naukowcy liczą, że przyszłe badania przybliżą nas do zrozumienia, w jaki sposób dokładnie działa migracja tej bakterii. Nie wiadomo, czy to zwierzęta przenoszą patogen na ludzi, czy może jest na odwrót.