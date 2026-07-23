Umiejętność radzenia sobie z niepewnością kluczem do satysfakcji zawodowej

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Współczesny rynek pracy stawia przed pracownikami coraz więcej wyzwań, a niepewność związana z wyborem ścieżki kariery staje się codziennością dla wielu osób. Najnowsze badania opublikowane przez naukowców z Chin i USA w renomowanym czasopiśmie naukowym "Journal of Counseling Psychology" wskazują, że akceptacja niepewności i umiejętność podejmowania decyzji mimo braku pełnej wiedzy mogą znacząco zwiększyć poczucie sensu, satysfakcji i zaangażowania w pracy.

Zespół naukowców pod kierunkiem dr Hui Xu z Uniwersytetu w Makau przeanalizował, w jaki sposób wpływa na dobrostan pracowników tzw. mądrość zawodowa. Badacze definiują to pojęcie jako zdolność podejmowania trafnych decyzji zawodowych nawet w sytuacjach, gdy nie istnieje jednoznacznie najlepsze rozwiązanie. Osoby wykazujące się tą cechą potrafią gromadzić dostępne informacje, akceptować nieuchronność niepewności, ufać własnej intuicji i działać mimo związanego z niepewnością dyskomfortu. W przeciwieństwie do cech osobowości, mądrość zawodową można rozwijać poprzez edukację i doradztwo zawodowe. To umiejętność, która nie tylko pomaga radzić sobie z trudnymi wyborami, ale także pozwala budować poczucie sensu w pracy, nawet jeśli nie jest ona idealna.

W badaniu wzięło udział 995 aktywnych zawodowo dorosłych ze Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy byli obserwowani przez pół roku i trzykrotnie wypełniali ankiety. Na początku oceniano poziom ich mądrości zawodowej za pomocą specjalnej, 20-punktowej skali. Pytania dotyczyły m.in. podejmowania decyzji przy niepełnych danych, zaufania do intuicji czy świadomości własnej wrażliwości. Trzy miesiące później badano, na ile uczestnicy postrzegają swoją pracę jako sensowną. Po kolejnych trzech miesiącach oceniano ich satysfakcję z pracy, z życia, a także poziom zaangażowania zawodowego.

Kto jest bardziej zadowolony z pracy?

Analiza wyników wykazała, że osoby z wyższym poziomem mądrości zawodowej już na początku badania, po trzech miesiącach częściej deklarowały, że ich praca ma dla nich głębszy sens. To z kolei przekładało się na wyższy poziom satysfakcji z pracy i większe zaangażowanie po upływie kolejnych trzech miesięcy. Związek z ogólną satysfakcją życiową był słabszy, co sugeruje, że mądrość zawodowa ma szczególne znaczenie dla samopoczucia związanego bezpośrednio z pracą.

Autorzy pracy podkreślają, że pogoń za idealną pracą nie zawsze prowadzi do poczucia spełnienia. Kluczowe okazuje się umiejętne radzenie sobie z niepewnością i gotowość do podejmowania decyzji mimo braku gwarancji sukcesu. Ich zdaniem mądrość zawodowa nie polega na podejmowaniu przypadkowych czy impulsywnych decyzji, lecz na wyważeniu racjonalnego rozwiązywania problemów z odwagą do działania w warunkach niepewności.

Każdy może być usatysfakcjonowany

Co istotne, zależności między mądrością zawodową, poczuciem sensu w pracy i dobrostanem były podobne niezależnie od płci, rasy czy statusu społeczno-ekonomicznego uczestników. Sugeruje to, że korzyści płynące z rozwijania tej umiejętności mogą być dostępne dla szerokiego grona pracowników. Autorzy badania zwracają uwagę, że doradztwo zawodowe i edukacja powinny nie tylko pomagać w gromadzeniu informacji i planowaniu kariery, ale także uczyć, jak radzić sobie z niepewnością, która pozostaje nawet po uwzględnieniu wszystkich dostępnych danych.

Autorzy pracy zaznaczają, że choć badanie miało charakter długofalowy, nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że to właśnie mądrość zawodowa bezpośrednio powoduje wzrost poczucia sensu w pracy czy dobrostanu. Wszystkie pomiary opierały się na samoocenie uczestników, a rekrutacja odbywała się za pośrednictwem platformy internetowej. W przyszłości warto sprawdzić, czy podobne wyniki uzyskają osoby z innych krajów, różnych branż oraz czy faktycznie specjalne programy rozwijające mądrość zawodową mogą realnie poprawić jakość życia zawodowego.