Tysiące rekinów zauważonych u wybrzeży Europy. Naukowcy odkryli miejsce ich rozrodu

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Rekiny wracają do Morza Wattowego. Naukowcy zaobserwowali tam setki, a może nawet tysiące młodych osobników. Ich zdaniem to jeden z najważniejszych sygnałów świadczących o stopniowej odbudowie populacji tych zwierząt.

Najwięcej młodych rekinów odkryto w pobliżu holenderskich wysp Schiermonnikoog i Ameland - informuje holenderski nadawca publiczny RTV Noord. Wnioski oparto zarówno na analizie historycznych danych dotyczących połowów, jak i badaniach przeprowadzonych przez naukowców w 2022 roku.

Wśród zaobserwowanych gatunków znalazły się rekin gończy oraz rekin szary. Szczególną uwagę badaczy zwróciła obecność tego drugiego gatunku, ponieważ rekin szary należy do rzadkich i zagrożonych wyginięciem zwierząt.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że rekin szary ponownie jest obecny w Morzu Wattowym – mówi Niels Breve, naukowiec uczestniczący w badaniach.

Według ekspertów odkrycie dużej liczby młodych osobników jest szczególnie istotne, bo może oznaczać, że populacje rekinów w tym regionie zaczynają się częściowo odradzać.

Morze Wattowe naturalnym „ żłobkiem ” dla rekinów

Rekiny od dawna występowały w tym rejonie, jednak ich liczebność na przestrzeni lat gwałtownie spadła. Jedną z głównych przyczyn były intensywne połowy. Po wprowadzeniu nowych zasad ochrony rekinów i płaszczek sytuacja zaczęła się poprawiać.

Naukowcy wskazują również, że na powrót niektórych gatunków może wpływać zmiana klimatu.

Duża liczba młodych rekinów zaobserwowanych w Morzu Wattowym sugeruje, że obszar ten pełni funkcję naturalnego „żłobka” - zwierzęta pojawiają się tam przede wszystkim latem, gdy znajdują odpowiednie warunki do żerowania i rozwoju.

Zdaniem Nielsa Breve'go w wodach Morza Wattowego może obecnie żyć nawet kilka tysięcy młodych rekinów.

Zdrowe zwierzęta nie mają jednak powodów do obaw. Rekiny świetnie regulują liczebność ryb. Nie potrzebują w tym pomocy człowieka – podkreśla badacz.

Rekiny w Morzu Północnym nie są zagrożeniem dla ludzi

W Morzu Wattowym oraz przylegającym do niego Morzu Północnym występuje kilka gatunków rekinów. Według Czerwonej Listy Ryb Morskich z 2025 roku, przygotowanej przez Federalną Agencję Ochrony Przyrody (BfN), są wśród nich między innymi rekin plamisty, kolczak kolczasty oraz gończy srokaty.

Rekin plamisty jest obecnie jednym z najliczniejszych gatunków rekinów w południowej części Morza Północnego. Eksperci przypominają jednak, że część gatunków nadal pozostaje zagrożona wyginięciem i wymaga ochrony.

Powrót młodych rekinów do Morza Wattowego daje naukowcom nadzieję, że wieloletnie działania ochronne przynoszą efekty. To także dowód na to, że odpowiednio chronione ekosystemy morskie mogą stopniowo odzyskiwać swoją naturalną równowagę.