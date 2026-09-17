Tajemnice zwojów z Herkulanum mogą wyjść na jaw. Choć spopielone, dadzą się odczytać

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Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley oraz kilku innych ośrodków badawczych ogłosili przełomowe wyniki badań, które mogą umożliwić odczytanie tekstów zapisanych na starożytnych, spopielonych zwojach papirusowych z Herkulanum. Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii obrazowania rentgenowskiego, sztucznej inteligencji oraz analiz chemicznych, badacze opracowali nową, bezinwazyjną metodę, która pozwala na identyfikację i odczytanie tekstów ukrytych w zwęglonych zwojach, bez konieczności ich rozwijania. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo „PLOS ONE”.

Herkulanum pogrzebane pod warstwą popiołu

W 79 roku naszej ery wybuch Wezuwiusza pogrzebał pod warstwą popiołu i skał miasta Pompeje i Herkulanum. W tej drugiej miejscowości, w luksusowej willi zwanej Willą Papirusów, znajdowała się jedyna znana, zachowana do dziś biblioteka z czasów starożytnych.

Ponad 1800 papirusowych zwojów zostało nagle spopielonych i w ten szczególny sposób zakonserwowanych w ekstremalnych warunkach. Niestety, przez wieki próby ich rozwijania i odczytywania kończyły się najczęściej całkowitym zniszczeniem. Delikatne, zwęglone warstwy rozpadały się w proch, a bezcenne teksty ginęły bezpowrotnie.

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Naukowcy odtworzyli proces spopielenia zwojów

By opracować skuteczną metodę odczytu, zespół badaczy postanowił odtworzyć proces, który dotknął starożytne zwoje. Douglas Seiler, współpracownik Berkeley SETI, wykorzystał autentyczny papirus i tradycyjne narzędzia piśmiennicze, trzcinowe pióra z Egiptu oraz tradycyjnie wytwarzany tusz z Japonii. Na papirusie zapisano fragmenty Biblii, cytaty z „Gwiezdnych Wojen” oraz klasycznych seriali science-fiction.

Zapisywanie modelowych zwojów/fot. Douglas Seiler, Jacob LaManna, Michael Cyrus Daugherty, et al / -

Następnie zwoje zostały zwinięte i poddane działaniu wysokiej temperatury w niemal beztlenowej atmosferze, co doprowadziło do ich zwęglenia, w sposób analogiczny do tego, co wydarzyło się w Herkulanum. Modelowe zwoje, tworzone współcześnie na wzór starożytnych, pozwalają na testowanie i udoskonalanie algorytmów bez ryzyka uszkodzenia bezcennych artefaktów.

Współczesny modelowy zwój przed i po spopieleniu/fot. Douglas Seiler / -

To sprawia, że litery stają się widoczne

Kluczowe okazało się odkrycie znaczenia obecności ołowiu w starożytnych tuszach. Badacze wykazali, że nawet minimalne ilości tego pierwiastka sprawiają, iż litery stają się doskonale widoczne w tomografii rentgenowskiej. Ołów pochłania promieniowanie rentgenowskie aż 25 razy silniej niż zwęglony papirus, dzięki czemu teksty zapisane takim tuszem wyraźnie odcinają się od tła.

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W praktyce oznacza to, że zwoje zawierające tusz z dodatkiem ołowiu mogą być z pomocą sztucznej inteligencji wirtualnie „rozwijane” i odczytywane bez ryzyka zniszczenia. Ponadto badacze wykazali, że przenośny skaner fluorescencji rentgenowskiej może łatwo wykryć obecność ołowiu w zwęglonym zwoju, co umożliwia szybkie wytypowanie tych egzemplarzy, które warto poddać dalszym badaniom.

Jacob LaManna z NIST podczas przygotowań do skanowania modelowego zwoju/fot. Douglas Seiler / -

Jak brzmiało pierwsze odczytane słowo?

Do tej pory tylko nieliczne zwoje z Herkulanum zostały wirtualnie rozwinięte i odczytane, a żaden z nich nie był wcześniej testowany pod kątem obecności ołowiu w tuszu. Dotychczasowe próby rozwijania zwojów, podejmowane od czasu ich odkrycia w 1752 roku, kończyły się najczęściej ich zniszczeniem. Wśród już odczytanych tekstów znalazły się nieznane wcześniej dzieła filozofa epikurejskiego Filodemosa, który mieszkał w Herkulanum na krótko przed wybuchem Wezuwiusza.

W 2023 roku zainicjowano międzynarodowy konkurs Vesuvius Challenge, którego celem było odczytanie fragmentów tekstów z wirtualnie rozwiniętych zwojów. Nagroda główna w wysokości 700 tysięcy dolarów przyciągnęła naukowców i pasjonatów z całego świata.

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Prawdziwy skarb dla nauki

W bieżącym roku zespół kierowany przez Brenta Sealesa zdołał odczytać fragmenty zwoju PHerc. 1667, który wcześniej został niemal zniszczony podczas prób rozwijania. Odkryty tekst okazał się komentarzem do filozofii stoików i może pochodzić nawet z II lub III wieku p.n.e., co czyni go jednym z najstarszych zachowanych zwojów z Herkulanum.

Wirtualnie rozwinięty zwój/fot. Douglas Seiler, Jacob LaManna, Michael Cyrus Daugherty, et al / -

Jak podkreśla Leah Packard-Grams, papyrolog z Berkeley, możliwość czytania autentycznych słów zapisanych ręką starożytnych ludzi to niezwykłe przeżycie. Praca nad papirusami z Tebtunis, zachowanymi dzięki suchym piaskom Egiptu, pozwala na poznanie codzienności sprzed tysięcy lat. Jednak jej zdaniem to zwoje z Herkulanum, zamrożone w czasie przez katastrofę, stanowią prawdziwy skarb dla nauki, są świadectwem intelektualnego życia rzymskich elit.

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