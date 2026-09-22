Ta ameba przetrwa tam, gdzie inni giną. Fascynujące odkrycie

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Naukowcy z Syracuse University odkryli mikroorganizm, który przełamuje granice życia w ekstremalnych warunkach. W gorących źródłach Parku Narodowego Lassen Volcanic w Kalifornii zidentyfikowali gatunek ameby, który potrafi nie tylko przetrwać, ale także rozwijać się i rozmnażać w temperaturze, którą dotychczas uznawano za graniczną dla złożonych form życia. Odkrycie, opisane w pracy na łamach czasopisma "Cell" wskazuje na możliwości adaptacyjne organizmów eukariotycznych i otwiera drzwi do dalszych badań nad granicami życia na Ziemi.

Nowo odkryty organizm, nazwany przez badaczy Incendiamoeba cascadensis, czyli „ognista ameba z Gór Kaskadowych”, został wyizolowany z wód geotermalnych, których temperatura sięgała nawet 64°C. Dotychczas uważano, że eukarionty, organizmy o złożonej budowie komórkowej, do których należą zwierzęta, rośliny, grzyby i część mikroorganizmów, nie są w stanie funkcjonować w temperaturze powyżej 60°C. Tymczasem Incendiamoeba cascadensis nie tylko przeżywa, ale aktywnie dzieli się i rośnie w temperaturze 63°C, co stanowi nowy rekord dla tej grupy organizmów.

Zespół naukowców od 2023 do 2025 roku, prowadził intensywne badania w Parku Narodowym Lassen Volcanic, pobierając próbki z różnych gorących źródeł, gdzie temperatura wody wahała się od 47°C do 64°C. Spośród licznych mikroorganizmów wyizolowanych z tych ekstremalnych środowisk, to właśnie Incendiamoeba cascadensis zwróciła szczególną uwagę badaczy. W warunkach laboratoryjnych ameba wykazywała wyjątkową odporność na wysoką temperaturę, a jej zdolność do przechodzenia mitozy, procesu podziału komórkowego w temperaturze 63°C została potwierdzona obserwacjami mikroskopowymi.

Kluczowym elementem sukcesu tego organizmu jest jego zdolność do adaptacji w warunkach skrajnego ciepła. Gdy temperatura przekracza 63°C, ameba zmienia swój kształt i tworzy ochronną warstwę zewnętrzną, która pozwala jej przetrwać nawet krótkotrwałe wzrosty temperatury do 70°C. Po powrocie do niższej temperatury organizm jest w stanie szybko się regenerować i wracać do aktywności.

Komórka Incendiamoeba cascadensis w temperaturze 55ºC (fot. Beryl Rappaport)

Analiza genomu Incendiamoeba cascadensis ujawniła obecność dodatkowych genów odpowiedzialnych za utrzymanie stabilności białek oraz naprawę DNA. Te mechanizmy molekularne są kluczowe dla przetrwania w środowisku, gdzie ekstremalne warunki mogą prowadzić do uszkodzeń komórkowych. Co więcej, białka tej ameby zawierają na swojej powierzchni więcej dodatnio naładowanych aminokwasów, co zwiększa ich odporność na denaturację i agregację w wysokich temperaturach. Podobne cechy obserwuje się u najbardziej odpornych na wysoką temperaturę bakterii i archeonów.

Odkrycie Incendiamoeba cascadensis stanowi istotny krok w zrozumieniu granic życia na Ziemi. Rekordzistą pod względem tolerancji na wysoką temperaturę jest archeon Methanopyrus kandleri, który rozwija się w temperatrze do 122°C, jednak jest to organizm o znacznie prostszej budowie niż eukarionty. Odkryta ameba przesuwa granicę wytrzymałości złożonych komórek o kilka stopni. Zdaniem naukowców można to porównać do bicia rekordów sportowych o ułamki sekund.

Badacze podkreślają, że odkrycie to powinno zachęcić do dalszych poszukiwań organizmów zdolnych do życia w jeszcze bardziej ekstremalnych warunkach, bez ograniczania się do dotychczas przyjętych granic. Każdy taki przypadek poszerza naszą wiedzę o możliwościach adaptacyjnych życia i może mieć znaczenie nie tylko dla ziemskiej biologii, ale także dla poszukiwań życia poza Ziemią. Incendiamoeba cascadensis to nie tylko nowy rekordzista wśród eukariontów, ale także dowód na to, że życie potrafi zadziwiać swoją elastycznością i zdolnością do przetrwania w warunkach, które jeszcze niedawno wydawały się nie do wytrzymania.