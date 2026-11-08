Szwajcarscy naukowcy zbadali nawyk, który Polacy mogą wdrożyć od zaraz

RMF24

O 31 procent mniej dni na zwolnieniu lekarskim i lepsze samopoczucie – to efekt prostego nawyku, który zbadali szwajcarscy naukowcy. Okazuje się, że regularne branie zimnych pryszniców to nie tylko potężny zastrzyk odporności, ale też realny sposób na obniżenie rachunków za energię i zmniejszenie śladu węglowego. Sprawdź, jak ta niewielka zmiana w łazience wpływa na Twój organizm i planetę.

Zamiast zakazów – małe rewolucje w domu

Kwestie związane z ochroną klimatu coraz częściej pojawiają się w publicznej debacie. Do tej pory najwięcej uwagi poświęcano zmianom w transporcie, diecie czy recyklingowi. Jednak w tych obszarach radykalne rozwiązania, takie jak zakaz lotów czy serwowanie wyłącznie wegetariańskich posiłków w pracowniczych stołówkach, często spotykają się już ze sprzeciwem.

Jak zauważa dr Lena Glaser z Uniwersytetu w Bazylei, istnieją także inne, mniej oczywiste sposoby na poprawę kondycji planety i własnego zdrowia. Postanowiła ona sprawdzić, czy wprowadzenie niewielkich zmian w codziennych nawykach, takich jak branie zimnych pryszniców, może przynieść wymierne efekty zarówno dla klimatu, jak i dla zdrowia.

Zgaś światło pod prysznicem i… śpij jak dziecko! Oto sekret, który podbija internet Wieczorny prysznic w ciemności robi furorę w mediach społecznościowych. Czy to tylko moda, czy faktycznie sposób na spokojny sen? Sprawdziliśmy, co na ten temat mówią eksperci i jak ciemny prysznic może wpływać na nasz mózg i samopoczucie.

12 tygodni testu. Co stało się z uczestnikami?

Badanie objęło 719 osób w wieku od 18 do 65 lat. Warunkiem udziału był dobry stan zdrowia oraz brak wcześniejszego zwyczaju brania zimnych pryszniców. Uczestnicy zostali poproszeni o korzystanie przez 12 tygodni z prysznica z wodą o najniższej możliwej temperaturze.

Początki nie były łatwe – wielu uczestników zrezygnowało już w ciągu pierwszych dwóch tygodni, co pokazuje, że do takiej zmiany potrzebne jest stopniowe przyzwyczajenie. Jednak ci, którzy wytrwali, zauważyli wyraźną poprawę samopoczucia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Co więcej, analiza wykazała, że osoby biorące zimne prysznice miały średnio o 31 procent mniej dni nieobecności w pracy z powodu choroby niż członkowie grupy kontrolnej.

31 proc. mniej chorobowego i niższe rachunki za prąd

Badani podkreślali również, że czują dumę z wprowadzenia nowego, zdrowego nawyku wymagającego samodyscypliny. Dr Glaser zwraca uwagę, że zimne prysznice mają także wymiar ekonomiczny. Osoby, które decydują się na takie rozwiązanie, zwykle spędzają pod prysznicem mniej czasu, co przekłada się na mniejsze zużycie wody. Dodatkowo nie trzeba podgrzewać wody, co pozwala oszczędzać energię.

Dlaczego na palcach po kąpieli pojawiają się zmarszczki? Zaskakujące fakty Zmarszczki pojawiające się na opuszkach palców po dłuższym kontakcie z wodą mogą być powiązane z naszym układem nerwowym. Naukowcy ustalili, że efekt ten jest związany z obkurczaniem naczyń krwionośnych, a zmarszczki układają się zawsze w ten sam…

W praktyce oznacza to niższe rachunki i wymierne korzyści dla środowiska. Obliczenia pokazują, że podczas 12 tygodni badania każdy z uczestników zmniejszył emisję CO2 średnio o 15 kilogramów – to tyle, ile emituje samochód podczas przejechania 100 kilometrów.

Nie musisz od razu rzucać się na głęboką wodę

Dr Glaser podkreśla, że nie trzeba od razu decydować się na skrajne rozwiązania. Nawet niewielkie zmiany temperatury wody mogą przynieść pozytywne efekty, więc nie trzeba od razu decydować się na skrajne rozwiązania – wyjaśnia. Ważne jest, by słuchać swojego ciała i dostosować temperaturę do własnych możliwości, a czasem warto spróbować przekroczyć swoje granice.

Badaczka zaznacza jednak, że nie sprawdzano, czy uczestnicy kontynuowali nowy nawyk po zakończeniu projektu. Nie wiadomo też, jak zmieniły się ich inne zachowania proekologiczne, ani czy nie rekompensowali sobie dyskomfortu w inny sposób, co mogłoby ograniczyć pozytywny wpływ na środowisko.