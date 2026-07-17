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Srebrna zagadka Słońca rozwiązana przez szwedzkich naukowców

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 17 lipca (13:06)

Słońce zawiera znacznie więcej srebra, niż dotychczas sądzono. Pokazały to najnowsze badania składu chemicznego naszej gwiazdy, przeprowadzone przez naukowców Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji. Zespół badawczy wykazał, że Słońce zawiera aż o 55 procent więcej srebra, niż wcześniej szacowano. To odkrycie nie tylko rozwiązuje wieloletnią zagadkę brakującego srebra w Układzie Słonecznym, ale także otwiera nowe perspektywy dla zrozumienia procesów powstawania pierwiastków we wszechświecie. Opisano je na łamach czasopisma "Astronomy and Astrophysics".

Srebrna zagadka Słońca rozwiązana przez szwedzkich naukowców
Słońce (fot. Grzegorz Jasiński) /RMF FM

Słońce składa się głównie z wodoru i helu, ale śladowe ilości cięższych pierwiastków, takich jak węgiel, żelazo czy srebro, mają dla naukowców ogromne znaczenie. Stanowią one swoisty zapis dziejów kosmosu, „skamieniałości” powstałe w wyniku procesów zachodzących w gwiazdach i podczas ich eksplozji. Analiza tych pierwiastków pozwala lepiej zrozumieć ewolucję chemiczną Drogi Mlecznej i procesy, które doprowadziły do powstania planet oraz życia.

Dotychczasowe szacunki dotyczące ilości srebra w Słońcu opierały się na uproszczonych modelach atmosfery gwiazdy. Zespół badawczy z Uppsali, kierowany przez Semę Caliskan, doktorantkę na Wydziale Fizyki i Astronomii, postanowił podejść do zagadnienia w nowatorski sposób. Naukowcy wykorzystali zaawansowane modelowanie dynamiczne zewnętrznych warstw Słońca, wzbogacone o precyzyjne obliczenia fizyki atomowej. Dzięki temu udało się dokładniej uchwycić, jak atomy srebra oddziałują ze światłem i innymi cząstkami w ekstremalnych warunkach panujących na Słońcu.

Kluczową rolę odegrała tu spektroskopia, metoda polegająca na analizie widma światła słonecznego. Atomy w atmosferze Słońca pochłaniają światło o określonych długościach fal, tworząc charakterystyczne ciemne linie w widmie. Każdy pierwiastek pozostawia unikatowy „odcisk palca”, który można porównać z modelami teoretycznymi, by określić jego ilość. Dzięki naszemu nowemu modelowi byliśmy w stanie dokładniej interpretować linie widmowe używane do określenia obfitości srebra w Słońcu - mówi Sema Caliskan, która rozpoczęła studia doktoranckie, pracując nad strukturą atomów, a później zastosowała swoją wiedzę w astrofizyce.

Jednym z najważniejszych rezultatów tych badań jest rozwiązanie długo nierozstrzygniętego problemu tzw. brakującego srebra w Układzie Słonecznym. Dotychczasowe pomiary wskazywały, że ilość srebra w Słońcu jest znacznie niższa niż w prymitywnych meteorytach, które powstały z tej samej chmury gazu i pyłu, co nasza gwiazda, około 4,6 miliarda lat temu. Nowe, wyższe szacunki zawartości srebra w Słońcu sprawiają, że wyniki te są teraz ze sobą zgodne, co potwierdza dotychczasowe teorie dotyczące powstawania Układu Słonecznego.

Dlaczego to odkrycie ma szersze znaczenie?

Odkrycie naukowców z Uppsali ma znaczenie wykraczające poza badania naszej gwiazdy. Zastosowana przez nich metoda może być wykorzystana do analizy składu chemicznego innych gwiazd, co pozwoli lepiej zrozumieć, gdzie i w jaki sposób powstają ciężkie pierwiastki, takie jak srebro, w różnych częściach galaktyki. Badacze planują już kolejne analizy, które pozwolą prześledzić rozprzestrzenianie się srebra w Drodze Mlecznej na przestrzeni miliardów lat.

Zaawansowane obliczenia, które umożliwiły to przełomowe odkrycie, zostały wykonane przy użyciu szwedzkiego superkomputera Tetralith, działającego w Narodowym Centrum Superkomputerowym na Uniwersytecie w Linköping. Połączenie wiedzy z zakresu fizyki gwiazd i modelowania atomowego pozwoliło osiągnąć precyzję, która do tej pory była nieosiągalna.

Źródło: RMF FM

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