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Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego zamierzają w przyszłym roku rozpocząć badania w rejonie fiordu Arfersiorfik na zachodzie Grenlandii. W miejscu, do którego 90 lat wcześniej dotarła ekspedycja prof. Aleksandra Kosiby, ma powstać polsko-grenlandzkie obserwatorium procesów środowiskowych.

Stacja ma nosić imiona Aleksandra Kosiby oraz Otto Sandgreena – uczestników pionierskiej polskiej wyprawy na Grenlandię z 1937 roku. W ekspedycji brał udział także 22-letni wówczas Alfred Jahn, późniejszy wybitny geograf i badacz obszarów zimnych.

Wyprawa prof. Kosiby, któremu towarzyszył wówczas 22-letni student Alfred Jahn, później wybitny geograf i badacz regionów zimnych, była przedsięwzięciem niebywałym na tamte lata. My chcemy uruchomić obserwatorium w obszarze, który oni wówczas zaczęli badać – powiedział prof. Mateusz Strzelecki z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor Aleksander Kosiba (Zdj: Narodowe Archiwum Cyfrowe) / -

Trudno dostępny rejon fiordu i lodowca

Planowana placówka ma stanąć w pobliżu fiordu Arfersiorfik oraz lodowca Polonia. To odległy obszar, położony ponad 100 kilometrów od najbliższych osad. Dotarcie tam od strony otwartego morza wymaga przepłynięcia ponad 140 kilometrów w głąb fiordu.

Na początku obserwatorium będzie działało sezonowo, przede wszystkim latem. Naukowcy chcą wykorzystać kontenery jako magazyny sprzętu, aparatury pomiarowej i zapasów. Badacze mają nocować w namiotach.

Pierwsze prace badawcze mogą ruszyć już w przyszłym roku, natomiast pełną sprawność operacyjną stacja ma osiągnąć w ciągu dwóch–trzech lat. Projekt będzie realizowany w ramach nowej edycji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Co zbadają naukowcy?

Grenlandia ma zasadnicze znaczenie dla obserwacji zmian zachodzących w Arktyce. Badacze chcą śledzić przede wszystkim stan lodowca Polonia, a także analizować lokalną georóżnorodność i bioróżnorodność.

To serce Arktyki, największa wyspa świata z jedynym na półkuli północnej lądolodem – podkreślił prof. Strzelecki. Jak zaznaczył, zmiany lądolodu, prądów morskich i klimatu wokół Grenlandii wpływają na procesy klimatyczne, oceanograficzne i środowiskowe w całej Arktyce.

Plan zakłada prowadzenie systematycznych obserwacji przez co najmniej dekadę – w latach 2027–2037. Taka perspektywa ma pozwolić lepiej ocenić tempo i konsekwencje przemian środowiska polarnego.

Wsparcie dla lokalnej społeczności

Twórcy stacji deklarują współpracę z mieszkańcami regionu. Część infrastruktury mogłaby być wykorzystywana przez lokalną ludność m.in. do przechowywania zimowych zapasów paliwa. Obiekt miałby też pełnić dlań funkcję schronienia podczas wypraw w głąb fiordu.

Projekt jest elementem przygotowań polskich badaczy do 5. Międzynarodowego Roku Polarnego, zaplanowanego na lata 2032–2033. Wydarzenie skupia naukowców zajmujących się Arktyką, Antarktyką i terenami wysokogórskimi. Tym razem zostanie zorganizowane po 25 latach, a nie – jak wcześniej – w odstępie półwiecza. Powodem są szybko postępujące zmiany klimatyczne.