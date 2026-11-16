„Silniki są w doskonałym stanie”. Po sukcesie Musk już myśli o kolejnym locie Starship

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Elon Musk stwierdził, że po udanym lądowaniu rakieta Starship wkrótce będzie gotowa do ponownego lotu już za kilka tygodni. Założyciel SpaceX przyznał jednak, że system wymaga jeszcze wielu ulepszeń.

„Sprawdziłem dzisiaj całą osłonę termiczną statku kosmicznego, ogólnie wygląda świetnie. Silniki są również w doskonałym stanie. Statek będzie mógł ponownie polecieć w kosmos w ciągu kilku tygodni” - napisał Musk ma portalu X, komentując opublikowany przez jednego z użytkowników zapis wideo, na którym szef SpaceX bada na podnośniku kadłub rakiety.

Według Muska, należy wprowadzić wiele ulepszeń, aby statek kosmiczny mógł latać jak samoloty, bez długich przerw między startami.

Starship przechwycona przez robotyczne ramiona

W sobotę poraz pierwszy w historii rakieta Starship wylądowała przechwycona przez robotyczne ramiona wieży startowej. To był przełomowy moment w rozwoju tego pojazdu, który jest kluczowy dla przyszłych podróży na Księżyc - zaznaczyła agencja AP.



Starship powrócił w sobotę na Ziemię, dokładnie w to samo miejsce, z którego 22 godziny wcześniej rozpoczął swoją podróż, czyli do bazy Starbase w Teksasie.

Przedstawiciele SpaceX stwierdzili, że lądowanie dowodzi pełnej możliwości wielokrotnego wykorzystania systemu Starship, który ma służyć do podróży na Księżyc i Marsa. Choć piątkowa próba odzyskania boostera zakończyła się niepowodzeniem, firma ma już na koncie trzy udane przechwycenia tego elementu, co potwierdza skuteczność przyjętej techniki - zauważyła AP.

Agencja przypomniała, że właściciel firmy, Elon Musk, planuje wysłanie floty statków Starship, aby zbudować miasto na Marsie.

Starship z 15. startem

Największa i najpotężniejsza rakieta na świecie – o wysokości 124 metrów – wystartowała późnym piątkowym popołudniem z bazy SpaceX położonej w pobliżu granicy amerykańsko-meksykańskiej.

Podczas lotu uwolniono 26 zaawansowanych satelitów Starlink. Starship kontynuował lot wokół Ziemi na wysokości 265 kilometrów, przesyłając na żywo obraz samego statku oraz planety za pośrednictwem systemu Starlink. Statek okrążył Ziemię 14 razy.

Był to 15. lot pełnowymiarowego systemu Starship przeprowadzony przez SpaceX od 2023 roku i dopiero drugi lot, w którym osiągnięto orbitę. Firma poinformowała, że wszystkie elementy statku kosmicznego, w tym kluczowa osłona termiczna, działały prawidłowo.