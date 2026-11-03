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Przełomowe odkrycie: Czerwone krwinki sprzed 115 milionów lat w kościach dinozaura

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 3 listopada (15:23)

Badacze znaleźli ślady skamieniałych czerwonych krwinek w kościach młodego mięsożernego dinozaura, który żył na terenie dzisiejszej Brazylii 115 milionów lat temu. Odkrycie to może zmienić dotychczasowe wyobrażenia o możliwościach zachowania biomolekuł w skamieniałościach i otworzyć nowe drogi w badaniach nad ewolucją prehistorycznych zwierząt.

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Przełomowe odkrycie: Czerwone krwinki sprzed 115 milionów lat w kościach dinozaura
Naukowcy odkryli pierwsze w historii czerwone krwinki w skamielinie dinozaura (foto: Cover Images) /East News
  • W kościach 115-milionowego mięsożernego dinozaura Aratasaurus odkryto skamieniałe czerwone krwinki.
  • Badania prowadzone za pomocą mikroskopu elektronowego i testów chemicznych potwierdziły biologiczne pochodzenie tych struktur.
  • Odkrycie to może zrewolucjonizować paleontologię, pozwalając na głębsze zrozumienie ewolucji krwi, metabolizmu i warunków życia prehistorycznych zwierząt.
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W północno-wschodniej Brazylii, w stanie Ceará, odnaleziono kości młodocianego dinozaura drapieżnego o nazwie Aratasaurus. Skamieniałości, odkryte już w 2008 roku, od lat były przechowywane w Narodowym Muzeum Brazylii, gdzie poddawano je szczegółowym badaniom. Międzynarodowy zespół naukowców po raz pierwszy ogłosił, że w tych kościach udało się zidentyfikować mikroskopijne struktury przypominające skamieniałe czerwone krwinki. Dotychczas sądzono, że takie znaleziska są niemożliwe, ponieważ tkanki biologiczne i ich cząsteczki bardzo szybko ulegają rozkładowi po śmierci organizmu.

Odkrycie, które przeczy dotychczasowym przekonaniom

Do tej pory naukowcy uważali, że wykrycie tego typu struktur w skamieniałościach jest praktycznie nierealne. Jednak obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego pokazały w delikatnych kanałach kości okrągłe struktury, które mają kształt i rozmiar typowy dla czerwonych krwinek. Dodatkowo testy chemiczne wykazały obecność hemu – związku organicznego, który umożliwia hemoglobinie transport tlenu w organizmach żywych.

Jak wyjaśnia Kliti Grice, chemiczka z Curtin University w Australii i współautorka badań: 

„Nie znaleźliśmy fiolki z krwią dinozaura. To, co widzimy, to mineralny i molekularny ślad dawnej biologii, a to naukowo jest dużo ciekawsze”. 

Jej zdaniem, najbardziej zaskakujące jest to, że „możemy zobaczyć te struktury wraz z chemicznymi dowodami ich biologicznego pochodzenia po tak ogromnym czasie geologicznym”.

 

Nowe możliwości badań nad dinozaurami

Odkrycie skamieniałych czerwonych krwinek w kościach dinozaura otwiera zupełnie nowe perspektywy dla paleontologii i nauk o ewolucji. Jak podkreśla Grice, „wykrycie nienaruszonych cząsteczek pochodnych hemu w czerwonych krwinkach sprzed 115 milionów lat jest zadziwiające: to naprawdę jest przełomowe odkrycie”. Dzięki temu badacze mogą zyskać bezpośredni molekularny wgląd w fizjologię dawno wymarłych zwierząt, co pozwala lepiej zrozumieć zarówno ich metabolizm, jak i warunki życia.

Naukowcy liczą, że dalsze badania pozwolą pogłębić wiedzę na temat ewolucji krwi, metabolizmu dinozaurów, a także poziomu ich aktywności. Odkrycie to może również rzucić światło na możliwości przetrwania biomolekuł w innych, nawet bardzo odległych warunkach geologicznych.

Dinozaur sprzed milionów lat

Odnalezione kości najprawdopodobniej należały do czteroletniego osobnika mierzącego ponad 3 metry długości i ważącego około 34 kilogramów. Choć brzmi to jak scena z filmu „Park Jurajski”, naukowcy przekonują, że to rzeczywistość, która daje zupełnie nowe spojrzenie na świat sprzed setek milionów lat.

Jak podsumowuje Grice: 

„To, do czego zachęca nasza praca, to testowanie granic przetrwania informacji molekularnych, zamiast zakładać, że cała informacja biologiczna musi zniknąć po określonym czasie”.

Odkrycie to może zatem okazać się kamieniem milowym w badaniach nad prehistorycznym życiem na Ziemi i poza nią.


Źródło: RMF24
Tagi: dinozaury

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