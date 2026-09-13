„Prawdziwy grób” Jezusa 6 metrów pod podłogą? Znaleźli coś, co idealnie pasuje do Biblii

RMF24

Włoscy archeolodzy dokonali sensacyjnego odkrycia pod podłogą Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie. Podczas prac renowacyjnych badacze natrafili na pozostałości starożytnego krajobrazu, który w najdrobniejszych szczegółach odpowiada biblijnym opisom miejsca pochówku Jezusa Chrystusa. Czy naukowcy właśnie dotarli do historycznego dowodu potwierdzającego Ewangelię?

Pielgrzymi modlący się przy kamiennej płycie w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Pielgrzymi modlący się przy kamiennej płycie w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie / Shutterstock

Sensacja w Jerozolimie. Co kryło się pod podłogą świątyni?

Zespół włoskich archeologów, prowadzący prace pod Bazyliką Grobu Świętego w Jerozolimie, ogłosił odkrycie, które może rzucić nowe światło na historię chrześcijaństwa. W trakcie wykopalisk, zainicjowanych podczas renowacji podłogi świątyni, badacze natrafili na ślady starożytnego – jak to nazwali - krajobrazu funeralnego. To opuszczony kamieniołom, poletka uprawne, groby wykute w skale oraz pozostałości ogrodu. To niezwykłe znalezisko niemal idealnie wpisuje się w opis pochodzący z Ewangelii św. Jana: „A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, a w ogrodzie nowy grób, w którym jeszcze nikt nie był złożony.”

Jak podkreśliła główna archeolożka zespołu, Francesca Romana Stasolla z Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie:

„Znaleźliśmy dowody na istnienie krajobrazu funeralnego oraz niewielkich obszarów obsadzonych winoroślami i drzewami oliwnymi, a także pastoralnego krajobrazu charakteryzującego się sporadyczną działalnością ludzką.”

Kamieniołom, groby i ogród. Odkrycie idealnie pasuje do Ewangelii

Bazylika Grobu Świętego od wieków uważana jest przez chrześcijan za miejsce śmierci, pochówku i zmartwychwstania Jezusa. Badania archeologiczne wykazały, że świątynia została wzniesiona na terenie dawnego kamieniołomu, który w czasach Chrystusa znajdował się poza murami Jerozolimy. Po zakończeniu wydobycia kamienia teren przekształcono w uprawne poletka, a w otaczającej skale wykuto groby – dokładnie tak, jak opisuje to Nowy Testament.

Czy archeolodzy naprawdę znaleźli Arkę Noego? Mówią o śladach działalności ludzkiej na górze Ararat Czy naukowcy naprawdę natrafili na trop biblijnej Arki Noego? Najnowsze odkrycia archeologów z Turcji i USA wzbudzają ogromne emocje. Według nich, na zboczach legendarnej góry Ararat znaleziono ślady starożytnej działalności człowieka, które mogą…

Odkryte fragmenty kamieniołomu sięgają nawet 6 metrów pod współczesną podłogą kościoła. Najgłębsze partie zasypano ziemią, dzieląc na małe działki, które zaczęto uprawiać. Znalezione szczątki drzew oliwnych i winorośli mogą pochodzić z czasów Jezusa, choć nie zostały jeszcze poddane dokładnemu datowaniu.

Co istotne, groby wykute w skale, do których prowadziły wąskie ścieżki, rozlokowane są wśród uprawnych pól i ogrodów. Takie zestawienie elementów krajobrazu odpowiada opisom ewangelicznym, według których „w pobliżu miejsca ukrzyżowania Jezusa był ogród, a w ogrodzie znajdował się grób”.

4 miliony pielgrzymów rocznie. Burzliwa historia świętego miejsca

Pierwszy kościół na tym terenie poświęcono w 335 roku n.e., po rozebraniu rzymskich budowli postawionych za panowania cesarza Hadriana. Przez wieki świątynia była wielokrotnie niszczona i odbudowywana, m.in. po najazdach perskich i krucjatach krzyżowych. Dziś Bazylika Grobu Świętego przyciąga około czterech milionów pielgrzymów rocznie, będąc jednym z najważniejszych miejsc kultu chrześcijańskiego.

Wejśćie do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie / Shutterstock

Badania archeologiczne pozwoliły na rekonstrukcję pierwotnego wyglądu okolic bazyliki. Ustalono, że groby powstały po zakończeniu eksploatacji kamieniołomu, ale przed gruntowną przebudową Jerozolimy w II wieku n.e. przez cesarza Hadriana — a więc w okresie, w którym żył Jezus.

Przełom czy naukowa ostrożność? Badacze studzą emocje

Mimo licznych podobieństw do biblijnego opisu, naukowcy podkreślają, że nie ma fizycznych dowodów jednoznacznie wskazujących, iż to właśnie tu pochowano Jezusa. W żadnym z odnalezionych grobów nie znaleziono ciała, inskrypcji czy innych artefaktów mogących potwierdzić tożsamość pochowanego.

Był to dar papieża dla Jagiełły. Do dziś jest jedną z najcenniejszych relikwi w Polsce W Katedrze Wawelskiej w Krakowie przechowywana jest jedna z najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa – fragment gwoździa, który według tradycji pochodzi z krzyża Chrystusa. Jego historia sięga XV wieku. Relikwię gwoździa król Władysław II Jagiełło i…

Brakuje także laboratoryjnego datowania szczątków roślinnych, które pozwoliłoby z całą pewnością stwierdzić, czy ogród istniał w czasie ukrzyżowania Chrystusa.

Jednak, jak zauważa Francesca Romana Stasolla:

„Prawdziwym skarbem, który odkrywamy, jest historia ludzi, którzy uczynili to miejsce tym, czym jest, wyrażając tu swoją wiarę. Niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, czy nie w historyczność Bazyliki Grobu Świętego, faktem obiektywnym jest to, że przez pokolenia ludzie w nią wierzyli. Historia tego miejsca to historia Jerozolimy, a przynajmniej od pewnego momentu — historia kultu Jezusa Chrystusa.”

Niezależnie od ostatecznych ustaleń naukowych, Bazylika Grobu Świętego nieprzerwanie pozostaje miejscem, w którym historia, duchowość i archeologia spotykają się w jednym z najważniejszych punktów na mapie światowego dziedzictwa religijnego.