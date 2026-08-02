Post przerywany działa nie tylko na boczki. Zaskakujące wyniki badań nad mózgiem

RMF24

Zaskakujące wyniki eksperymentu amerykańskich naukowców. Badanie zaprezentowane na konferencji „Nutrition 2026” wykazało, że popularny intermittent fasting przynosi niespodziewane efekty dla zdrowia psychicznego. Kobiety, które zamykały swoje okno żywieniowe w 9 godzinach, zaczęły popełniać znacznie mniej błędów w testach pamięciowych. Co dokładnie dzieje się z mózgiem, gdy rezygnujemy z jedzenia przed snem?

Więcej niż odchudzanie: Nowe oblicze postu

Post przerywany, czyli tzw. intermittent fasting, od kilku lat cieszy się rosnącą popularnością jako metoda wspierająca odchudzanie i poprawę zdrowia metabolicznego. Najnowsze badania kliniczne, zaprezentowane na najważniejszym dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Żywieniowego, rzucają nowe światło na ten sposób odżywiania. Okazuje się, że może on również pozytywnie wpływać na funkcje poznawcze, takie jak pamięć, zdolność uczenia się czy rozwiązywanie problemów.

9 godzin na jedzenie. Jak wyglądało badanie?

W badaniu przeprowadzonym przez zespół pod kierunkiem dr Sue Shapses z Rutgers University wzięło udział 47 kobiet w wieku od 50 do 79 lat, zmagających się z nadwagą lub otyłością. Wszystkie uczestniczki miały za zadanie ograniczyć dzienne spożycie kalorii o 500 kcal. Dodatkowo, część z nich – dokładnie 26 kobiet – została poproszona o jedzenie wyłącznie w oknie czasowym krótszym niż dziewięć godzin na dobę, podczas gdy pozostałe panie zachowały tradycyjne, około 12-godzinne okno żywieniowe.

W praktyce kobiety stosujące post przerywany spożywały posiłki najczęściej między godziną 10:00 a 18:00, co dawało średnio 8,2 godziny na jedzenie w ciągu dnia. W grupie kontrolnej okno żywieniowe trwało średnio 12,3 godziny.

Powtarzalność posiłków kluczem do skuteczniejszego odchudzania? Co jeść, żeby szybciej schudnąć? Po pierwsze, to co ma mniej kalorii. Po drugie, ciągle to samo - odpowiadają naukowcy Oregon Research Institute. Wyniki badań, opublikowane przez nich w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Health Psychology"…

Mniej centymetrów w pasie, lepsza pamięć

Po upływie sześciu miesięcy obserwacji wszystkie uczestniczki badania schudły średnio około 6,8 kg. Jednak to, co najbardziej zaskoczyło naukowców, to różnice w wynikach testów dotyczących sprawności umysłowej. Kobiety, które spożywały posiłki tylko w ciągu 8–9 godzin dziennie, uzyskały lepsze rezultaty w testach mierzących planowanie przestrzenne i rozwiązywanie problemów.

Ponadto, popełniały mniej błędów w testach oceniających pamięć oraz zdolności uczenia się. Co ciekawe, nie zanotowano istotnych różnic między grupami w testach sprawdzających czas reakcji i zdolność do wielozadaniowości, czyli radzenia sobie ze sprzecznymi informacjami oraz ignorowania tych nieistotnych dla wykonywanego zadania.

Cztery godziny bez jedzenia przed snem. To robi różnicę

Naukowcy podkreślają, że już sama utrata masy ciała może spowalniać związany z wiekiem spadek funkcji poznawczych. Jednak ograniczenie czasu spożywania posiłków wydaje się mieć dodatkowy, pozytywny wpływ na pracę mózgu.

Wystarczy smartfon i 90 sekund. Nowy gadżet sprawdzi efekty diety szybciej niż waga Naukowcy z ETH Zurich opracowali innowacyjne urządzenie, które umożliwia precyzyjne monitorowanie spalania tłuszczu w organizmie za pomocą prostego testu oddechowego. To przełomowe rozwiązanie, nazwane Nutrion, pozwala na wykrywanie w wydychanym…

Już sama utrata masy ciała pozwala ograniczyć związany z wiekiem spadek funkcji poznawczych, a nasze dane sugerują, że dodatkowe korzyści można osiągnąć, rezygnując z jedzenia na cztery godziny przed snem i ograniczając czas przyjmowania pokarmów do 8–9 godzin na dobę – skomentowała dr Sue Shapses.

Autorzy badania spekulują, że korzystny wpływ postu przerywanego na zdolności poznawcze może być powiązany m.in. z rytmem okołodobowym, stanem zapalnym lub poprawą zdrowia metabolicznego. Jednak, jak zaznaczają, konieczne są dalsze badania, które pozwolą lepiej zrozumieć te mechanizmy.