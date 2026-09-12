Pijesz herbatę zaraz po zalaniu? Naukowcy z Oksfordu ostrzegają przed popularnym nawykiem

Wystarczy chwila nieuwagi. Kiedy napój staje się niebezpieczny?
Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Oksfordzki, opublikowane w „International Journal of Cancer”, definiuje każdy napój o temperaturze 65 stopni Celsjusza lub wyższej jako „bardzo gorący” i potencjalnie niebezpieczny. Spożywanie sześciu lub więcej gorących napojów dziennie również zwiększa ryzyko, według danych od 977 282 osób w średnim wieku - zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
Pułapka „zimnego mleka”. Dlaczego to nie pomaga?
Chociaż dodanie mleka może nieco ochłodzić napój, to jednak - jak podkreślają naukowcy - herbata lub kawa z mlekiem nadal mogą być zbyt gorące. Herbata przygotowana bezpośrednio po zagotowaniu czajnika osiąga temperaturę zbliżoną do punktu wrzenia, który wynosi 100 stopni Celsjusza. Po przelaniu z czajniczka do filiżanki temperatura spada do około 90-95 stopni Celsjusza.
Kluczowe minuty. Jak pić ulubiony napój bez obaw?
Zalecenie to odczekać kilka minut przed spożyciem, aby napój ostygł do bezpieczniejszej temperatury.
Organizacja Cancer Research UK twierdzi, że trudno jest podać dokładny czas, jaki gorący napój powinien zostać pozostawiony do wystygnięcia. „Ale jeśli się martwisz, sugerujemy po prostu poczekać, aż napój będzie wygodny do picia, zamiast spożywać go, gdy jest jeszcze bardzo gorący” - podaje organizacja.
Główna autorka pracy naukowej, dr Keren Papier, powiedziała, że badania w Ameryce Południowej - gdzie wiele osób pije bardzo gorący napój ziołowy zwany mate - już wcześniej wykazały podobny związek pomiędzy gorącymi napojami a rakiem przełyku. Jednak dodała, że „konieczne są teraz dalsze badania, aby ustalić dokładne temperatury napojów związane z tym zwiększonym ryzykiem”.
Osobne badanie 118 młodych dorosłych, którzy testowali różne czarne kawy, wykazało, że większość z nich uznała napój za zbyt gorący dopiero wtedy, gdy temperatura przekraczała 70 stopni Celsjusza.
Spokojnie, to nie wyrok. Co naprawdę mówi statystyka?
Naukowcy sugerują, że około jeden lub dwa przypadki na każde dziesięć raków przełyku można byłoby uniknąć, gdyby ludzie przestali pić bardzo gorące napoje. Rak płaskonabłonkowy przełyku jest rzadki i dotyczy kilku tysięcy osób rocznie. W Wielkiej Brytanii około 1 proc. populacji ma ryzyko zachorowania na ten typ raka w ciągu życia.
Tak więc nawet jeśli bardzo gorące napoje zwiększają ryzyko zachorowania, to szanse na rozwój choroby nadal pozostają niskie. Istnieją jednak inne czynniki - takie jak palenie tytoniu - które stanowią większe zagrożenie rozwoju raka przełyku.
Czerwone flagi. Na te objawy musisz zwrócić uwagę
Objawy raka przełyku mogą obejmować zgagę, niestrawność lub ból gardła bądź klatki piersiowej, a także utratę masy ciała.
Źródło: BBC.