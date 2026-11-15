Ostatnie takie miejsca na Ziemi. Naukowcy odkrywają sekrety nietkniętych atoli

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W świecie, w którym dzika przyroda kurczy się w zastraszającym tempie, dwa odległe atole na Pacyfiku pozostają żywym dowodem na to, jak wygląda ocean bez ingerencji człowieka. Naukowcy badają właśnie Bikar i Bokak – nowe morskie sanktuaria Wysp Marshalla, które dzięki wielowiekowej tradycji lokalnych mieszkańców przetrwały w niemal nienaruszonym stanie.

48 tysięcy kilometrów kwadratowych nietkniętej przyrody. Co badają naukowcy?

Bikar i Bokak, dwa odległe atole na Oceanie Spokojnym, stały się w 2025 roku pierwszymi narodowymi morskimi sanktuariami Wysp Marshalla. Naukowcy prowadzą tam kompleksowe badania na obszarze 48 tys. km kwadratowych, obejmujące środowisko od nieba, przez ląd, aż po morskie głębiny. Dzięki temu mają szansę stworzyć szczegółowy punkt odniesienia dla stanu ekosystemów, które przez wieki pozostawały niemal nietknięte przez człowieka.

Badania te mają znaczenie wykraczające daleko poza sam region Pacyfiku. Jak podkreśla dr Alan Friedlander, ekolog morski z University of Hawai’i:

„To jedne z najlepszych ekosystemów referencyjnych, które pozwalają nam lepiej zrozumieć, co utraciliśmy w innych miejscach, oraz dostarczają podstawowej wiedzy potrzebnej do skutecznej ochrony i odtwarzania przyrody”.

Dawne strefy tabu ocaliły ten raj. Niezwykła rola lokalnej społeczności

Atol Bikar i Bokak to nie tylko dom dla niezwykłej różnorodności fauny i flory, ale także skarby całej planety, jak mówi dr Friedlander:

„Bikar i Bokak to nie tylko skarby Wysp Marshalla, lecz całej planety. To dar od społeczności atolu Utirik, która od dziesięcioleci tradycyjnie i z wielką czujnością strzeże tych kruchych ekosystemów”.

Choć formalną ochronę przyznano im niedawno, lokalne społeczności od pokoleń wyznaczały strefy „mo” – obszary tabu, gdzie działalność człowieka była ograniczona, a przyroda mogła się regenerować.

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Te tradycyjne formy ochrony zostały wpisane do krajowych ram zarządzania przyrodą Wysp Marshalla. Dzięki temu powstał ekosystem, który daje wyjątkowy wgląd w to, jak wygląda życie przy minimalnej ingerencji człowieka. Rząd Wysp Marshalla jest chwalony za dalekowzroczność i ochronę tych globalnych „hotspotów” bioróżnorodności, gdzie siedliska tętnią życiem, a presja ludzka jest znikoma.

Rekiny, żółwie i gatunki nieznane nauce. Co kryją głębiny wokół atoli?

Bikar i Bokak stanowią obecnie rzadki kontrast wobec reszty świata, gdzie populacje dzikich zwierząt i morskich ekosystemów dramatycznie spadają. Według raportu WWF „Living Planet Report 2026”, od 1970 roku liczebność monitorowanych populacji dzikich zwierząt na świecie spadła średnio o 73 procent, a populacji morskich – o 59 procent. Ponadto, 84 procent światowych raf koralowych odnotowało stres cieplny prowadzący do bielenia, a jedynie 3,5 procent oceanu uznaje się za w pełni lub wysoko chronione.

Na Bikarze odnotowano także gniazdujące żółwie zielone / Shutterstock

Tymczasem na Bikarze i Bokaku życie kwitnie. Naukowcy z międzynarodowego projektu Pristine Seas, prowadząc nurkowania, eksplorując głębiny kamerami i łodzią podwodną, odkryli tam 15 gatunków ptaków morskich, ponad 260 gatunków ryb rafowych, a także liczne drapieżniki, takie jak rekiny czy ryby wahoo. Kamery i łódź podwodna zarejestrowały również „zaskakująco różnorodne i słabo poznane społeczności głębinowe”, a dwa z odkrytych gatunków ryb mogą być nowe dla nauki. Na Bikarze odnotowano także gniazdujące żółwie zielone.

Badacze zauważyli różnice ekologiczne między oboma atolami. Rafy Bokaku zdominowały koralowce, a biomasa ryb jest tam nawet dwukrotnie większa niż na Bikarze, gdzie z kolei głębsze stoki porastają wodorosty. Przyczyny tych różnic nie są jeszcze dokładnie znane, ale podkreślają one, jak ważne jest prowadzenie całościowych ocen ekosystemów, śledzenie przepływu składników odżywczych i powiązań między różnymi środowiskami.

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