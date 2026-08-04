Nowe spojrzenie na ewolucję życia w oceanach. Zdecydowały... odchody

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Najnowsze badania międzynarodowego zespołu naukowców, opublikowane na łamach czasopisma "Trends in Ecology & Evolution" rzucają zupełnie nowe światło na jeden z najważniejszych momentów w historii życia na Ziemi, tzw. eksplozję kambryjską. Okazuje się, że kluczową rolę w tym przełomowym okresie odegrało… nagromadzenie odchodów pradawnych zwierząt. To właśnie mogło być jednym z głównych czynników napędzających gwałtowny rozwój różnorodności organizmów morskich ponad pół miliarda lat temu.

Zespół naukowców z Australii i Niemiec, kierowany przez badaczy z Flinders University, opublikował wyniki szeroko zakrojonego przeglądu koprolitów, skamieniałych odchodów zwierząt, z okresu kambryjskiego. Analiza ponad 35 stanowisk paleontologicznych z całego świata, m.in. z Australii, Grenlandii, Ameryki Północnej i Chin, pozwoliła na sformułowanie nowej hipotezy dotyczącej przyczyn tzw. eksplozji kambryjskiej, czyli nagłego pojawienia się większości głównych grup zwierząt morskich około 540 milionów lat temu.

Dotychczas naukowcy skupiali się głównie na takich czynnikach jak wzrost poziomu tlenu w oceanach czy zmiany klimatyczne. Jednak, jak podkreślają autorzy najnowszego badania, rola odchodów w starożytnych ekosystemach była dotąd niedoceniana.

Początki koprolitów i rozwój układów pokarmowych

Pierwsze zwierzęta pojawiły się na Ziemi około 600 milionów lat temu, pod koniec okresu ediakarańskiego. Jednak dopiero wraz z początkiem kambryjskiego, gdy zaczęły rozwijać się bardziej skomplikowane układy pokarmowe, w zapisie kopalnym pojawiły się pierwsze koprolity. To właśnie te skamieniałe odchody świadczą o coraz bardziej złożonych procesach trawienia i różnorodności diety pradawnych organizmów.

Fot: Russell D.C. Bicknell (Flinders University)

Jak wyjaśnia dr Russell Bicknell, współautor badania, wraz z rozwojem coraz bardziej zaawansowanych układów pokarmowych, zwłaszcza u wczesnych stawonogów, pojawiły się specjalistyczne narządy, takie jak gardziele i gruczoły trawienne. Umożliwiło to przetwarzanie różnorodnych pokarmów, a tym samym produkcję większej ilości odchodów o zróżnicowanej strukturze i składzie.

Odchody jako źródło składników odżywczych

Naukowcy podkreślają, że wraz z pojawieniem się i rozprzestrzenieniem koprolitów, od mikroskopijnych granulek po kilkucentymetrowe bryłki zawierające fragmenty muszli i szczątków innych zwierząt, do pradawnych oceanów zaczęło trafiać coraz więcej materii organicznej i składników odżywczych. To z kolei stworzyło warunki sprzyjające szybkiemu rozwojowi i różnicowaniu się kolejnych grup organizmów.

Nowa hipoteza zakłada, że „eksplozja ekskrementów” była jednym z kluczowych czynników, które przyspieszyły powstawanie złożonych ekosystemów morskich. Odchody nie tylko wzbogacały środowisko w substancje odżywcze, ale także przyczyniały się do powstawania nowych nisz ekologicznych, w których mogły rozwijać się kolejne gatunki.

Grafika porównawcza: życie bez i z odchodami - Fot: Russell D.C. Bicknell (Flinders University)

Dziedzictwo kambryjskich oceanów

Zdaniem autorów badania, procesy zapoczątkowane w kambryjskich oceanach miały dalekosiężne skutki dla całej historii życia na Ziemi. To właśnie wtedy zaczęły kształtować się mechanizmy obiegu materii organicznej i składników odżywczych, które do dziś decydują o funkcjonowaniu ekosystemów, zarówno morskich, jak i lądowych.

Współczesne rolnictwo, wykorzystujące nawozy naturalne i sztuczne, jest w pewnym sensie kontynuacją procesów, które rozpoczęły się setki milionów lat temu. To właśnie dzięki wydalaniu i rozkładowi materii organicznej możliwy jest nieustanny obieg pierwiastków, niezbędny do podtrzymania życia na naszej planecie.

Publikacja „The Cambrian fecal revolution: Fueling the Cambrian Radiation” autorstwa Juliena Kimmiga i Russella D.C. Bicknella stanowi ważny krok w zrozumieniu mechanizmów, które doprowadziły do powstania współczesnych ekosystemów. Badacze podkreślają, że choć odchody mogą wydawać się mało atrakcyjnym tematem badań, to właśnie one odegrały kluczową rolę w ewolucji życia na Ziemi.