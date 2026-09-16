Nieznane skutki uboczne leków takich jak Ozempic. Pacjenci dzielą się niepokojącymi objawami

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Zmiany w cyklu miesiączkowym, uderzenia gorąca, dreszcze oraz przewlekłe zmęczenie – to tylko niektóre z objawów, które coraz częściej zgłaszają osoby stosujące popularne leki na cukrzycę typu 2 i otyłość np. Ozempic. Najnowsze badania pokazują, że lista możliwych skutków ubocznych może być znacznie dłuższa niż dotychczas sądzono. Naukowcy przeanalizowali setki tysięcy internetowych wpisów i odkryli niepokojące sygnały, które mogą mieć wpływ na zdrowie milionów pacjentów.

W ostatnich latach leki z grupy agonistów receptora GLP-1, takie jak semaglutyd (znany m.in. z preparatów Ozempic i Wegovy) oraz tirzepatyd (stosowany w Mounjaro i Zepbound), zyskały ogromną popularność na całym świecie. Stosuje się je przede wszystkim w leczeniu cukrzycy typu 2 oraz otyłości, a liczba pacjentów sięgających po te preparaty stale rośnie. Wraz z tym trendem pojawiają się jednak nowe doniesienia o działaniach niepożądanych, które nie zawsze są uwzględniane w oficjalnych informacjach o lekach.

Internetowe forum źródłem cennych informacji

Naukowcy z University of Pennsylvania postanowili przyjrzeć się bliżej relacjom pacjentów, które pojawiają się w internecie. Przeanalizowali ponad 400 tysięcy wpisów zamieszczonych przez blisko 70 tysięcy użytkowników na popularnym forum dyskusyjnym Reddit. Wpisy te dotyczyły doświadczeń związanych ze stosowaniem semaglutydu i tirzepatydu na przestrzeni pięciu lat.

Aby rzetelnie ocenić zgłaszane objawy, badacze wykorzystali zaawansowane modele językowe, które pozwoliły przełożyć potoczne opisy dolegliwości na precyzyjne terminy medyczne. Dzięki temu możliwe było wyodrębnienie konkretnych kategorii działań niepożądanych, nawet jeśli pacjenci opisywali je w nieoczywisty sposób.

Najczęstsze i nowe skutki uboczne

Analiza wykazała, że 44 procent użytkowników opisało przynajmniej jedno działanie niepożądane związane z przyjmowaniem leków z grupy GLP-1. Najczęściej zgłaszano dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, które są już dobrze znanymi skutkami przyjmowania takich leków.

Co jednak szczególnie niepokojące, wśród zgłaszanych objawów pojawiły się także te, które dotychczas były słabo udokumentowane w badaniach klinicznych. Blisko 4 procent osób informowało o problemach z układem rozrodczym – nieregularnych miesiączkach, krwawieniach między miesiączkami czy obfitych krwawieniach. To sygnał, że leki mogą wpływać na cykl miesiączkowy i funkcjonowanie układu hormonalnego.

W internetowych relacjach pacjentów pojawiały się także doniesienia o zaburzeniach odczuwania temperatury. Użytkownicy opisywali dreszcze, nietypowe uczucie zimna, uderzenia gorąca, a nawet objawy przypominające gorączkę. Zaskakująco często zgłaszano również przewlekłe zmęczenie, które w badaniach klinicznych rzadko przekraczało próg raportowania.

Zdaniem naukowców, szczególną uwagę należy zwrócić właśnie na objawy związane z miesiączkowaniem oraz regulacją temperatury ciała. Oba te procesy są częściowo kontrolowane przez podwzgórze – obszar mózgu odpowiedzialny za regulację głodu, gospodarki hormonalnej i wielu innych funkcji, na który oddziałują omawiane leki.

Internetowe wpisy – cenne uzupełnienie badań klinicznych

Autorzy badania podkreślają, że choć uzyskane wyniki nie dowodzą jednoznacznie, iż to właśnie leki powodują opisane objawy, to jednak wskazują na konieczność dalszych, szczegółowych badań. Zgromadzony materiał jest na tyle obszerny, że pozwala wychwycić sygnały, które mogły umknąć w tradycyjnych badaniach klinicznych.

Co istotne, analiza internetowych dyskusji może stanowić ważne uzupełnienie klasycznych metod monitorowania bezpieczeństwa leków. Pacjenci nie zawsze zgłaszają wszystkie dolegliwości lekarzom czy producentom, ale chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami w sieci. To sprawia, że internet staje się coraz ważniejszym źródłem informacji o rzeczywistych skutkach stosowania leków.

Eksperci podkreślają, że analiza wpisów z internetu nie zastępuje badań klinicznych, które pozostają podstawowym narzędziem oceny skuteczności i bezpieczeństwa leków. Może jednak znacznie szybciej wychwytywać objawy, które pojawiają się dopiero wtedy, gdy lek jest stosowany przez bardzo dużą liczbę osób.