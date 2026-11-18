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Dieta ketogeniczna to przebój ostatnich lat – miliony osób chwalą ją za szybkie efekty w odchudzaniu i poprawę samopoczucia. Jednak nowe badania opublikowane przez naukowców z Centrum Onkologicznego Uniwersytetu Cincinnati stawiają pod znakiem zapytania dotychczasowe przekonania na temat jej bezpieczeństwa. Wszystko za sprawą długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych, które – według najnowszych doniesień – mogą zwiększać ryzyko wystąpienia stanów zapalnych w organizmie.

Podstawowa zasada diety ketogenicznej to zastąpienie węglowodanów tłuszczami. Organizm, pozbawiony głównej dawki energii z cukrów, zaczyna wykorzystywać tłuszcze i produkować tzw. ciała ketonowe. To właśnie ten proces, czyli ketoza, stał się podstawą popularności tej diety.

Jeszcze niedawno eksperci podkreślali głównie jej przeciwzapalne właściwości i korzystny wpływ na zdrowie metaboliczne. Jednak naukowcy z USA przypominają: nie każda “keto” jest taka sama!

Zaskakujące wyniki badań

Badacze z Cincinnati przyjrzeli się różnym rodzajom tłuszczów w diecie ketogenicznej, karmiąc myszy mieszankami zawierającymi różne kwasy tłuszczowe. Wyniki eksperymentów rzuciły nowe światło na problem: To właśnie długołańcuchowe nasycone kwasy tłuszczowe mogą wywoływać niekorzystną odpowiedź immunologiczną i prowadzić do stanów zapalnych.

Prof. David Gius, szef zespołu badawczego, tłumaczy: Nie każda dieta ketogeniczna daje takie same efekty, a typ tłuszczów diametralnie wpływa na metabolizm. Nienasycone i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe wykazały wręcz działanie przeciwzapalne.

Mitochondria i układ odpornościowy w centrum uwagi

Naukowcy wykazali, że wzmożony stan zapalny jest związany z procesem stresu mitochondrialnego, co prowadzi do aktywacji komórek układu odpornościowego. Oznacza to, że odpowiednie komponowanie diety, z uwzględnieniem rodzaju spożywanych tłuszczów, może mieć ogromne znaczenie dla zdrowia.

Nadzieja dla pacjentów z nowotworami

To jednak nie koniec – badacze przyglądają się teraz wpływowi diety ketogenicznej na mikrośrodowisko guzów. Wyniki napawają optymizmem: dieta keto może poprawiać skuteczność immunoterapii w leczeniu raka. Trwają już kolejne badania kliniczne, które mają doprecyzować ten mechanizm.

Uważaj, jaką “keto” wybierasz!

Eksperci podkreślają: sukces diety ketogenicznej zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju tłuszczów na talerzu. Wybór między tłuszczami nasyconymi a nienasyconymi może być kluczowy dla efektów zdrowotnych. Jeśli rozważasz dietę keto, skonsultuj się ze specjalistą i zwracaj uwagę nie tylko na ilość, ale i jakość tłuszczów w swoim jadłospisie.

