RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Nie popełnij tego błędu podczas zaćmienia Słońca. Naukowiec ostrzega

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 sierpnia (11:37)

Już 12 sierpnia czeka nas jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych – całkowite zaćmienie Słońca. W Polsce będzie widoczne częściowo, a eksperci przypominają o zasadach bezpiecznej obserwacji. Sprawdź, jak przygotować się do tego wydarzenia i czego unikać, by nie uszkodzić wzroku.

Nie popełnij tego błędu podczas zaćmienia Słońca. Naukowiec ostrzega
Całkowite zaćmienie Słońca już 12 sierpnia – zobacz, jak się przygotować /Shutterstock
  • Zaćmienie Słońca będzie można obserwować 12 sierpnia – całkowite w Islandii i Hiszpanii, a częściowe w Polsce.
  • Eksperci ostrzegają przed patrzeniem na Słońce bez odpowiednich filtrów – grozi to trwałym uszkodzeniem wzroku.
  • Najbezpieczniejsze metody obserwacji to certyfikowane okulary, teleskopy z filtrami lub projekcja obrazu Słońca na kartkę papieru.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Zaćmienie Słońca – kiedy i gdzie będzie widoczne?

W środę, 12 sierpnia, miłośnicy astronomii będą mogli podziwiać całkowite zaćmienie Słońca. Zjawisko to będzie najlepiej widoczne na Islandii i w Hiszpanii, gdzie faza całkowita potrwa nawet ponad dwie minuty. W Polsce zaćmienie będzie miało charakter częściowy i będzie widoczne na całym terenie kraju. Rozpocznie się przed zachodem Słońca, jednak jego końcowa faza przypadnie już po schowaniu się Słońca za horyzont.

Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie?

Eksperci przypominają, że patrzenie na Słońce bez odpowiednich zabezpieczeń jest bardzo niebezpieczne. Nawet krótka obserwacja gołym okiem może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia siatkówki. Najbezpieczniejsze są certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień, wyposażone w filtry spełniające normę ISO 12312-2. Można też użyć lornetek lub teleskopów z odpowiednimi filtrami słonecznymi.

Alternatywą jest obserwacja projekcyjna – obraz Słońca można rzutować na kartkę papieru, co pozwala śledzić zmiany kształtu tarczy bez ryzyka dla wzroku. Ciekawostką jest, że podczas częściowego zaćmienia światło przechodzące przez liście drzew tworzy na chodnikach i ścianach setki małych sierpów – naturalnych projekcji przysłoniętego Słońca.

Czego unikać podczas obserwacji?

Specjaliści ostrzegają przed stosowaniem niebezpiecznych i nieskutecznych metod, takich jak patrzenie przez płyty CD, przydymione szkło, okulary przeciwsłoneczne czy klisze fotograficzne. Takie rozwiązania nie chronią wzroku i mogą dawać złudne poczucie bezpieczeństwa. Uszkodzenie siatkówki następuje bez odczuwania bólu, dlatego ryzyko jest szczególnie duże.

Kiedy kolejne zaćmienia?

Ostatnie całkowite zaćmienie Słońca widoczne z kontynentalnej Europy miało miejsce w 1999 roku. Kolejne, nazywane już zaćmieniem stulecia, nastąpi 2 sierpnia 2027 roku i potrwa nawet ponad 6 minut. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: zaćmienie Słońca
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: