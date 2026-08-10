Nie popełnij tego błędu podczas zaćmienia Słońca. Naukowiec ostrzega

RMF24

Już 12 sierpnia czeka nas jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych – całkowite zaćmienie Słońca. W Polsce będzie widoczne częściowo, a eksperci przypominają o zasadach bezpiecznej obserwacji. Sprawdź, jak przygotować się do tego wydarzenia i czego unikać, by nie uszkodzić wzroku.

Zaćmienie Słońca – kiedy i gdzie będzie widoczne?

W środę, 12 sierpnia, miłośnicy astronomii będą mogli podziwiać całkowite zaćmienie Słońca. Zjawisko to będzie najlepiej widoczne na Islandii i w Hiszpanii, gdzie faza całkowita potrwa nawet ponad dwie minuty. W Polsce zaćmienie będzie miało charakter częściowy i będzie widoczne na całym terenie kraju. Rozpocznie się przed zachodem Słońca, jednak jego końcowa faza przypadnie już po schowaniu się Słońca za horyzont.

Czekaliśmy na to aż 27 lat. 12 sierpnia 2026 roku przejdzie do historii Już w przyszłym miesiącu niebo nad Europą stanie się areną jednego z najrzadszych i najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Po raz pierwszy od 27 lat mieszkańcy i turyści będą mogli podziwiać całkowite zaćmienie Słońca. Sprawdź, gdzie…

Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie?

Eksperci przypominają, że patrzenie na Słońce bez odpowiednich zabezpieczeń jest bardzo niebezpieczne. Nawet krótka obserwacja gołym okiem może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia siatkówki. Najbezpieczniejsze są certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień, wyposażone w filtry spełniające normę ISO 12312-2. Można też użyć lornetek lub teleskopów z odpowiednimi filtrami słonecznymi.

Alternatywą jest obserwacja projekcyjna – obraz Słońca można rzutować na kartkę papieru, co pozwala śledzić zmiany kształtu tarczy bez ryzyka dla wzroku. Ciekawostką jest, że podczas częściowego zaćmienia światło przechodzące przez liście drzew tworzy na chodnikach i ścianach setki małych sierpów – naturalnych projekcji przysłoniętego Słońca.

Czego unikać podczas obserwacji?

Specjaliści ostrzegają przed stosowaniem niebezpiecznych i nieskutecznych metod, takich jak patrzenie przez płyty CD, przydymione szkło, okulary przeciwsłoneczne czy klisze fotograficzne. Takie rozwiązania nie chronią wzroku i mogą dawać złudne poczucie bezpieczeństwa. Uszkodzenie siatkówki następuje bez odczuwania bólu, dlatego ryzyko jest szczególnie duże.

To będzie najciekawsza noc w tym roku. Dwa niezwykłe zjawiska w ciągu kilku godzin Już niedługo - w nocy z 12 na 13 sierpnia - przypada zarówno maksimum Perseidów, jak i zaćmienie Słońca. W idealnych warunkach można zobaczyć nawet do 100 meteorów na godzinę, a te, jak informuje NASA, w tym roku właśnie takie mają być, gdyż Księżyc…

Kiedy kolejne zaćmienia?

Ostatnie całkowite zaćmienie Słońca widoczne z kontynentalnej Europy miało miejsce w 1999 roku. Kolejne, nazywane już zaćmieniem stulecia, nastąpi 2 sierpnia 2027 roku i potrwa nawet ponad 6 minut.