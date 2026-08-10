Nie popełnij tego błędu podczas zaćmienia Słońca. Naukowiec ostrzega

Zaćmienie Słońca – kiedy i gdzie będzie widoczne?
W środę, 12 sierpnia, miłośnicy astronomii będą mogli podziwiać całkowite zaćmienie Słońca. Zjawisko to będzie najlepiej widoczne na Islandii i w Hiszpanii, gdzie faza całkowita potrwa nawet ponad dwie minuty. W Polsce zaćmienie będzie miało charakter częściowy i będzie widoczne na całym terenie kraju. Rozpocznie się przed zachodem Słońca, jednak jego końcowa faza przypadnie już po schowaniu się Słońca za horyzont.
Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie?
Eksperci przypominają, że patrzenie na Słońce bez odpowiednich zabezpieczeń jest bardzo niebezpieczne. Nawet krótka obserwacja gołym okiem może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia siatkówki. Najbezpieczniejsze są certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień, wyposażone w filtry spełniające normę ISO 12312-2. Można też użyć lornetek lub teleskopów z odpowiednimi filtrami słonecznymi.
Alternatywą jest obserwacja projekcyjna – obraz Słońca można rzutować na kartkę papieru, co pozwala śledzić zmiany kształtu tarczy bez ryzyka dla wzroku. Ciekawostką jest, że podczas częściowego zaćmienia światło przechodzące przez liście drzew tworzy na chodnikach i ścianach setki małych sierpów – naturalnych projekcji przysłoniętego Słońca.
Czego unikać podczas obserwacji?
Specjaliści ostrzegają przed stosowaniem niebezpiecznych i nieskutecznych metod, takich jak patrzenie przez płyty CD, przydymione szkło, okulary przeciwsłoneczne czy klisze fotograficzne. Takie rozwiązania nie chronią wzroku i mogą dawać złudne poczucie bezpieczeństwa. Uszkodzenie siatkówki następuje bez odczuwania bólu, dlatego ryzyko jest szczególnie duże.
Kiedy kolejne zaćmienia?
Ostatnie całkowite zaćmienie Słońca widoczne z kontynentalnej Europy miało miejsce w 1999 roku. Kolejne, nazywane już zaćmieniem stulecia, nastąpi 2 sierpnia 2027 roku i potrwa nawet ponad 6 minut.