Nawodnienie w upały. Jakie napoje wybierać, a których lepiej unikać?

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Odpowiednie nawodnienie jest kluczowe w gorące dni, ale czy wiesz, który napój będzie dla ciebie najlepszy? Niewłaściwy wybór może okazać się bardziej szkodliwy niż pomocny.

W upalne dni organizm człowieka potrzebuje nawet trzykrotnie więcej płynów niż zazwyczaj. Wraz z potem tracimy bowiem znaczne ilości wody, co może łatwo doprowadzić do odwodnienia.

Aby zadbać o zdrowie, powinniśmy wybierać napoje, które odpowiednio uzupełnią te straty. Okazuje się jednak, że nie każdy napój jest sobie równy, a niektórych w gorące dni po prostu lepiej unikać.

Woda to podstawa, ale nie musi być nudna

Najlepszym wyborem pozostaje zwykła woda. Zarówno ta z kranu, jak i mineralna. Kluczowe jest, aby pić ją regularnie, małymi porcjami, nawet gdy nie czujemy jeszcze pragnienia. Pragnienie jest bowiem sygnałem, że organizm jest już odwodniony.

Jest to o tyle istotne, gdyż naturalnie zdarza się czasem, że w biegu dnia po prostu zapominamy o uzupełnianiu płynów. Pomóc z tym może wyznaczanie sobie konkretnych celów nawodnienia, na przykład wypicie całej butelki wody przed południem.

Jedzenie i nawodnienie. Dzięki tym produktom przetrwasz upał Gdy temperatura sięga 40 stopni Celsjusza – picie wody, to wręcz obowiązek. Bardzo często w takim upale nie mamy ochoty jeść – wtedy warto połączyć potrzebę odżywienia organizmu z jego schłodzeniem i uzupełnianiem płynów.

Samo picie wody nie musi być przy tym nudne. Drobne urozmaicenia nie tylko poprawią jej smak, ale mogą też dostarczyć dodatkowych minerałów i składników odżywczych. Wystarczy wkroić do niej kawałki cytryny, limonki czy pomarańczy albo plastry ogórka lub garść owoców leśnych. Można też sięgnąć po gotowe tabletki z elektrolitami lub krople smakowe. Dobrze sprawdzają się również niesłodzone herbaty i mocno rozcieńczone soki.

Czego unikać?

Największym wrogiem organizmu w upalne dni jest alkohol. Wypłukuje elektrolity i działa moczopędnie, przez co jedynie nasila utratę płynów. Niewskazane są również słodzone napoje i energetyki. Duża ilość cukru sprawia, że organizm zamiast się nawadniać, musi rozcieńczać napój własnymi zapasami wody. Eksperci zalecają ostrożność także przy kawie i mocnej czarnej herbacie, które w nadmiarze mogą obciążać układ krążenia.

Gorąca herbata na upał? To nie żart

Choć sięgnięcie po gorący napój w upalny dzień nie jest naszym pierwszym odruchem, nauka częściowo broni takiej praktyki. Badacze z Uniwersytetu w Ottawie wykazali, że gorący napój pobudza receptory ciepła w jamie ustnej i przewodzie pokarmowym, przez co zaczynamy się intensywniej pocić. Parujący pot zabiera z ciała więcej ciepła niż dostarczył go sam napój przez co ostatecznie jest nam chłodniej. Metoda ta działa jednak tylko w suchym, gorącym klimacie, gdzie pot faktycznie ma, jak wyparować.

Jak radzą sobie najgorętsze regiony świata?

To nie przypadek, że mieszkańcy krajów arabskich czy Indii od stuleci piją w skwarze właśnie gorącą herbatę. Był to dla nich jeden z lepszych sposobów, aby walczyć z ciepłym pustynnym upałem.

W Turcji z kolei, dużą popularnością cieszy się ayran. Jest to napój z jogurtu, wody i szczypty soli, który działa jak naturalny izotonik. Uzupełnia nie tylko płyny, ale również sód i inne elektrolity tracone z potem. Podobną rolę pełni w Indiach słone lassi.