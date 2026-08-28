Naukowcy stworzyli wysokobiałkowe ciastka z plastikowych butelek

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Naukowcy z USA opracowali przełomową metodę, która pozwala zamienić odpady roślinne i plastikowe butelki PET w pełnowartościową żywność. Technika ta może zrewolucjonizować kosmiczne misje i pomóc w walce z głodem na Ziemi.

Nowa era żywności: odpadki zamienione w białko

Zespół badaczy z Southern Illinois University Carbondale, pracujący w ramach projektu NASA Deep Space Food Challenge, opracował innowacyjną technologię produkcji żywności z… plastikowych butelek i odpadów roślinnych. Wyniki ich badań zaprezentowano podczas prestiżowej konferencji American Chemical Society Fall 2026 w Chicago.

Naukowcy wykorzystali politereftalan etylenu (PET), czyli popularny materiał do produkcji butelek na napoje, oraz resztki roślinne, takie jak łodygi i liście kukurydzy. Odpady te zostały rozłożone na prostsze związki chemiczne przy użyciu wody, tlenu, wysokiego ciśnienia i temperatury. Następnie odpowiednio zmodyfikowane drożdże przetworzyły je na wartościowe składniki odżywcze.

Drożdże w służbie ludzkości

Drożdże pozyskiwały z rozłożonych odpadów węgiel, niezbędny do wzrostu, i produkowały białka, tłuszcze oraz kwasy. Z tych składników badacze przygotowali masę, do której dodali błonnik, skrobię i substancję słodzącą. Całość została uformowana w wysokobiałkowe ciastka – tzw. microbites – za pomocą drukarki 3D.

Co więcej, naukowcy zmodyfikowali drożdże tak, by produkowały dodatkowe substancje poprawiające smak i wartość odżywczą. Saccharomyces cerevisiae wytwarzały wanilinę, a Rhodosporidium toruloides – beta-karoten, prekursor witaminy A.

Bezpieczne i… apetyczne?

Dotychczasowe analizy potwierdzają, że ciasteczka microbites są bezpieczne do spożycia. Choć badacze nie mają jeszcze zgody na testy smakowe, większość uczestników oceny zapachu zadeklarowała, że chętnie by ich spróbowała.

Zespół planuje dalszy rozwój technologii – docelowo wszystkie składniki ciastek mają być produkowane przez mikroorganizmy, bez konieczności dodawania ich osobno. Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie nie tylko podczas misji kosmicznych, ale także w miejscach dotkniętych katastrofami czy niedoborem żywności.