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Zespół naukowców z Uniwersytetu Minnesoty ogłosił stworzenie pierwszej w historii komórki zbudowanej całkowicie od podstaw z nieożywionych składników chemicznych. Nowa komórka, nazwana SpudCell, potrafi jeść, rosnąć i dzielić się jak naturalny organizm. To przełomowe osiągnięcie może otworzyć drogę do powstawania organizmów na zamówienie, które będą działać jak żywe maszyny.

Jak informuje CNN, za projektem stoi prof. Kate Adamala, specjalistka w dziedzinie biologii syntetycznej. Jej zespół zbudował komórkę krok po kroku, wykorzystując wyłącznie nieożywione składniki chemiczne. SpudCell nie jest ani komórką roślinną, ani zwierzęcą – najbardziej przypomina prostą bakterię. „Znamy dokładnie skład tej komórki, wiemy, jakie molekuły i w jakich stężeniach się w niej znajdują. To oznacza, że możemy ją projektować inżynieryjnie” – podkreśla Adamala.

Dotychczas naukowcy modyfikowali już istniejące komórki, np. bakterie E. coli, by produkowały insulinę. Teraz jednak udało się stworzyć komórkę od zera.

SpudCell jest prototypem – prostym i kruchym, ale zdolnym do wzrostu i podziału. Jej genom liczy 90 tys. par zasad (dla porównania: E. coli ma ich 4,6 mln). Komórka nie potrafi samodzielnie wytwarzać rybosomów, więc musi być „dokarmiana” tymi strukturami.

Czy to już życie?

Naukowcy podkreślają, że SpudCell nie jest jeszcze „życiem stworzonym w laboratorium”, ale to ważny krok w tym kierunku.

Komórka wykazuje cechy życia, takie jak wzrost i podział, ale nie potrafi ewoluować – zmiany genetyczne są wprowadzane sztucznie. „To nie jest jeszcze życie, ale to ogromny postęp w zrozumieniu, jak chemia może stać się biologią” – komentuje dla CNN prof. Yuval Elani z Imperial College London.

SpudCell może stać się platformą do dalszych badań i rozwoju technologii biologicznych. Naukowcy liczą, że w przyszłości syntetyczne komórki będą wykorzystywane m.in. do produkcji leków, pochłaniania dwutlenku węgla czy wytwarzania nowych substancji chemicznych. Jednocześnie podkreślają konieczność wprowadzenia zabezpieczeń i etycznych regulacji, by zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

„Czy (odkrycie) zapowiada przyszłość, w której więcej ludzi będzie mogło budować komórki? Tak. Czy istnieją potencjalne obawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony związane z tym procesem? Tak. Czy musimy nimi dobrze zarządzać? Tak” – powiedział Drew Endy, adiunkt bioinżynierii na Uniwersytecie Stanforda.

Twórcy SpudCell powołali instytucję Biotic, która ma udostępniać technologię innym naukowcom na zasadach open source. „Chcemy, by każdy mógł pracować nad rozwojem tej komórki. To dopiero początek” – mówi Adamala.



