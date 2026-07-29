Naukowcy odkryli najskuteczniejszą broń komarów

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Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu w Delhi w Indiach odsłoniły mechanizm, dzięki któremu komary zyskują przewagę w walce z powszechnie stosowanymi środkami owadobójczymi. Wyniki opublikowane w czasopiśmie "Frontiers in Tropical Diseases" wskazują, że już na wczesnym etapie rozwoju odporności, komary mogą wykształcać skuteczne strategie przetrwania w oparciu o zaledwie kilka kluczowych białek.

Programy zdrowia publicznego na całym świecie opierają się na chemicznych metodach zwalczania komarów, będących głównymi wektorami groźnych chorób, takich jak denga, żółta febra czy choroba wywoływana przez wirus Zika. Jednak długotrwałe stosowanie tych środków prowadzi do powstawania zmian biochemicznych i genetycznych w populacjach komarów, co w efekcie umożliwia im przetrwanie.

Populacja komarów rozwija odporność

W najnowszej pracy naukowcy skupili się na odporności komarów Aedes aegypti na α-cypermetrynę, jeden z najczęściej używanych na świecie środków przeciw owadom, paraliżujący układ nerwowy. W przeprowadzonych w Indiach eksperymentach komary po ekspozycji na zalecaną dawkę diagnostyczną tego środka wykazały śmiertelność na poziomie 97,91 proc. Choć odsetek wydaje się wysoki, taki wynik w praktyce oznacza pierwszy sygnał, że populacja komarów zaczyna rozwijać odporność.

Kluczowym elementem mechanizmu obronnego komarów są enzymy detoksykacyjne, białka, które organizmy owadów wytwarzają naturalnie, aby chronić się przed toksycznymi substancjami. Po zetknięciu się ze środkiem owadobójczym w organizmie komara uruchamia się swoisty system alarmowy, który prowadzi do gwałtownego wzrostu produkcji tych enzymów.

Pięć enzymów

Zespół badawczy wytypował pięć enzymów, które wcześniej uznawane były za główne mechanizmy detoksykacji. Wśród nich największą aktywność wykazała β-esteraza, enzym specjalizujący się w rozkładzie związków chemicznych obecnych w α-cypermetrynie. Po zetknięciu z preparatem aktywność β-esterazy wzrosła ponad 21-krotnie, a jej zdolność wiązania się z cząsteczkami środka owadobójczego była wyjątkowo silna. To właśnie ten enzym uznano za główną linię obrony komarów przed α-cypermetryną.

Nie bez znaczenia pozostają także inne enzymy, takie jak CYP450, znany z szerokiego zakresu działania wobec różnych substancji chemicznych, oraz GST, który przyłącza ochronne cząsteczki do toksyn, ułatwiając ich wydalanie. Choć ich aktywność była niższa niż β-esterazy, również odgrywają istotną rolę w procesie detoksykacji.

Fot. Chetan Kashyap / materiały prasowe

Poważne ostrzeżenie

Naukowcy podkreślają, że choć obecnie odporność na α-cypermetrynę nie jest jeszcze powszechna, to obserwowane zmiany stanowią poważne ostrzeżenie. Komary mają zdolność do rozwijania tzw. odporności krzyżowej, co oznacza, że mogą uodpornić się także na inne środki działające w podobny sposób.

Tempo rozwoju odporności jest zróżnicowane i zależy od wielu czynników, takich jak długość stosowania preparatów owadobójczych w danym regionie, warunki środowiskowe czy lokalne praktyki zwalczania owadów roznoszących choroby. W niektórych krajach komary mogą być już bardziej odporne na α-cypermetrynę niż populacje badane w Indiach.

Badanie nie tylko potwierdza istnienie odporności, ale także wyjaśnia jej molekularne podstawy. To cenna wiedza dla służb zdrowia publicznego, które mają jeszcze czas na wdrożenie skutecznych strategii zarządzania odpornością, zanim środki oparte na α-cypermetrynie przestaną być skuteczne.

Eksperci wskazują, że istnieją różne strategie, które mogą pomóc w ograniczeniu rozwoju odporności. Należą do nich stosowanie inhibitorów blokujących enzymy detoksykacyjne, rotacja preparatów owadobójczych oraz działania niefarmakologiczne, takie jak eliminacja miejsc lęgowych komarów czy biologiczne metody kontroli populacji. Takie podejście może nie tylko zachować skuteczność istniejących środków, ale także poprawić długoterminową kontrolę nad populacjami komarów.