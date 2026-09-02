Nauczyliśmy się opowiadać... przy ognisku

Od czasów Karola Darwina opanowanie ognia uznawano za jedno z największych osiągnięć ludzkości, obok właśnie mowy. Najnowsze doniesienia wskazują, że te dwa przełomowe momenty w historii człowieka są ze sobą ściśle powiązane. Wcześniejsze badania skupiały się głównie na tym, jak ogień umożliwił wydłużenie dnia i poprawę warunków życia. Nowa publikacja idzie o krok dalej, analizując, jak specyfika światła ognia mogła stworzyć wyjątkowe warunki sprzyjające rozwojowi opowieści i języka.
Wieczorne spotkania przy ognisku
Współczesne badania nad komunikacją małp człekokształtnych pokazują, że są one zdolne do wielu form złożonej komunikacji: używają gestów, wykazują zdolność rozumienia intencji innych, potrafią współpracować i uczyć się od siebie nawzajem. Jak podkreśla profesor Catherine Hobaiter z Uniwersytetu St. Andrews, wiele codziennych problemów społecznych można rozwiązywać bez użycia języka, zarówno wśród ludzi, jak i innych gatunków. Jednak mimo tych podobieństw, tylko człowiek rozwinął zdolność do tworzenia abstrakcyjnych opowieści, matematyki czy literatury.
Autorzy pracy przekonują, że to właśnie wieczorne spotkania przy ognisku mogły być kluczowym momentem w ewolucji języka. Ogień nie tylko wydłużył czas, jaki ludzie mogli spędzać razem po zmroku, ale również stworzył atmosferę sprzyjającą dzieleniu się opowieściami. Co ciekawe, ogień niemal nie emituje niebieskiego światła, które zakłóca sen, dzięki czemu wieczorne rozmowy nie wpływały negatywnie na zdrowie uczestników.
Wpływ na mózg
Dodatkowo, migotanie płomieni ma szczególny wpływ na ludzki mózg. Neurony synchronizują się z rytmem tego migotania, co może sprzyjać budzeniu poczucia wspólnoty i głębokiej więzi społecznej. Ogień emituje także znaczną ilość światła podczerwonego, co może mieć dodatkowe, choć jeszcze nie do końca poznane, znaczenie dla ludzkich zachowań.
Profesor Nathaniel Dominy z Dartmouth College zwraca uwagę, że choć rola ognia w życiu wspólnoty jest dobrze znana, jego wpływ na ludzką uwagę, skupienie i współpracę pozostaje w dużej mierze nieodkryty. Badacze podkreślają, że możliwość testowania tych hipotez otwiera nowy rozdział w badaniach nad ewolucją języka.
Zawsze fascynowało nas, jak mogło wyglądać pierwsze słowo czy pierwsza opowieść. Dotychczas byliśmy skazani na spekulacje, ale teraz możemy formułować testowalne przewidywania dotyczące tego, jak ogień wpłynął na rozwój naszej zdolności do opowiadania historii - podkreśla profesor Hobaiter.