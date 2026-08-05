Najpierw operacja, potem poród. Przełom w leczeniu ciężkiej wady płodu

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Lekarze z londyńskiego Great Ormond Street Hospital (GOSH) poinformowali o narodzinach pierwszego w Wielkiej Brytanii i trzeciego na świecie dziecka, u którego jeszcze przed narodzinami skutecznie zoperowano wytrzewienie wrodzone. Zabieg przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych.

Na świat przyszedł pierwszy Brytyjczyk, który jeszcze w łonie matki przeszedł operację wytrzewienia wrodzonego (zdjęcie ilustracyjne)

Na świat przyszedł pierwszy Brytyjczyk, który jeszcze w łonie matki przeszedł operację wytrzewienia wrodzonego (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Operację wykonał prof. Michael Belfort z Texas Children’s Hospital w Houston - światowej sławy specjalista w dziedzinie chirurgii płodowej. Lekarz od lat rozwija własną technikę wykonywania małoinwazyjnych operacji wewnątrzmacicznych, którą prezentował również w Polsce w 2022 roku.

Na czym polega wytrzewienie wrodzone?

Wytrzewienie wrodzone (gastroschisis) to poważna wada rozwojowa, polegająca na niepełnym zamknięciu ściany brzucha płodu. W efekcie jelita wydostają się poza jamę brzuszną i unoszą się w płynie owodniowym, nie będąc chronione przez otrzewną. Schorzenie występuje średnio raz na trzy tysiące ciąż i zwykle jest wykrywane podczas rutynowego badania USG. Konieczna jest wtedy operacja płodu, wykonywana po cesarskim cięciu około 36. tygodnia ciąży.

Diagnoza i decyzja o leczeniu

U 29-letniej Maisie Savage z Londynu wada została rozpoznana w 24. tygodniu ciąży, choć wcześniejsze badanie wykonane cztery tygodnie wcześniej nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Jak wspominał ojciec dziecka, Josh French, rodzice byli przekonani, że ciąża przebiega prawidłowo.

Po postawieniu diagnozy kobieta została skierowana do Texas Children’s Hospital, gdzie w listopadzie 2025 roku prof. Belfort przeprowadził pionierską operację. Zabieg wykonano z użyciem opracowanej przez niego techniki, która wcześniej znalazła zastosowanie m.in. podczas wewnątrzmacicznych operacji rozszczepu kręgosłupa.

Innowacyjna technika operacyjna

Metoda polega na wykonaniu nacięcia powłok brzusznych matki i umieszczeniu w macicy specjalnych portów chirurgicznych. Następnie, przy użyciu cienkiego endoskopu i narzędzi chirurgicznych, lekarze przeprowadzają operację wewnątrz macicy. Zabieg odbywa się w środowisku dwutlenku węgla po usunięciu płynu owodniowego, co poprawia widoczność pola operacyjnego i ułatwia precyzyjne działania chirurgiczne.

Szczęśliwy finał

Czternaście tygodni po operacji, w lutym 2026 roku, Maisie Savage urodziła siłami natury syna Theo. Poród odbył się w tym samym szpitalu w Houston, w którym wykonano zabieg. Był to dopiero trzeci na świecie przypadek skutecznej operacji wytrzewienia wrodzonego jeszcze przed narodzinami dziecka.

Prof. Belfort podkreślił, że zarówno sam zabieg, jak i okres pooperacyjny przebiegły bez żadnych powikłań.

Szansa na rozwój chirurgii płodowej

Brytyjscy specjaliści z Great Ormond Street Hospital planują wprowadzenie podobnych operacji także w swoim kraju. Prof. Paolo De Coppi wyraził nadzieję, że stanie się to w najbliższej przyszłości przy współpracy z prof. Belfortem.

Zdaniem amerykańskiego chirurga rozwój chirurgii płodowej może w kolejnych latach umożliwić wykonywanie jeszcze bardziej zaawansowanych operacji, w tym zabiegów dotyczących serca oraz klatki piersiowej rozwijającego się dziecka.