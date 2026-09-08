Muzyka, sen… i japońskie sitowie dobre na stres

RMF24

Najnowsze badania naukowe wskazują na mechanizmy, które wspierają korzystną reakcję naszego organizmu na stres. Badacze z Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie pokazali na przykład w jaki sposób muzyka wpływa na nasze mózgi. Choć od dawna wiadomo, że słuchanie ulubionych utworów może poprawić nastrój i przynieść ulgę w trudnych chwilach, dopiero teraz naukowcom udało się szczegółowo prześledzić neurobiologiczne mechanizmy, które za tym stoją. Badacze z Morehouse School of Medicine z kolei wykazali związek między jakością snu a odpornością na stresujące sytuacje, zaś naukowcy z Uniwersytetu Kyushu zwracają uwagę na kojące działanie japońskiej trawy Igusa.

Zespół badaczy pod kierownictwem Yi Du z Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie opublikował w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Proceedings of the National Academy of Sciences” wyniki eksperymentów, których celem było zrozumienie, jak muzyka oddziałuje na mózg i organizm w sytuacjach stresowych. Te doniesienia mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju nowych metod terapii i codziennego radzenia sobie ze stresem.

W eksperymencie wzięły udział dwie grupy trzydziestu młodych dorosłych, których średni wiek wynosił około 23 lat. Uczestnicy mieli do wykonania zadanie matematyczne, które miało wywołać u nich silny stres. Przed i po wykonaniu zadania, jedna grupa słuchała relaksującej muzyki, natomiast druga dźwięków natury, takich jak szum wiatru czy śpiew ptaków.

Badacze monitorowali reakcje organizmu na stres, mierząc między innymi tętno oraz poziom kortyzolu w ślinie. Ten hormon uznaje się za jeden z najważniejszych wskaźników stresu. Wyniki były jednoznaczne: choć u wszystkich uczestników zaobserwowano wzrost tętna i poziomu kortyzolu po stresującym zadaniu, to osoby słuchające muzyki szybciej wracały do normy zarówno pod względem fizjologicznym, jak i emocjonalnym. Ich tętno szybciej się stabilizowało, a nastrój poprawiał się wyraźniej niż u osób słuchających odgłosów natury.

Nie funduj sobie problemów ze snem! Kluczowe znaczenie ma ten nawyk Bezsenność jest niezwykle uciążliwą przypadłością, która ma wpływ na nasze samopoczucie, zdolności w pracy a nawet odporność. Często zapominamy o tym, że przez niefrasobliwość sami możemy ją sobie fundować. Jak sprawdzić, czy to robimy? Warto…

Aby lepiej zrozumieć, co dzieje się w mózgu podczas słuchania muzyki po stresującym doświadczeniu, naukowcy przeprowadzili dodatkowe badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Pozwoliło to na obserwację aktywności i połączeń między różnymi obszarami mózgu w czasie rzeczywistym.

Okazało się, że muzyka, w przeciwieństwie do dźwięków natury, wzmacniała połączenia neuronalne między obszarami odpowiedzialnymi za przetwarzanie dźwięków a tymi, które regulują reakcję na stres. Im silniejsze były te połączenia, tym większa była zmienność rytmu serca oraz poprawa nastroju u badanych. Oznacza to, że muzyka nie tylko działa na poziomie emocjonalnym, ale także realnie reorganizuje sieci neuronalne, które odpowiadają za powrót organizmu do równowagi po stresie.

Autorzy badania podkreślają, że kluczowe znaczenie może mieć struktura muzyki, jej rytm, melodia oraz budowanie i rozładowanie napięcia, które pojawiają się w utworach muzycznych. To właśnie te elementy mogą stymulować mózg do reorganizacji i wzmacniania szlaków odpowiedzialnych za regulację stresu. Dźwięki natury, choć również kojące, nie posiadają tej samej złożonej struktury, przez co ich wpływ na mózg i organizm jest mniej wyraźny.

Odkrycia te otwierają nowe możliwości w zakresie terapii stresu, zwłaszcza w kontekście zaburzeń lękowych czy depresji. Muzyka może stać się ważnym narzędziem wspierającym powrót do równowagi psychicznej, zarówno w gabinetach terapeutycznych, jak i w codziennym życiu. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że odpowiednio dobrana muzyka może przyspieszyć regenerację po trudnych przeżyciach, poprawić samopoczucie i zwiększyć odporność na stres. Badacze podkreślają, że przyszłe badania powinny skupić się na różnych gatunkach muzyki oraz indywidualnych preferencjach słuchaczy, aby jeszcze lepiej zrozumieć, jak personalizować muzyczne interwencje w celu maksymalizacji ich korzystnego wpływu na zdrowie psychiczne.

Głęboki sen kluczem do odporności psychicznej na stres

Zespół badawczy kierowany przez Christophera Ehlena z Morehouse School of Medicine opublikował w czasopiśmie naukowym „JNeurosci” wyniki prowadzonych na myszach badań, które wskazują na związek między jakością snu a odpornością psychiczną na stresujące sytuacje. Okazuje się, że głęboki sen i związana z nim aktywność w określonym obszarze kory mózgowej, może odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu zdolności do radzenia sobie z trudnymi emocjonalnie doświadczeniami.

Lepiej spać za długo czy za krótko? I dlaczego nie mogę zasnąć? To może być przyczyna Sen odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, w dużej mierze zależą od jakości nocnego wypoczynku. Jeśli nie możesz zasnąć, winny może być jeden nawyk.

Większość snu dorosłych ssaków, w tym ludzi, stanowi tzw. sen nie-REM, kiedy nie ma szybkich ruchów gałek ocznych. Ten sen uznaje się za najbardziej regenerujący dla organizmu etap nocnego odpoczynku. To właśnie w tej fazie organizm i mózg mają szansę na pełną regenerację, a także na przetwarzanie i porządkowanie emocji oraz wspomnień. Dotychczas jednak mechanizmy, dzięki którym sen nie-REM wpływa na odporność na stres, pozostawały nie do końca poznane.

Autorzy pracy skoncentrowali się na aktywności tzw. kory przedlimbicznej, regionu mózgu odpowiedzialnego między innymi za regulację reakcji emocjonalnych. Analizując zachowanie i aktywność neuronalną myszy poddanych stresującym sytuacjom naukowcy odkryli, że to właśnie w tej części kory mózgowej zachodzą podczas głębokiego snu istotne zmiany.

Badania wykazały, że podczas fazy głębokiego snu, określanej jako sen wolnofalowy dochodzi do wyraźnego wyciszenia aktywności neuronów w korze przedlimbicznej. Co ciekawe, stopień tego wyciszenia był silnie skorelowany z odpornością myszy na stresujące doświadczenia społeczne. Osobniki, u których obserwowano głębsze wyciszenie neuronów podczas snu, wykazywały większą odporność na negatywne skutki stresu.

Po przeżyciu stresujących sytuacji u tych samych myszy zaobserwowano reorganizację aktywności neuronalnej, zmieniła się prędkość przekazywania impulsów nerwowych w korze przedlimbicznej. Oznacza to, że mózg podczas snu nie tylko odpoczywa, ale również aktywnie przystosowuje się do nowych wyzwań emocjonalnych, wzmacniając mechanizmy obronne.

Zdaniem autorów badania, jakość snu, a zwłaszcza głębokość fazy wolnofalowej ma bezpośredni wpływ na to, jak skutecznie kora przedlimbiczna potrafi tłumić nadmierne reakcje emocjonalne.

„Nasze obserwacje sugerują, że zwierzęta bardziej podatne na stres nie śpią tak głęboko, jak te odporne. Głęboki sen wydaje się być aktywną odpowiedzią organizmu, która umożliwia skuteczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami” - przekonują.

Japońska trawa Igusa może poprawiać nastrój i odporność na stres

Japońska trawa Igusa, czyli tzw. sitowie japońskie, od wieków wykorzystywane do produkcji tradycyjnych mat tatami, może mieć znacznie większy wpływ na zdrowie psychiczne, niż dotychczas sądzono. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Kyushu wskazują, że korzystanie z mat wykonanych z tej rośliny wiąże się ze wzrostem aktywności w obszarach mózgu odpowiedzialnych za koncentrację i zaangażowanie. Uczestnicy eksperymentu deklarowali także po kontakcie z matami z Igusa niższy poziom napięcia i lęku.

Tatami, czyli tradycyjne japońskie maty podłogowe, są nieodłącznym elementem architektury i kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. Ich charakterystyczny zapach, wynikający z obecności trawy Igusa, od wieków kojarzony jest z komfortem i relaksem. Jednak dotychczas brakowało naukowych dowodów potwierdzających te subiektywne odczucia.

Zespół badawczy pod kierunkiem profesora Kuniyoshiego Shimizu postanowił przyjrzeć się temu zjawisku z perspektywy naukowej. Wcześniejsze prace tej grupy wykazały, że aromatyczne związki obecne w Igusa mają działanie relaksujące. Tym razem naukowcy skupili się na wpływie wykonanych z tego sitowia mat na nastrój, odporność na stres i zaangażowanie w wykonywane zadania.

W ramach eksperymentu 17 ochotników, średnio w wieku 21,5 lat, zostało poddanych testom w specjalnie przygotowanym, dźwiękoszczelnym pomieszczeniu. Uczestnicy siedzieli na matach z Igusa lub na neutralnych, bezzapachowych matach z polipropylenu. W trakcie wykonywania prostych zadań badacze mierzyli czas reakcji oraz aktywność mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG). Po zakończeniu testów przeprowadzono także szczegółowe ankiety dotyczące poziomu stresu i komfortu.

Wyniki okazały się jednoznaczne. Uczestnicy siedzący na matach z Igusa wykazywali wyraźnie wyższą aktywność fal beta w określonych obszarach mózgu, co świadczy o większej koncentracji i zaangażowaniu poznawczym podczas wykonywania zadań. Dodatkowo, analiza fal gamma wykazała istotne zmiany pomiędzy okresem spoczynku a aktywnością zadaniową, a fale alfa pozostawały bardziej stabilne podczas odpoczynku. Taki wzorzec może świadczyć o zwiększonej odporności na stres i efektywniejszym relaksie.

Po zakończeniu eksperymentu uczestnicy korzystający z mat Igusa deklarowali wyraźnie obniżony poziom napięcia i lęku. Co ciekawe, inne aspekty nastroju nie uległy istotnej zmianie, co sugeruje, że główny wpływ sitowia koncentruje się na redukcji stresu i poprawie odporności psychicznej. Jak podkreślają autorzy badania, choć liczba uczestników była stosunkowo niewielka, uzyskane wyniki otwierają nowe perspektywy dla wykorzystania tradycyjnych materiałów w nowoczesnych przestrzeniach mieszkalnych i biurowych.