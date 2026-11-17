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Wydawałoby się, że im więcej białka w diecie, tym lepiej dla zdrowia. Tymczasem najnowsza publikacja w prestiżowym czasopiśmie „Cell Press Blue” obala to przekonanie. Przegląd ponad 350 badań dowodzi, że szczególnie osoby prowadzące siedzący tryb życia mogą spożywać znacznie więcej białka, niż naprawdę potrzebują – co nie pozostaje bez konsekwencji dla ich zdrowia i długowieczności.

Białkowa obsesja – czas na korektę kursu?

Współczesna dieta pełna jest dodatków białkowych – od batonów po wodę butelkowaną. Producenci prześcigają się, by podbić zawartość protein, a konsumenci, pod wpływem obecnych trendów, niejednokrotnie sięgają po coraz większe ilości tego składnika. Wszystko to podsyca przekonanie, że białko to synonim zdrowia i sprawności, a jego niedobór to prosta droga do utraty sił. Tymczasem – jak podkreślają naukowcy z Uniwersytetu Wisconsin-Madison – u wielu dorosłych nadmiar białka może paradoksalnie sprzyjać starzeniu się organizmu.

Co pokazały badania? Mniej wcale nie znaczy gorzej!

Według analizy Dudleya Lamminga i jego współpracowników, zbyt wysokie spożycie białka u osób nieaktywnych może przyspieszać procesy starzenia biologicznego. Z kolei ograniczenie ilości spożywanego białka – nawet przy niezmienionej liczbie kalorii – może poprawiać kondycję metaboliczną, korzystnie wpływać na poziom cukru we krwi oraz przyczyniać się do spadku masy tłuszczowej. Eksperymenty na zwierzętach sugerują nawet potencjalne wydłużenie życia dzięki dietom z ograniczonym udziałem protein.

FGF21 – tajemniczy hormon długowieczności?

Szczególnie ciekawa kwestia dotyczy czynnika wzrostu fibroblastów FGF21, którego poziom rośnie niezależnie od ilości kalorii, gdy spożycie białka się obniża. Efekty? Lepsze wykorzystanie energii, skuteczniejsza regulacja poziomu cukru oraz ograniczenie stanów zapalnych, które mogą prowadzić do otyłości czy cukrzycy.

Co więcej, badania na myszach wykazały, że podwyższony poziom FGF21 wydłuża życie samców.

Białko – jak dużo i dla kogo?

Autorzy przeglądu przekonują: należy zapomnieć o uniwersalnych zaleceniach! Kobiety w ciąży, osoby starsze oraz regularnie ćwiczący rzeczywiście potrzebują więcej białka. Jednak dla większości dorosłych prowadzących siedzący tryb życia, nadmiar białka to niepotrzebne ryzyko, a może niekiedy – jak przyznają naukowcy – negatywnie wpłynąć na zdrowie metaboliczne i starzenie się.

Które aminokwasy są kluczowe?

Nie bez znaczenia jest także skład białka. Metionina, izoleucyna i walina – te trzy aminokwasy mogą, spożywane w nadmiarze, uruchamiać w organizmie procesy związane ze wzrostem, prowadząc w dłuższej perspektywie do przewlekłych schorzeń. Ograniczenie tych właśnie aminokwasów może być kluczem do korzystnych zmian metabolicznych.

Eksperci apelują, by zalecenia dotyczące spożycia białka dostosowywać do stylu życia, wieku i stanu zdrowia. Dieta dobra dla sportowca niekoniecznie będzie korzystna dla kogoś, kto większość dnia spędza przed komputerem – podkreślają.