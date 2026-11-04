Mars „uśpiony”. Niezwykłe odkrycie na Czerwonej Planecie

Badanie opublikowane w czasopiśmie Science Advances dotyczy obserwacji prowadzonych przez ExoMars Trace Gas Orbiter, misję Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i rosyjskiego Roskosmosu.
Chlorowodór jest powszechnym składnikiem gazów wulkanicznych na Ziemi. Jego obecność w niskiej atmosferze Marsa, nad rozległymi szczelinami w rejonie Alba Mons, może wskazywać na uwalnianie gazów z magmy znajdującej się pod powierzchnią.
Ustaliliśmy, że najbardziej prawdopodobnym źródłem chlorowodoru są emisje wulkaniczne – powiedział prof. Daniel Mège ze Centrum Badań Kosmicznych PAN i Uniwersytetu w Bernie, współautor badania.
Jego zdaniem wiele wskazuje na to, że wulkany na Marsie nie są wygasłe, tylko uśpione. Tak jest przynajmniej w miejscu, w którym zidentyfikowaliśmy chlorowodór - powiedział PAP Mège.
Gaz może wydobywać się ze szczelin
Alba Mons leży na północnej półkuli Marsa. To tzw. wulkan tarczowy – rozległa, łagodnie nachylona formacja, przypominająca kształtem tarczę. Jest największym marsjańskim wulkanem pod względem powierzchni.
Zdaniem badaczy chlorowodór może być uwalniany przez sieć szczelin, prawdopodobnie połączonych z podpowierzchniową komorą magmową. Gdy magma unosi się ku górze i spada ciśnienie, zawarte w niej związki chloru mogą przechodzić do postaci gazowej.
Obserwacje wskazują, że stężenie chlorowodoru wzrasta co roku wczesnym latem na północnych zboczach Alba Mons. Naukowcy przypuszczają, że w innych porach roku szczeliny mogą być blokowane przez lód. Wzrost temperatury może umożliwiać gazom uwięzionym pod ziemią przedostanie się do atmosfery.
Mars nie jest geologicznie martwy?
Wyniki nie przesądzają jeszcze o erupcji wulkanu, ale stanowią przesłankę, że we wnętrzu Marsa mogą nadal zachodzić procesy magmowe. Dotąd naukowcy mieli dowody na stosunkowo niedawną aktywność wulkaniczną, liczoną w milionach lat, lecz brakowało bezpośrednich wskazań na współczesną aktywność magmową.
Na możliwość trwających procesów geologicznych wskazywały wcześniej także marsjańskie wstrząsy zarejestrowane przez lądownik InSight należący do NASA.
Sugeruje to, że wnętrze planety może wciąż zachowywać wystarczającą ilość ciepła, by podtrzymywać procesy magmowe – ocenił cytowany przez agencję Reutera Aleksander Trokimowskij z Instytutu Badań Kosmicznych Rosyjskiej Akademii Nauk.
Znaczenie dla poszukiwania życia
Mars może być czwartym – po Ziemi, księżycu Jowisza Io i Wenus – skalistym ciałem Układu Słonecznego, na którym trwa aktywność wulkaniczna.
Odkrycie jest istotne również dla badań nad możliwością istnienia życia na Marsie. Aktywność wulkaniczna mogłaby oznaczać, że w skorupie planety pozostają cieplejsze miejsca, a magma może ogrzewać podziemne zasoby wody.
Takie środowiska, chronione przed trudnymi warunkami panującymi na powierzchni Marsa, mogłyby sprzyjać mikroorganizmom. Na Ziemi pierwsze formy życia prawdopodobnie pojawiły się miliardy lat temu w systemach hydrotermalnych.
Według naukowca kolejne badania dotyczące chlorowodoru w atmosferze Marsa mogą też dać pewne wskazówki na temat życia, które być może tam istniało. Aktywny system magnetyczny, ciepło płynnej magmy i pewna ilość wody w skorupie sprawiają, że może powstać system hydrotermalny. A kominy hydrotermalne na dnie oceanów są uważane za jedno z najbardziej prawdopodobnych miejsc, gdzie narodziło się życie na Ziemi. Być może tak samo mogło to wyglądać na Marsie – zaznaczył prof. Daniel Mège.