Lekarze już to wiedzą. Wystarczy tyle kroków tygodniowo, by żyć znacznie dłużej

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Nowe badanie opublikowane w „British Journal of Sports Medicine” przynosi przełomowe wieści, szczególnie dla starszych osób. Analiza zdrowia ponad 13 tysięcy kobiet wykazała, że już 4 000 kroków wykonywane zaledwie 1-2 razy w tygodniu obniża ryzyko przedwczesnej śmierci o ponad jedną czwartą. Naukowcy udowadniają, że w walce o zdrowe serce liczy się zupełnie coś innego niż codzienny rygor.

Od lat panuje przekonanie, że dla zachowania zdrowia należy wykonywać 10 000 kroków dziennie. Zalecenie to stało się niemal uniwersalnym standardem, promowanym przez producentów krokomierzy i aplikacji fitness. Jednak najnowsze badania rzucają nowe światło na ten temat, sugerując, że realne potrzeby ruchowe są znacznie mniejsze, szczególnie w przypadku osób starszych.

Wystarczy 4 000 kroków. Naukowcy podają twarde dane

Wyniki opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „British Journal of Sports Medicine”, a cytowane przez gazetę „The Independent”, dowodzą, że już 4 000 kroków dziennie może przynieść wymierne korzyści zdrowotne. Badanie objęło ponad 13 tysięcy kobiet w wieku około 72 lat, które przez tydzień nosiły urządzenia mierzące liczbę kroków, a następnie były obserwowane przez niemal 11 lat.

Okazało się, że kobiety, które wykonywały 4 000 kroków dziennie, nawet tylko jeden lub dwa razy w tygodniu, miały o 26 procent niższe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny oraz o 27 procent mniejsze ryzyko chorób serca w porównaniu z osobami prowadzącymi siedzący tryb życia.

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Nie musisz maszerować codziennie. Liczy się coś innego

Co istotne, badacze podkreślają, że kluczowa jest całkowita liczba wykonanych kroków, a nie to, jak często są one rozłożone w ciągu tygodnia. Oznacza to, że nawet jeśli aktywność fizyczna nie jest codzienna, ale suma kroków jest odpowiednia, korzyści zdrowotne pozostają wysokie.

Zwiększenie liczby dni z aktywnością do trzech w tygodniu przynosiło jeszcze większe efekty – ryzyko przedwczesnej śmierci spadało aż o 40 procent, a ryzyko chorób serca pozostawało niższe o 27 procent. Natomiast osoby, które osiągały między 5 000 a 7 000 kroków, odnotowywały dalszy, choć już mniejszy spadek ryzyka zgonu i chorób sercowo-naczyniowych.

Ruch bez presji. Każdy krok ma znaczenie dla serca

Eksperci jednoznacznie podkreślają, że nie istnieje jeden najlepszy schemat aktywności. Każda forma ruchu jest cenna i może być dostosowana do indywidualnych możliwości. Najważniejsze, by nie rezygnować z aktywności fizycznej i dążyć do osiągnięcia przynajmniej 4 000 kroków dziennie, nawet jeśli jest to możliwe tylko kilka razy w tygodniu.

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