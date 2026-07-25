Które twarze są najbardziej atrakcyjne? Margot Robbie blisko ideału

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Czy piękno to naprawdę kwestia gustu? Naukowcy postanowili to sprawdzić i za pomocą technologii 3D rozszyfrowali geometrię atrakcyjności. Wyniki są jednoznaczne, a idealnymi dowodami na poparcie tych tez stali się Margot Robbie oraz Henry Cavill. Sprawdź, jakie cechy twarzy decydują o tym, że nie można oderwać od nas wzroku.

Matematyczny wzór na piękno. Jak naukowcy zbadali nasze twarze?

Naukowcy postanowili raz na zawsze odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy twarzy sprawiają, że dana osoba jest uznawana za atrakcyjną. W tym celu zespół badawczy przeprowadził szeroko zakrojone badania z udziałem 601 młodych dorosłych, których twarze zostały dokładnie zeskanowane w technologii 3D. Następnie, na podstawie 716 cyfrowych punktów orientacyjnych, przeanalizowano geometrię twarzy każdego uczestnika.

Ocenę atrakcyjności powierzono sześciu niezależnym sędziom – trzem kobietom i trzem mężczyznom. Każda twarz była oceniana w skali od 0 do 100, gdzie wyższy wynik oznaczał większą atrakcyjność.

Efekt Margot Robbie. Te cechy kobiecej twarzy przyciągają najbardziej

Analiza wykazała, że najbardziej atrakcyjne kobiety w oczach oceniających miały smuklejsze twarze, pełniejsze usta i bardziej wyraziste rysy. Co ciekawe, to właśnie te cechy można dostrzec u światowych gwiazd, takich jak Margot Robbie czy Elsa Hosk, które od lat uznawane są za wzory kobiecego piękna.

Dodatkowo, najwyżej oceniane twarze charakteryzowały się węższym nosem z bardziej wystającym czubkiem oraz delikatnie zarysowanymi policzkami.

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„Ogólnie zwiększona atrakcyjność wiązała się z bardziej kanciastym wyglądem twarzy, charakteryzującym się ostrzejszymi konturami i zmniejszoną pełnią twarzy, z wyjątkiem górnej wargi, która wydawała się pełniejsza i bardziej wysunięta” – podkreślają autorzy badania.

Męski ideał według nauki. Liczy się coś więcej niż mocna szczęka

W przypadku mężczyzn preferencje były nieco mniej jednoznaczne, jednak również można było wyróżnić pewne cechy, które wyraźnie podnosiły atrakcyjność. Najbardziej pożądane były twarze o wyraźnie zarysowanych, kanciastych profilach i mocnym, dobrze zdefiniowanym podbródku. Tego typu rysy można zauważyć u takich osobistości jak David Gandy czy Henry Cavill.

Naukowcy zauważają, że atrakcyjność twarzy męskich jest budowana przez kombinację subtelnych cech, które się wzajemnie uzupełniają, a nie przez jeden idealny nos czy szczękę.

Aktor Henry Cavill - męski ideał według nauki (foto: HENRY NICHOLLS) / AFP/East News

Piękno ukryte w geometrii. Dlaczego pierwsze wrażenie decyduje o sukcesie?

Chociaż powszechnie uważa się, że piękno jest kwestią subiektywną, badania dowodzą, że istnieje zaskakująca zgodność co do tego, które twarze są postrzegane jako atrakcyjne.

Atrakcyjność fizyczna wpływa na wiele aspektów naszego codziennego życia i odgrywa kluczową rolę w codziennych interakcjach międzyludzkich - przyznaje Georgios Kanavakis z Uniwersytetu Ateńskiego.

Dobre pierwsze wrażenie, powodzenie w relacjach romantycznych czy nawet możliwości zawodowe – wszystko to, zdaniem badaczy, może być związane z postrzeganą atrakcyjnością twarzy.

Zaskakujący werdykt. Dlaczego kobiety zawsze wygrywają w rankingach urody?

Ciekawostką jest fakt, że wcześniejsze badania wykazały, iż kobiety są generalnie postrzegane jako bardziej atrakcyjne od mężczyzn, niezależnie od wieku czy szerokości geograficznej. Analiza ponad 1,5 miliona ocen twarzy z różnych krajów pokazała, że przeciętna kobieca twarz uzyskuje wyższą ocenę aż od 64 procent męskich twarzy.

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Różnica ta była szczególnie widoczna wśród kobiet oceniających, które wykazywały jeszcze większą preferencję dla kobiecych rysów niż mężczyźni. Zdaniem naukowców, może to mieć związek z tym, że męskie twarze częściej sygnalizują agresję i nieuczciwość.

Przełom w medycynie estetycznej. Jak chirurdzy wykorzystają te badania?

Wyniki tych badań mogą okazać się niezwykle przydatne dla lekarzy i chirurgów zajmujących się zabiegami estetycznymi. Poznanie cech, które są powszechnie uznawane za atrakcyjne, pozwala lepiej zrozumieć oczekiwania pacjentów i osiągnąć bardziej satysfakcjonujące efekty.

Badacze podkreślają, że atrakcyjność to nie suma pojedynczych cech, ale ich harmonijna kombinacja. To właśnie subtelne połączenia proporcji, kształtów i konturów współtworzą twarz, która przyciąga spojrzenia i budzi uznanie na całym świecie.