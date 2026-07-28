Kryzys snu wśród pracowników po 50. roku życia. Naukowcy zaskoczeni skalą zjawiska

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Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu ujawniają, że zaburzenia snu są znacznie powszechniejsze wśród osób pracujących w wieku średnim i starszym, niż dotychczas sądzono. Wyniki sugerują, że problemy ze snem dotykają niemal 70 procent pracowników w wieku od 50 do 66 lat, nawet jeśli wcześniej nie zgłaszali oni żadnych klinicznych zaburzeń snu. Co więcej, aż 92 procent uczestników badania spełniło kryteria kliniczne dla zaburzeń snu przynajmniej raz w trakcie trwania rocznego projektu. I nie czas snu jest głównym problemem. Pisze o tym czasopismo "Scientific Reports".

Stres w pracy kluczowym czynnikiem

Badacze wskazują, że jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość snu jest stres związany z pracą. Osoby, które deklarowały lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz większą satysfakcję z pracy, wykazywały również wyższy poziom ogólnego dobrostanu. Z kolei uczucia przygnębienia, irytacji czy napięcia w miejscu pracy były powiązane z gorszym samopoczuciem i częstszymi problemami ze snem.

Eksperci podkreślają, że wyniki te powinny skłonić polityków, pracodawców oraz ochronę zdrowia do położenia większego nacisku na jakość snu, dobrostan w miejscu pracy oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Takie działania mogą pomóc pracownikom po 50. roku życia zachować zdrowie i aktywność zawodową przez dłuższy czas.

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Nowoczesne technologie w służbie nauki

Roczny projekt badawczy objął 45 pracowników w wieku od 50 do 66 lat, reprezentujących różne branże. W trakcie badania zebrano ponad 1900 relacji dotyczących samopoczucia i warunków pracy oraz dane z ponad 5200 dni monitorowania z pomocą nowoczesnych smartwatchów. Urządzenia te pozwoliły na szczegółową analizę jakości snu, liczby przebudzeń oraz innych parametrów, które wcześniej były trudne do uchwycenia.

Okazało się, że aż 90 procent uczestników doświadczało zaburzeń snu przez cały okres badania, mimo że średni czas snu wynosił od 6,5 do 8 godzin na dobę. To sugeruje, że nie sama długość snu, lecz jego jakość, w tym częste przebudzenia, są główną przyczyną poczucia niewyspania i zmęczenia.

W badaniu wykorzystano sztuczną inteligencję do identyfikacji czynników najsilniej powiązanych z zaburzeniami snu i ogólnym samopoczuciem. Analiza wykazała, że doświadczenia związane z pracą są jednym z najważniejszych elementów wpływających zarówno na jakość snu, jak i na samopoczucie. Osoby, które odczuwały przygnębienie, irytację lub napięcie w pracy, regularnie zgłaszały niższy poziom dobrostanu – niezależnie od branży czy płci.

Wyniki badania pojawiają się w momencie, gdy populacja pracujących osób w wieku powyżej 50 lat dynamicznie rośnie. Obecnie co trzeci pracownik w Wielkiej Brytanii ma ponad 50 lat, a liczba osób powyżej 65. roku życia ma osiągnąć 17,7 miliona do 2050 roku. Eksperci zwracają uwagę, że zły stan zdrowia jest jednym z głównych powodów wcześniejszego odchodzenia z rynku pracy, dlatego wsparcie zdrowia i dobrostanu starszych pracowników staje się coraz ważniejsze.

Potrzeba działań profilaktycznych i wsparcia

Naukowcy podkreślają, że ich badanie rzuca nowe światło na skalę problemów ze snem wśród osób aktywnych zawodowo, które nie były wcześniej diagnozowane pod kątem zaburzeń snu. Wyniki wskazują na pilną potrzebę wdrożenia działań profilaktycznych i interwencyjnych. Wśród rekomendacji pojawiają się m.in. programy wsparcia psychologicznego, promowanie elastycznych form pracy, szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz edukacja na temat higieny snu. Pracodawcy powinni również zwracać większą uwagę na sygnały świadczące o przeciążeniu pracowników i podejmować działania mające na celu poprawę atmosfery w miejscu pracy. Eksperci apelują też, by uwzględniać wpływ stresu zawodowego na jakość snu i dobrostan pracowników, nie tylko po 50. roku życia, ale w każdej grupie wiekowej.