Kosmiczna rewolucja: SpaceX spróbuje dokonać niemożliwego podczas 15. lotu Starshipa

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Już dziś w nocy czasu polskiego firma Space X zamierza przeprowadzić 15., przełomowy lot testowy systemu rakietowego Starship. Jeśli misja się powiedzie, będzie miała znaczenie historyczne, bowiem po raz pierwszy planowany jest w pełni orbitalny lot, podczas którego zarówno górny stopień Starship, jak i potężny system napędowy Super Heavy, powrócą na miejsce startu i zostaną przechwycone przez specjalną wieżę. To może otworzyć nową erę w dziedzinie wielokrotnego użytkowania orbitalnych systemów rakietowych.

Kiedy i gdzie oglądać start Starshipa? Okno otwiera się już przed północą

Okno startowe otwiera się dziś, 13 listopada, o godzinie 23:45 czasu polskiego i potrwa do 1:00 w nocy z piątku na sobotę. SpaceX tradycyjnie zastrzega, że harmonogram jest dynamiczny i może ulec zmianie, wszystko zależy od warunków pogodowych oraz koniecznych zgód instytucji kontrolnych. Transmisja na żywo rozpocznie się około pół godziny przed planowanym startem i będzie dostępna na oficjalnej stronie SpaceX oraz w serwisie X.

„Mechazilla” złapie obie części rakiety. Tego nie dokonał jeszcze nikt

Jak zapowiada Space X, lot 15. to coś więcej niż kolejny test, to próba, która może zrewolucjonizować sposób, w jaki myślimy o lotach kosmicznych. Po raz pierwszy w historii zarówno Starship, jak i Super Heavy mają wrócić na miejsce startu i zostać przechwycone przez specjalną wieżę „Mechazilla”. Jeśli operacja się powiedzie, SpaceX osiągnie to, co pozostawało do tej pory tylko w sferze marzeń przemysłu kosmicznego: możliwość pełnej, szybkiej i bezpiecznej powtarzalności użycia całego systemu orbitalnego.

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14 okrążeń wokół Ziemi i precyzyjny powrót. Jak wygląda plan misji?

Super Heavy V3, najnowsza wersja potężnego systemu napędowego, ma za zadanie wykonać udany start, oddzielenie stopni, manewr powrotu oraz precyzyjne lądowanie „w ramionach” wieży. Wcześniejsze wersje boostera były już łapane podczas testów, jednak nigdy nie wracały z pełnej misji orbitalnej. Starship natomiast, po raz pierwszy w historii, ma wrócić na Ziemię i zostać przechwycony po wykonaniu 14 okrążeń wokół naszej planety.

Na pokładzie 26 potężnych satelitów. Zastąpią aż dziesięć lotów Falcona 9

Podczas tej misji Starship osiągnie wysokość około 275 kilometrów i spędzi na orbicie ponad 22 godziny. W trakcie lotu górny stopień dostarczy na orbitę aż 26 najnowszych satelitów Starlink V3. Każdy z nich zwiększy przepustowość sieci o 1 terabit, co łącznie odpowiada możliwościom mniejszych wersji satelitów wysyłanych na orbitę podczas aż dziesięciu startów z pomocą rakiet Falcon 9.

Według planów Space X, po oddzieleniu się od Starshipa, satelity rozłożą anteny i panele słoneczne, nawiążą kontakt z Ziemią oraz resztą konstelacji Starlink za pomocą łączy radiowych i laserowych. Następnie, korzystając z własnych napędów, podniosą swoje orbity i już w ciągu kilku tygodni zaczną świadczyć usługi klientom na całym świecie.

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Nowy kształt płytek i kosmiczny monitoring. Tak SpaceX chroni statek przed spłonięciem

Firma Elona Muska przekonuje, że Lot 15 to nie tylko demonstracja możliwości powrotu i przechwycenia rakiet. To także test najnowszych rozwiązań technologicznych, które mają zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność systemu. Starship wyposażono w udoskonaloną osłonę termiczną, płytki ceramiczne mają dodatkowe zabezpieczenia w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia podczas wejścia w atmosferę. Zastosowano także nowy, zakrzywiony kształt płytek, który skuteczniej chroni przed skutkami działania ekstremalnej temperatury.

Dodatkowo, trzy z nowo wystrzeliwanych satelitów Starlink zostały wyposażone w specjalne kamery, które będą monitorować stan osłony termicznej Starshipa podczas całego lotu. To kolejne źródło danych, które pozwoli inżynierom SpaceX jeszcze lepiej przygotować się do przyszłych, załogowych misji.

Klucz do kolonizacji Marsa. Dlaczego ten konkretny test zmienia wszystko?

Poprzednie misje pozwoliły wynieść Starshipa na orbitę i dostarczyć pierwsze, istotne ładunki na przestrzeń kosmiczną. Teraz stawka jest jeszcze większa. Pełna powtarzalność użycia systemu to klucz do realizacji plenów Elona Muska kolonizacji Marsa.

SpaceX podkreśla, że każdy kolejny test to krok w stronę przyszłych lotów załogowych, zarówno na Księżyc, jak i na Czerwoną Planetę. Udane przechwycenie obu stopni rakiety po locie orbitalnym znacząco obniży koszty kolejnych misji i otworzy drogę do regularnych, szybkich startów.