Komary tną Cię niemiłosiernie? Naukowcy w końcu odkryli powód

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Zastanawiasz się, dlaczego komary zawsze wybierają Ciebie, podczas gdy Twoi znajomi siedzą spokojnie? Naukowcy z Miami znaleźli odpowiedź. Okazuje się, że te uciążliwe owady mają swoje unikalne preferencje zapachowe, a klucz do zagadki kryje się na Twojej skórze.

Magnes na komary. Dlaczego jedni cierpią bardziej?

Wiele osób zauważa, że są wyjątkowo często nękani przez komary, podczas gdy ich znajomi mogą spokojnie spędzać wieczory na świeżym powietrzu bez żadnych ukąszeń. Dotychczas powód tej „dyskryminacji” pozostawał zagadką.

Wcześniejsze badania sugerowały, że to zapach ciała decyduje o atrakcyjności dla komarów, jednak badania te skupiały się zazwyczaj na jednym gatunku tego uciążliwego owada.

Naukowe śledztwo: Co naprawdę wabi te owady?

Naukowcy z Miami przeanalizowali reakcje aż trzech różnych gatunków komarów na zapachy wydzielane przez ludzi. Wyniki tych badań pokazują, że każdy gatunek komara ma własne preferencje zapachowe, które decydują o wyborze ofiary.

W eksperymencie wzięło udział niemal 120 ochotników. Każdy z nich miał za zadanie włożyć ramię do specjalnej komory zapachowej. Na końcu urządzenia umieszczono trzy gatunki komarów: Aedes aegypti (komar żółtej febry), Aedes albopictus (komar tygrysi azjatycki) oraz Culex quinquefasciatus (komar domowy południowy).

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W przypadku komarów Culex, które gryzą nocą, zastosowano dodatkową metodę – ochotnicy nosili nylonowe rękawy na ramionach, aby zebrać zapach skóry.

Naukowcy pobierali także próbki powietrza wokół ramion uczestników, by szczegółowo przeanalizować skład chemiczny ich zapachów. Dodatkowo przedramiona badanych zostały przetarte w celu pobrania próbek do sekwencjonowania DNA, co pozwoliło zidentyfikować gatunki bakterii żyjących na skórze.

Zaskakujące menu. Każdy gatunek komara woli coś innego

Analizując zebrane dane, badacze porównali ochotników najbardziej i najmniej atrakcyjnych dla każdego gatunku komara. Okazało się, że Aedes aegypti wykazuje lekkie preferencje wobec mężczyzn, podczas gdy dwa pozostałe gatunki – Aedes albopictus i Culex quinquefasciatus – nie różnicowały swoich wyborów ze względu na płeć.

Komar tygrysi azjatycki (Aedes albopictus) był natomiast szczególnie przyciągany przez osoby wydzielające specyficzne zapachy, takie jak ketony.

Niewidzialni winowajcy. Jak bakterie na Twojej skórze sterują komarami

Naukowcy zauważyli, że bakterie żyjące na ludzkiej skórze odgrywają kluczową rolę w wydzielaniu zapachów, które mogą przyciągać lub odstraszać komary. Bakterie te żywią się potem i naturalnymi olejkami, przekształcając je w związki chemiczne wykrywalne przez owady.

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Koniec z ukąszeniami? Nadchodzi rewolucja w ochronie przed owadami

Odkrycia te otwierają nowe możliwości w doborze składu skutecznych środków odstraszających komary.

Dzięki lepszemu zrozumieniu, jak bakterie skórne i zapach ciała wpływają na atrakcyjność dla komarów, w przyszłości możliwe będzie opracowanie nowych, bardziej skutecznych metod ochrony przed tymi groźnymi i uciążliwymi owadami.